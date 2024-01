HONOR X9b 5G độc quyền lên kệ, FPT Shop tặng máy hút bụi cầm tay trị giá 740.000 đồng

Sau thời gian dài vắng bóng, vào năm 2023, HONOR đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam qua sự kiện "Ký kết hợp tác chiến lược - Ra mắt độc quyền sản phẩm HONOR X8a" cùng FPT Shop. Qua đó, HONOR cho thấy chiến lược đẩy mạnh mạng lưới cung ứng sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài với FPT Shop - một trong những nhà bán lẻ uy tín hàng đầu Việt Nam.



Tiếp nối thành công của sản phẩm tiền nhiệm HONOR X8a, FPT Shop tiếp tục trở thành đơn vị tiên phong mở bán độc quyền HONOR X9b 5G phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB giá từ 8.990.000 đồng với 03 tuỳ chọn màu sắc thời thượng như Đen bóng đêm, Xanh lục bảo, Cam bình minh, kèm nhiều ưu đãi giá trị.

Theo đó, từ ngày 12/01 – 31/01/2024, khách hàng chọn sở hữu HONOR X9b 5G tại FPT Shop sẽ nhận ngay bộ quà tặng thiết thực, bao gồm: Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115C 600W trị giá 740.000 đồng, đặc quyền 1 đổi 1 trong 100 ngày. Thiết thực hơn nữa, bạn còn có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm mới với lựa chọn trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 0 đồng.

Hấp dẫn hơn, vào lúc 9 giờ sáng ngày 12/01/2024, hệ thống đồng loạt tổ chức sự kiện trải nghiệm tại 3 đầu cầu FPT Shop: 495 Trương Định, Hoàng Mai (Ngã tư Tân Mai), Hà Nội; 121 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q.1, Hồ Chí Minh và 83 Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo), P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ. Tham gia chương trình, bạn sẽ được tận tay trải nghiệm sản phẩm, có cơ hội nhận túi Canvas, nón bảo hiểm và quạt cầm tay HONOR. Đặc biệt, khách hàng may mắn nhất sẽ được nhận ngay 01 HONOR X9b 5G trị giá 8.990.000 đồng qua chương trình quay số may mắn.



Không dừng lại ở đó, FPT Shop còn dành tặng 10 đồng hồ HONOR Watch GS3, 10 suất mua HONOR X9b 5G giảm giá 10% và phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng dùng để mua SIM FPT cho khách hàng chọn sở hữu điện thoại HONOR X9b sớm nhất tại sự kiện mở bán.

HONOR X9b 5G - ‘Chiến binh’ trong phân khúc giá

Màn hình HONOR X9b được tích hợp công nghệ "HONOR Ultra-Bounce" với vật liệu đệm có khả năng hấp thụ lực va đập lên đến 1.2 lần so với các vật liệu thông thường, đảm bảo độ bền vượt trội. Sản phẩm đã nhận được chứng nhận 5 sao chống va đập toàn diện từ SGS Switzerland.

Với viên pin có dung lượng lớn 5.800mAh, bạn sẽ có thêm thời lượng trải nghiệm đến 19 giờ phát video liên tục, 12 giờ chơi game trực tuyến. Theo thông tin từ nhà sản xuất, sau 1.000 lần sạc và dùng, dung lượng thực tế của pin vẫn được duy trì ấn tượng trên 80%. Bên cạnh camera trước 16MP, sản phẩm còn có ba camera sau, trong đó camera chính 108MP, camera góc siêu rộng 5MP, camera cận cảnh 2MP giúp tái hiện mọi chi tiết một cách chân thực, sống động.

Không kém phần nổi bật, X9b còn được HONOR ưu ái trang bị tấm nền AMOLED hỗ trợ dải màu rộng DCI-P3 và độ phân giải đạt chuẩn 1.5K, tỷ lệ hiển thị lên đến 92.8%, kết hợp cùng độ sáng cao đến 1200 nits,... giúp duy trì độ sắc nét của hình ảnh, đảm bảo trải nghiệm vượt trội ngay trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Đồng thời, sản phẩm sở hữu chip Snapdragon 6 Gen 1 4nm thế hệ mới mang đến chuyển động mượt mà trong mọi tác vụ từ việc lướt web, xem phim đến các trò chơi đòi hỏi cấu hình cao.

HONOR X9b 5G hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn khác biệt trong phân khúc smartphone đầu năm nay.

Để nhận được tất cả ưu đãi trên, khách hàng có thể chọn sở hữu sản phẩm tại hơn 800 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc hoặc đặt mua online tại đây: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/honor-x9b