Honor of Kings: World hé lộ cơ chế trò chơi, sẽ là đối thủ của Genshin Impact

Tencent và đội ngũ làm game TiMi đã giới thiệu về dự án game nhập vai thế giới mở mang tên Honor of Kings: World vào năm ngoái. Đây là tựa game dựa trên trò chơi MOBA rất thành công của Tencent là Vương Giả Vinh Diệu (trò chơi gốc của Liên Quân Mobile). Honor of Kings: World sẽ cạnh tranh trực tiếp với những tựa game thế giới mở khác như Genshin Impact hay Tower of Fantasy.

Mới đây, Honor of Kings: World đã tung ra một đoạn giới thiệu (trailer) mới để game thủ có cái nhìn cụ thể hơn về trò chơi này. Đoạn giới thiệu cho thấy nhiều khu vực khác nhau trong thế giới mở của Honor of Kings: World mà người chơi có thể khám phá, trong đó có cả thế giới sinh vật sống dưới nước.

Tính năng chiến đấu cũng được giới thiệu cụ thể hơn với nhiều loại phụ kiện và vật phẩm khác nhau từ cổ điển cho tới hiện đại. Bên cạnh đó, Honor of Kings: World cũng đưa ra mô tả chính thức về trò chơi: “Game thủ sẽ phải thành thạo một loạt các kỹ năng để có thể phiêu lưu trên những lục địa rộng lớn của Honor of Kings: World. Các cuộc hành trình trong Honor of Kings: World sẽ chinh phục game thủ từ hệ thống đồ họa cho tới lối chơi. Hãy trải nghiệm điều kỳ diệu, gặp gỡ các nhân vật đầy sắc màu và để lại dấu ấn của bản thân trên những tàn tích tưởng chừng đã biến mất từ lâu”.

Vương Giả Vinh Diệu là thương hiệu game thành công nhất của Tencent và TiMi Studio. Đây là tựa game MOBA trên nền tảng di động có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 13 tỷ USD. Thương hiệu Vương Giả Vinh Diệu hiện đã mở rộng sang các thể loại khác bao gồm game nhập vai thế giới mở (Honor of Kings: World) hay thậm chí là cả game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG).

Tencent cũng cho biết, Honor of Kings: World sẽ được phát hành đa nền tảng mà rất có thể sẽ là cả PC lẫn di động (Mobile). Đây cũng là bước đi hợp lý để Honor of Kings: World có thể cạnh tranh với Genshin Impact khi trò chơi này được phát hành chính thức.