Honda Vario 2026 giá quy đổi hơn 46 triệu đồng: Thiết kế trau chuốt hơn, LED mới sắc sảo, có USB-C, gần giống bản vừa nhập tư về Việt Nam

Bản nâng cấp lớn mới của Honda Vario tiếp tục được phân phối chính hãng tại thêm quốc gia trong Đông Nam Á. Bản mới này hiện chỉ có xe nhập tư nhân ở Việt Nam.

Mẫu xe tay ga Honda Vario 125 đời 2026 vừa chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp ngoại hình tại thị trường Malaysia với mức giá công bố là 7.268 RM (tương đương khoảng 46,2 triệu đồng). Trước đó, mẫu xe này từng được mở bán chính hãng tại Indonesia và sau đó được nhập về Việt Nam dưới dạng "xách tay" với giá từ khoảng gần 45 triệu đồng.

Honda Vario 2026 được bán chính hãng tại Malaysia. Ảnh: Honda

So với mẫu xe đã bán trước đó tại Indonesia và đang được đại lý nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam, Vario 2026 tại Malaysia có thiết kế tương đồng và chỉ khác cách phối màu tem. Tại Malaysia, dòng xe này mang đến các tùy chọn màu sắc mới bao gồm Xanh lá, Hồng và Đen nhám, đi kèm những họa tiết đồ họa mới tạo điểm nhấn trên thân xe.

Phần vỏ ngoài của Vario 2026 được thiết kế mới với mặt nạ trước sắc sảo hơn bản cũ. Hệ thống chiếu sáng trên Vario 125 cũng nhận được nâng cấp lớn khi trang bị cụm đèn chiếu LED mới, kết hợp cùng đèn xi-nhan và đèn hậu đều ứng dụng công nghệ LED cùng giao diện sắc sảo hơn trước.

Thiết kế xe được trau chuốt hơn, đặc biệt ở các cụm đèn. Ảnh: Honda

Nhằm tối ưu tính tiện dụng cho người dùng, xe tích hợp thêm một cổng sạc USB-C nằm bên trong hộc chứa đồ phía trước, hỗ trợ người lái sạc các thiết bị điện tử cá nhân một cách dễ dàng. Ở bản cũ đang bán chính hãng tại Việt Nam, cổng sạc là USB-A. Phía dưới yên xe là cốp chứa đồ có dung tích 18 lít.

Mọi thông tin vận hành được hiển thị thông qua màn hình đồng hồ kỹ thuật số LCD tương tự bản cũ. Tuy nhiên, phần viền mặt đồng hồ nay đã được khắc họa tiết cầu kỳ hơn. Tiện ích hỗ trợ người lái còn có chìa khóa thông minh (smart key) trên bản cao cấp, tích hợp hệ thống báo động chống trộm và tính năng tìm xe từ xa.

Các chi tiết nhỏ cũng được thay đổi. Ảnh: Honda

Các thông số kỹ thuật khác của Vario 125 vẫn được giữ nguyên. Xe sở hữu khối động cơ eSP xi-lanh đơn, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling start-stop) với dung tích 124,9 cc. Theo công bố từ Honda, khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Vario 125 mới vẫn được trang bị bộ mâm kích thước 14 inch, đi kèm lốp trước quy cách 90/80 và lốp sau quy cách 100/80 như trước. Hệ thống an toàn bao gồm phanh đĩa thủy lực phía trước cùng phanh tang trống phía sau, tích hợp hệ thống phanh kết hợp (CBS) của Honda và tính năng khóa phanh đỗ xe tiêu chuẩn. Đáng tiếc, mẫu xe này chưa có phanh chống bó cứng (ABS). Hệ thống treo của xe sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước ở phía sau.

Hệ truyền động của xe vẫn y hệt bản cũ. Ảnh: Honda

Không loại trừ khả năng, Honda Vario 2026 sẽ được phân phối chính hãng trong thời gian tới. Hiện bản đang bán trên thị trường có giá từ hơn 41 triệu đồng. So với nước bạn, giá Vario tại Việt Nam đang thấp hơn.

Một số hình ảnh khác của Honda Vario 2026: