Honda Sporty Zone - Sân chơi năng động dành cho giới trẻ sắp đổ bộ

Với 3 sản phẩm chủ lực là Winner X, Vario và Wave RSX, phân khúc xe thể thao của Honda đã chinh phục các khách hàng trẻ trong những năm qua, trở thành người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường cũng như giúp người dùng thoải mái thể hiện cá tính. Với tinh thần "Luôn vì bạn", Honda Việt Nam mang đến chuỗi sự kiện Honda Sporty Zone - Dấu ấn năng động, tự do bung chất nhằm tạo cơ hội để các bạn trẻ có thêm sân chơi, cùng nhau "flexing", chia sẻ đam mê và thể hiện tinh thần máu lửa của mình thông qua khẩu hiệu "Flex in your area" trong chuỗi sự kiện này.

Với điểm đến đầu tiên tại thành phố Tân An, tỉnh Long An vào ngày 01 - 02/06/2024, Honda Sporty Zone hứa hẹn mang đến hàng loạt hoạt động sôi nổi.

Tương tác cùng các dòng xe thể thao cực ngầu

Honda Sporty Zone mang đến khu vực check-in cùng 3 dòng xe thể thao đến từ thương hiệu Honda: Winner X, Vario và Wave RSX. Với thiết kế ấn tượng, khu vực này hứa hẹn sẽ mang đến những tấm ảnh "sống ảo" cực chất cho các bạn trẻ.

Các bạn trẻ cá tính có cơ hội tương tác trực tiếp cùng các dòng xe thể thao từ Honda

Thử sức cùng cuộc thi Flex Your Bike hấp dẫn

Đối với những người trẻ, xe máy cũng là một phần không thể thiếu góp phần giúp chủ nhân thể hiện cá tính của họ, bên cạnh quần áo hay trang sức. Cuộc thi trang trí xe Honda mang tên "Flex Your Bike" thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Honda Sporty Zone là cơ hội để các bạn trẻ thỏa sức flex ngay "chiến mã" của mình. Người tham dự cuộc thi sẽ tân trang chiếc xe của mình với những phụ kiện hoặc trang trí (sơn, dán, độ phụ kiện xe,…) theo sở thích, sau đó gửi ảnh chụp xe về cho ban tổ chức trước ngày diễn ra sự kiện. Những chiếc xe ấn tượng nhất sẽ được trưng bày tại sự kiện trong 2 ngày và nhận kết quả bình chọn từ người tham dự sự kiện. Với hàng loạt phần thưởng hấp dẫn như Airpods 3, đồng hồ Xiaomi, loa JBL flip 2… cuộc thi này hứa hẹn sẽ là sân chơi thú vị thu hút nhiều người tham dự.

Trải nghiệm thực tế các mẫu xe thể thao từ Honda

Là thương hiệu không ngừng thúc đẩy công tác đào tạo kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, mang lại niềm vui cầm lái cho tất cả người lái xe trong nhiều năm qua, Honda Việt Nam mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho các bạn trẻ trên những chiếc xe thể thao đến từ nhà Honda cùng với sự hướng dẫn của đội ngũ lái xe an toàn nhằm mang lại cảm giác trọn vẹn nhất mà vẫn đảm bảo tính an toàn.

Các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm lái trực tiếp cùng các dòng xe thể thao từ Honda

Cháy hết mình cùng các cuộc thi đấu Esport quyết liệt



Đến với chuỗi sự kiện Honda Sporty Zone, những bạn nam trẻ tuổi đam mê trò chơi Liên Quân Mobile có cơ hội săn về hàng loạt giải thưởng hấp dẫn, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 150 triệu đồng. Việc trải nghiệm những trận chiến nảy lửa được trình chiếu trên màn hình lớn tại sự kiện sẽ là hoạt động thú vị mà các bạn trẻ không thể bỏ qua.

Tham dự workshop cùng các chuyên gia

Tại các workshop trực thuộc chuỗi sự kiện Honda Sporty Zone, khách hàng sẽ được lắng nghe các diễn giả chuyên nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chia sẻ các kỹ năng thực tế trong quá trình du lịch, kĩ năng phượt cũng như những kiến thức về bảo dưỡng xe, lái xe tiết kiệm nhiên liệu…

Các chuyên gia sẽ trực tiếp chia sẻ kiến thức và kỹ năng thực tế cho anh em

Thưởng thức các hoạt động giải trí đa dạng

Tự vẽ graffiti, xem hiphop battle, thưởng thức các đêm nhạc acoustic hay những giải bóng đá gay cấn… là hàng loạt những hoạt động thú vị khác mà Honda Sporty Zone mang đến cho các bạn trẻ tại 31 tỉnh thành.

Honda Sporty Zone hứa hẹn mang đến hàng loạt hoạt động giải trí đa dạng cho các bạn trẻ năng động và cá tính

Nhận về hàng loạt phần quà hấp dẫn

Bên cạnh việc trải nghiệm hàng loạt hoạt động sôi nổi tại chương trình, khách hàng còn có cơ hội nhận về hàng loạt phần quà hấp dẫn như phiếu thay dầu, bộ chân đế giữ smartphone, mũ bảo hiểm ¾ chất lượng cao chính hãng từ Honda Việt Nam cũng như mũ lưỡi trai, túi đeo chéo, áo thun, áo khoác… được thiết kế thời trang. Đặc biệt, phần thưởng cao nhất là một chiếc xe Wave RSX sẽ được trao tặng tại mỗi tỉnh thành mà chuỗi sự kiện đi qua.

Honda Sporty Zone tiếp tục đánh dấu hành trình nỗ lực của Honda Việt Nam trong việc kết nối cộng đồng đam mê xe, đặc biệt là những bạn trẻ có tình yêu đối với các dòng xe thể thao. Trong tương lai, Honda Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục mang đến những mẫu xe thể thao ấn tượng và phù hợp với thị trường Việt Nam cùng những chuỗi sự kiện ấn tượng, thú vị hơn nữa.

Hãy theo dõi Honda Sporty Zone trên Fanpage chính thức của Honda Việt Nam (https://www.facebook.com/HondaVietnam) để cùng trải nghiệm những hoạt động thú vị.