Honda làm thêm xe máy điện tại Việt Nam, sắp có xe giá chưa đến 30 triệu

Xe máy điện giá dưới 30 triệu được xem như một quân bài chiến lược của Honda tại Việt Nam.

Trong nỗ lực mở rộng dải sản phẩm và giữ vững thị phần, Honda Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh mảng xe hai bánh chạy điện. Theo chia sẻ mới nhất của bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đang chuẩn bị đưa mẫu xe máy điện UC3 về lắp ráp trực tiếp tại nhà máy trong nước, đồng thời lên kế hoạch tiếp cận phân khúc xe điện giá rẻ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Nội địa hóa xe máy điện

Thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như hiện tại, Honda Việt Nam đã có kế hoạch đưa dòng xe máy điện UC3 lên dây chuyền sản xuất từ tháng 9 tới đây. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại tổ hợp nhà máy ở Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ).

Nhà máy xe Honda bắt đầu xây dựng từ năm 1996 và chính thức đi vào sản xuất từ cuối năm 1997, có công suất khoảng 35.000 xe/năm. Nhà máy này được xem là nền tảng thuận lợi để hãng nhanh chóng nội địa hóa dòng sản phẩm mới nhằm giảm thiểu chi phí logistics và chủ động nguồn cung.

Dù vậy, theo chia sẻ từ ban lãnh đạo hãng, sản lượng ban đầu của UC3 lắp ráp trong nước dự kiến vẫn sẽ ở mức hạn chế.

Honda UC3 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Được biết, Honda UC3 là dòng xe máy điện hướng đến nhóm khách hàng đô thị với các thông số vận hành đáng chú ý. Xe sở hữu khối động cơ điện có công suất tối đa khoảng 6 kW, cho phép đạt vận tốc cực đại 82 km/h với khả năng tăng tốc tương đương các dòng xe động cơ xăng dung tích 160cc.

Xe trang bị pin Lithium Iron Phosphate (LFP) gắn cố định, có khả năng di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc. Để hỗ trợ người dùng tối ưu hóa thời gian sạc, xe tương thích với hệ thống trạm sạc nhanh (Honda Motor Charger Hub) sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO công suất 1.200W, cho phép sạc từ 20% đến 80% trong khoảng 2 giờ. Hiện tại, mẫu xe này đang có mức giá niêm yết từ 80 đến 81,4 triệu đồng, nhưng đang được áp dụng giá ưu đãi dao động khoảng 56,5 đến 57,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Xe điện Honda giá dưới 30 triệu cho Việt Nam

Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cũng nêu nhận định rằng xe máy điện bán chạy trên thị trường hiện nay chủ yếu tập trung ở khoảng giá dưới 30 triệu đồng. Chính vì vậy, đây cũng là tầm giá mà hãng xe Nhật Bản đang nhắm tới cho các dòng sản phẩm mới tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm sau để tăng sức cạnh tranh.

Đại diện Honda Việt Nam chưa nêu rõ về mẫu xe sẽ được bán tại Việt Nam. Song, Honda nói chung có một số mẫu xe tương tự, có thể tiếp tục đưa về Việt Nam hoặc được phát triển riêng cho thị trường.

Tại Ấn Độ, liên doanh của Honda đang phân phối hai mẫu xe máy điện giá rẻ là Activa e: và Honda QC1. Honda QC1 có mức giá quy đổi tương đương khoảng 25 triệu đồng tiền Việt, sử dụng một khối pin cố định dung lượng 1,5 kWh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản trong phố.

Trong khi đó, mẫu Activa e: sở hữu cấu hình linh hoạt hơn nhờ trang bị hai khối pin tháo rời dung lượng tổng cộng 3 kWh, hỗ trợ công nghệ đổi pin nhanh, kết hợp cùng màn hình TFT 7 inch, khóa thông minh Smart Key và hệ thống đèn LED toàn phần. Sự xuất hiện của những dòng xe tương tự dưới thương hiệu Honda tại Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến lựa chọn chất lượng trong tầm giá dưới 30 triệu đồng.

Honda ACTIVA e: tại Ấn Độ.

Quyết định đẩy nhanh lộ trình nội địa hóa và đa dạng hóa dải sản phẩm của Honda diễn ra trong bối cảnh xu hướng người tiêu dùng chuyển sang xe hai bánh chạy điện tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn dự báo.

Nhận định về động lực này, bà Sayaka Arai cho biết việc các đô thị lớn như Hà Nội thí điểm triển khai các vùng phát thải thấp (LEZ) cùng sự biến động của giá xăng dầu do ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị trên thế giới đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu tìm kiếm xe điện của người dân.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Honda hiện nay là sự bứt phá mạnh mẽ của thương hiệu Việt VinFast - thương hiệu đang nắm giữ thị phần áp đảo ở mảng xe hai bánh thuần điện. Các số liệu phân tích thị trường uy tín chỉ ra rằng VinFast đang đứng số một Việt Nam về doanh số xe máy điện nhờ dải sản phẩm trải dài từ phổ thông đến cao cấp, cung cấp đa dạng cấu hình xe cho người dùng lựa chọn.

Chính vì thế, việc Honda đẩy mạnh sản xuất trong nước từ tháng 9 và lên kế hoạch tung ra các mẫu xe dưới 30 triệu đồng được xem là bước đi chiến lược sòng phẳng để giành lại thị phần trong kỷ nguyên chuyển đổi phương tiện xanh tại Việt Nam.