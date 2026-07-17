Điều tra hàng loạt giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng, công an bắt 47 đối tượng, thu 329 điện thoại

Cơ quan điều tra đã bắt ,khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 03 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Ngày 15/7/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh để biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công 02 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.

Nội dung Thư khen có nêu, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công 02 đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, bắt khởi tố 47 đối tượng, thu giữ 329 điện thoại, 03 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tuyển dụng nhiều lao động, mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp từ hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần ngăn chặn hoạt động rửa tiền, các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng, đồng thời bảo vệ an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Çông an nhân dân.

Liên quan vụ án, thông tin trên Bộ Công an cho hay, hồi cuối tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại nhiều địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đáng chú ý, đường dây này do 05 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang thực hiện các hành vi phạm tội - Ảnh: Bộ Công an Các đối tượng bị bắt giữ khi đang thực hiện các hành vi phạm tội - Ảnh: Bộ Công an

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 02 tháng. Việc thay đổi nơi ăn ở, làm việc liên tục cùng với phương thức quản lý khép kín đã gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng. Bước đầu xác định, đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng điều hành đã thuê địa điểm hoạt động tại 03 khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Tang vật thu giữ là hàng trăm chiếc điện thoại - Ảnh: Bộ Công an

Tại đây, 05 đối tượng quốc tịch Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 01 - 03 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Chỉ trong thời gian hơn 02 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 03 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.