VinFast Amio S2 “lên ngôi” mùa tựu trường nhờ thiết kế cá tính và nhiều tính năng an toàn vượt trội

Sở hữu thiết kế đậm chất Gen Alpha, khả năng vận hành an toàn vượt trội cùng mức chi phí “nhẹ bẫng”, VinFast Amio S2 đang là mẫu xe máy điện được cả phụ huynh và học sinh săn đón trước thềm năm học mới.

Tốc độ tối đa 25 km/h, không cần bằng lái

Bước vào giai đoạn cấp 3, việc chọn một phương tiện vừa giúp con đi lại an toàn và có nguồn gốc rõ ràng là điều không dễ dàng giữa một "rừng" các mẫu xe máy điện đủ loại trên thị trường. Anh Lê Văn Trung (42 tuổi, phường Hoàn Kiếm) cho biết, hai vợ chồng đã xem xét kỹ và quyết định "chốt hạ" với mẫu VinFast Amio S2.

"Nhiều dòng xe máy 50 cc có tốc độ lên đến 55 km/h, con chưa đủ kỹ năng xử lý nên tôi không an tâm. Tìm hiểu xe điện trôi nổi ngoài thị trường thì lo ngại về chất lượng. Chỉ đến khi trải nghiệm thử Amio S2, tôi mới trút bỏ được những đắn đo", anh Trung chia sẻ.

Amio S2 là mẫu xe máy điện "em út" của VinFast với khối động cơ có công suất danh định 240 W cho tốc độ tối đa ở mức 25 km/h. Theo anh Trung, đây là ngưỡng an toàn giúp các bạn học sinh dễ dàng làm chủ tay lái trên đường phố mà không lo ngại tình huống "vọt ga" nguy hiểm.

Về trang bị, reviewer Huy Techie đánh giá Amio S2 đáp ứng tốt nhu cầu đi học hằng ngày với hệ thống giảm xóc có giảm chấn thủy lực, phanh cơ và màn hình LED màu. Cấu hình này hỗ trợ xe vận hành êm, đồng thời giúp người lái theo dõi thông tin thuận tiện hơn.

Đặc biệt, động cơ của Amio S2 đạt chuẩn IP67, có khả năng chịu mức nước sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút, giúp các em học sinh hoàn toàn yên tâm di chuyển qua những đoạn đường ngập nước nhẹ. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bàn đạp trợ lực hữu dụng. Trong trường hợp pin cạn hoặc khi cần thêm lực để leo dốc cao, chở đồ nặng, người dùng vẫn có thể đạp nhẹ nhàng và di chuyển như một chiếc xe đạp thông thường.

Thiết kế "đốn tim" giới trẻ, chi phí thuyết phục phụ huynh

Nếu như phụ huynh ưu tiên yếu tố an toàn thì với thế hệ học sinh hiện đại, chiếc xe trở thành một tuyên ngôn về phong cách cá nhân. Và VinFast Amio S2 kết hợp hai yêu cầu này bằng thiết kế tối ưu cùng ngoại hình "vạn người mê".

Theo reviewer Huy Techie, xe sở hữu kiểu dáng gọn gàng, tôn dáng với chiều cao yên 750 mm, phù hợp với vóc dáng của học sinh Việt Nam. Đặc biệt, bộ sưu tập màu sắc của Amio S2 "chạm đúng tần số" của giới trẻ Gen Alpha với các tông màu thời thượng: đen bóng, trắng đen, đỏ tươi, xanh ngọc và trắng tím.

Khánh Linh (học sinh lớp 10 tại TP.HCM) cho biết em quyết định chọn chiếc Amio S2 màu đỏ ngay từ lần đầu nhìn thấy tại đại lý. "Nhìn thấy màu đỏ tươi này là em ‘đổ’ luôn. Xe nhỏ gọn, dắt lên xuống vỉa hè trường học rất nhẹ nhàng, không bị quá sức như các dòng xe khác", Linh nói.

Không chỉ thuyết phục về mặt thiết kế và trang bị, Amio S2 còn ghi điểm tuyệt đối với phụ huynh nhờ bài toán nuôi xe "siêu kinh tế". Mức giá 12 triệu đồng là yếu tố khiến Amio S2 phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình đang tìm phương tiện cho con đi học. Chi phí sạc phải chăng cũng giúp cho quá trình nuôi xe nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

"Nếu sạc tại nhà thì tiền điện phát sinh mỗi tháng cũng chỉ bằng một ly trà sữa. Trong khi nếu đi siêu thị và sạc ở các trụ của V-Green thì còn được miễn phí sạc đến tháng 5/2027", chị Thanh Thảo (Đà Nẵng), một phụ huynh vừa quyết định chốt đơn xe cho con gái, chia sẻ.

Bên cạnh chi phí vận hành, chính sách hậu mãi của VinFast với thời hạn bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin là cơ sở vững chắc để phụ huynh xuống tiền. Theo chị Thảo, việc chọn mua xe chính hãng từ VinFast giúp chị yên tâm hơn hẳn so với việc chọn mua các sản phẩm khác trên thị trường.

Nhờ kết hợp hài hòa giữa yếu tố an toàn, thiết kế trẻ trung và chi phí sử dụng hợp lý, VinFast Amio S2 đang trở thành lựa chọn "hàng hot" được nhiều gia đình ưu tiên trước thềm năm học mới.