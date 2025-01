Hồn Việt bừng sáng tại Ocean City: Đèn lồng Việt Nam giành giải nhất cuộc thi Lễ hội Đèn lồng Quốc tế

Vừa mới đây, Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông - Oriental Light Fest đã chính thức khai màn tại Ocean City, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân tình ở khắp nơi. Sự kiện này được biết đến là Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, quy tụ nhiều trải nghiệm độc đáo, từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến văn hoá, nghệ thuật…

Trong chương trình khai mạc vừa diễn ra ngày 18/1, kết quả Cuộc thi Thiết kế Đèn lồng Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới đã được công bố. Và tin vui mà bất cứ người Việt nào cũng cảm thấy tự hào là tác phẩm đèn lồng của các đội thi Việt Nam đã được chấm giải nhất (tác phẩm Hồn thiêng đất Việt), giải ba (Long Phượng sum vầy) và giải khuyến khích (Lạc Long Quân trở về). Giải thưởng của ban giám khảo quốc tế không chỉ là sự công nhận, tôn vinh kỹ thuật và ý tưởng thiết kế đèn lồng của các đội thi Việt Nam, mà cũng cho thấy nỗ lực sự gìn giữ bản sắc văn hóa, sáng tạo, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống của các đội thi nước nhà.

Tác phẩm Hồn thiêng đất Việt xuất sắc đạt giải nhất, đưa tinh hoa văn hóa Việt lên ngôi

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải, anh Võ Hoàng (sinh năm 1984), thành viên đội Hội An Craft, Giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Hồn thiêng đất Việt” cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, thật sự quá tuyệt vời. Đến với cuộc thi này, đội Hội An Craft với mong muốn mang những nét Hội An để mọi người cùng thưởng lãm, đồng thời mong muốn có thể học hỏi, giao lưu… Đến với tầm cỡ cuộc thi quốc tế, có rất nhiều đội mạnh đến từ những nước có truyền thống về lễ hội đèn lồng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, chúng tôi không ngờ rằng tác phẩm của mình có thể đạt được giải nhất như vậy. Thật sự đây là niềm vui rất lớn.

Bản thân là người tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng ngành công nghệ điện lạnh và cũng rất đam mê đèn. Nên tôi theo đuổi công việc này vì đam mê, mong muốn nghệ thuật truyền thống được bảo tồn bằng cách tiếp tục hiện diện trong đời trong đời sống hàng ngày và được phát huy bằng cách sử dụng vật liệu mới thân thiện môi trường. Tôi tự hào vì có thể làm đèn từ vật liệu mới, mang đến giá trị mới cho đèn truyền thống, để du khách cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ. Đèn lồng vẫn là sản phẩm nghệ thuật ánh sáng lung linh huyền bí”.

Có thể nói, không chỉ dừng lại ở việc trang trí, những chiếc đèn lồng này còn ẩn chứa nhiều câu chuyện đặc biệt. Đó là những nét văn hoá độc đáo được kết tinh qua bao đời của Việt Nam nói riêng và của văn hoá Á Đông nói chung.

Không chỉ dừng lại ở việc trang trí, những chiếc đèn lồng này còn ẩn chứa nhiều câu chuyện đặc biệt

Góp mặt tại Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông hôm nay còn là những màn múa lân, trống hội, tạo nên không khí sôi động, không chỉ mang đến một lễ hội ngập tràn niềm vui mà còn làm cho không khí mùa xuân thêm náo nức. Múa lân, trống hội từ lâu đã trở thành dấu ấn khai mở lễ hội, là một nét văn hoá đặc sắc ở Việt Nam có ở khắp mọi miền. Và ngay tại Ocean City hôm nay, không khí lễ hội với những màn múa lân, với tiếng trống rộn vang một lần nữa khiến cho bất cứ ai có mặt tạo đó cũng cảm nhận rõ rệt niềm vui mùa xuân, niềm vui năm mới.



Không khí sôi động tại Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông

Đặc biệt hơn cả tại lễ hội này có lẽ chính là hàng nghìn chiếc đèn lồng lung linh, rực rỡ sắc màu. Đây là nơi duy nhất tại Việt Nam quy tụ các cụm đèn lồng khổng lồ, được thiết kế tinh xảo, độc bản đến từ các đội thi của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là nơi trưng bày triển lãm Yuyuan Lantern Festival nức tiếng.Tất cả các tác phẩm đèn lồng được “trình diễn” tại đây đã tái hiện thế giới thần thoại phương Đông bằng ánh sáng huyền hoặc và công nghệ hiện đại như “Lạc Long Quân trở về”, “Hồn thiêng đất Việt”, “Rồng tỏa sáng Phương Đông” hay “Đôi cánh của tương lai”…

Hàng nghìn chiếc đèn lồng lung linh, rực rỡ sắc màu được trưng bày

Trong văn hoá Việt, hình ảnh chiếc đèn lồng cũng gắn bó xuyên suốt qua nhiều thế kỷ. Theo thời gian, nghệ thuật đèn lồng cũng có những thay đổi nhất định đánh dấu những thay đổi, từng cột mốc, từng dấu ấn thời gian. Nhưng không làm mất đi giá trị nguồn cội, mà những chiếc đèn lồng giờ đây chính là những tác phẩm cho thấy sự giao thoa giữa sự sáng tạo của thời hiện đại và những giá trị văn hoá xưa cũ được lưu truyền.

Có mặt tại lễ hội đèn lồng, trong sự kiện khai mạc diễn ra ngày 18/1 vừa qua, người dân và du khách đến từ khắp nơi đã tỏ ra vô cùng thích thú khi được ngắm nhìn, chụp ảnh cùng những tác phẩm đèn lồng này.

Du khách thích thú chụp ảnh, check-in cùng đèn lồng

Trong khuôn khổ Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông còn có hàng loạt trải nghiệm thú vị và độc đáo về văn hóa, mang đến những hoạt động hấp dẫn nhân dịp đầu xuân năm mới. Du khách có thể đến check-in tại con đường nguyện ước, khoác lên mình những bộ cổ phục để chụp ảnh trong không gian đèn lồng đầy lung linh, check-in tại không gian đậm chất Hội An ngay giữa lòng Ocean City, thưởng thức muôn vàn món ngon và sắm Tết đủ đầy tại Siêu hội chợ Xuân

Có thể nói, Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông là một sân chơi đầy thú vị dịp đầu xuân, không chỉ giúp chúng ta được hòa mình vào không gian đậm nét văn hoá Việt, mà còn có thể thỏa niềm đam mê cho những ai ưa khám phá, tìm về những giá trị truyền thống ” hay kể cả các tín đồ ẩm thực…

Một sân chơi đầy thú vị dịp đầu xuân

Video: Ocean City chính thức “thắp đèn, bật Tết”

Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025 kéo dài từ 18/01 - 16/03 tại Ocean City do Vinhomes và Sunny Vietnam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Masterise Homes, các Nhà tài trợ Vàng - Ngân hàng Techcombank và Xanh SM. Lần đầu tiên, hàng triệu người dân Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm chơi hội xuân đỉnh cao kéo dài suốt 58 ngày, với 580 hoạt động trải nghiệm độc đáo và đặc sắc. Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông quy tụ 5 chuỗi lễ hội đẹp - độc - đỉnh gồm: Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean với 30 cụm tác phẩm lớn đến từ 5 quốc gia, trải dài gần 2km; Siêu hội chợ Xuân Ocean Spring với hơn 250 gian hàng; chuỗi Lễ hội văn hoá và nghệ thuật Ocean Art Fest; Nhạc hội Road-to-8WONDER cùng chuỗi hoạt náo tưng bừng suốt 58 ngày chủ đề "Hành Trình Ánh Sáng - Gửi vạn niềm vui" , đưa Ocean City trở thành điểm đến du xuân sôi động, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông. Du khách đặt vé tham gia Lễ hội Đèn lồng tại: https://tinyurl.com/OceanCity-LHDL