Hôn nhân ồn ào của ca sĩ Việt: Làm đám cưới sau 2 tháng quen, ly hôn trong âm thầm

Chuyện tình của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô từng là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Được biết, cặp đôi tìm hiểu nhau qua mai mối từ năm 2021. Khi đó, nam doanh nhân tìm đọc những bài báo viết về nữ ca sĩ và có ấn tượng đặc biệt về cô bởi sự thông minh, hiếu thảo. Thời gian đầu, giọng ca 8x chưa chú ý đến bạn trai tuy nhiên sau khi anh kiên trì nhắn tin, cô mở lòng hơn vì thấy "vua cá Koi" là người tình cảm, đáng tin cậy.

Chỉ sau 2 tháng trò chuyện, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đã quyết định về chung một nhà. Sau này, nữ ca sĩ cho biết lý do kết hôn nhanh chóng là do nguyện vọng của gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng".

Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức sang trọng tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, vào đúng ngày 2/5 chính là sinh nhật của nữ ca sĩ. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như MC Kỳ Duyên, ca sĩ Bảo Thy…

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 chỉ sau vài tháng tìm hiểu

Hà Thanh Xuân cho biết đây là nguyện vọng của gia đình

Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức sang trọng tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai đã kết thúc chóng vánh sau khi về chung một nhà. Đến tháng 3/2023, cặp đôi vướng tin đồn chia tay khi giọng ca 8x xóa hoặc ẩn nhiều hình ảnh tình cảm của cả hai trên trang cá nhân. Đồng thời, cô cũng có những chia sẻ đầy tâm trạng khiến khán giả hoài nghi.



Vào tháng 9/2023, ca sĩ Hà Thanh Xuân thông báo đã chính thức đường ai nấy đi với "vua cá Koi" Thắng Ngô và mối quan hệ đã kết thúc gần 1 năm trước khi người trong cuộc lên tiếng công bố. Nữ ca sĩ khẳng định chưa từng đăng ký kết hôn với Thắng Ngô. Hà Thanh Xuân thừa nhận từng nghĩ cuộc sống sẽ vui vẻ nhưng sau khi kết hôn gần như trầm cảm, không dám đọc bình luận trên mạng xã hội.

Việc quyết định nhanh, vội khi chưa tìm hiểu kỹ nhau là một trong những nguyên nhân khiến cô trở về cuộc sống độc thân sau ít tháng làm cô dâu mới. Hà Thanh Xuân chia sẻ: "Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình".

Hà Thanh Xuân cho biết cuộc hôn nhân giữa cô và "vua cá Koi" đã chấm dứt do cả hai phát sinh nhiều vấn đề trong khoảng thời gian sống chung

Theo nữ ca sĩ, cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và mối quan hệ của họ đã kết thúc gần 1 năm trước khi lên tiếng công bố

Thời điểm Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân đã vấp phải ý kiến trái chiều từ netizen. Nguyên do vì trước đó, Thắng Ngô xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ. Thời điểm 2 người quen nhau là lúc Thắng Ngô và vợ cũ đồng thuận ly hôn.



Chỉ sau 1 thời gian ngắn ly hôn, "vua cá Koi" nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc mới bên nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Cô bị nghi ngờ chính là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ. Thậm chí, Hà Thanh Xuân bị ném đá, phải khóa tính năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân suốt thời gian dài.

Trước khi đổ vỡ, cặp đôi luôn dành thời gian du lịch khắp nơi và những lời tình cảm, ngọt ngào cho đối phương. "Vua cá Koi" Thắng Ngô" còn từng dành nhiều câu nói đậm chất ngôn tình dành cho nửa kia.

Chuyện tình cảm của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân gặp sóng gió, không nhận được sự ủng hộ

Kể từ khi Hà Thanh Xuân thông báo chia tay với "vua cá Koi" Thắng Ngô, cuộc sống của cả hai vẫn được dân tình chú ý. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống và công việc hàng ngày. Ngoài ra "vua cá Koi" cũng thoải mái tương tác với mọi người, kể cả bình luận về Hà Thanh Xuân. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ bận rộn với công việc hoạt động nghệ thuật, đi diễn ở nước ngoài. Cô vướng nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Quang Lê khi liên tục xuất hiện bên nhau. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ đã phủ nhận và cho biết chỉ là đồng nghiệp, bạn bè.

Sau ly hôn, nữ ca sĩ hoạt động sôi nổi ở thị trường hải ngoại, tất bật chạy show ở Mỹ