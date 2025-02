Hôn nhân đẫm nước mắt của nữ đại gia Taobao với chàng họa sĩ thiên tài IQ 140

Đường Nghệ là một chủ shop Taobao có thu nhập hàng triệu tệ, sau khi đã no đủ về vật chất, cô kết hôn với một họa sĩ sĩ thiên tài có IQ 140. Cuộc sống hôn nhân sau đó mở ra cho cô những trải nghiệm dở khóc dở cười. Người ta thường nói những người làm nghệ thuật thường điên rồ, lập dị, không thể tin tưởng được, nhưng Đường Nghệ lại không tin.

Đường Nghệ có một biệt danh nổi tiếng: "Nữ chủ shop Taobao đời đầu của Trung Quốc". Từ năm 2003 đến 2014, cô đã mất 11 năm để thay đổi cuộc đời, từ một cô gái quê nghèo khó trở thành một triệu phú. Khi một người còn chưa lo được miếng ăn thì họ sẽ không có tư tưởng, thuyết nhu cầu của Maslow chỉ ra rằng con người chỉ sau khi đáp ứng được nhu cầu sinh lý mới theo đuổi tình yêu và sự thuộc về. Khi Đường Nghệ không còn phải lo lắng về tiền bạc, cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống trống rỗng. Cô nhận ra mình chỉ biết bán hàng mà không biết gì khác.

"Định mệnh"

Cuộc sống hàng ngày của cô chỉ là nhận hàng, sắp xếp hàng, bán hàng và đếm tiền. Trước đây, việc đếm tiền còn là một niềm vui, nhưng giờ cô đã chai sạn. Cô chán ngấy những ngày tháng đơn độc này, cô khao khát được chia sẻ, khao khát được thay đổi, khao khát có một người bầu bạn trong đêm. Studio Taobao của cô nằm gần Học viện Mỹ thuật Hàng Châu, nơi trước đây vốn là một vùng đất hoang vu.

Nhiều khách hàng của Đường Nghệ là nữ sinh viên của Học viện Mỹ thuật. Có một vài người rất thân thiết với cô đã nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của Đường Nghệ và bắt đầu giới thiệu đối tượng cho cô. Các sinh viên rảnh rỗi, năng động và giỏi nhất trong việc hành động có mục tiêu. Họ nhanh chóng tìm kiếm khắp Học viện Mỹ thuật và cuối cùng chú ý đến Trần Vũ, một đàn anh khóa trên khoa Hội họa.

Trần Vũ có một biệt danh ở Học viện là "140". Lần đầu tiên nghe thấy biệt danh này, Đường Nghệ còn tưởng đó là chiều cao của Trần Vũ nên đã lắc đầu nguầy nguậy. Các nữ sinh viên cười nghiêng ngả, sau khi lấy lại hơi thở mới giải thích với Đường Nghệ rằng 140 đó là IQ, chỉ số thông minh. Đúng vậy, Trần Vũ là một họa sĩ thiên tài với IQ trên 140.

Ảnh minh họa

Năm nhất đại học, một bức vẽ nguệch ngoạc của anh vô tình lọt vào mắt thầy giáo và khiến ông kinh ngạc. Kể từ đó, mỗi bức tranh của anh đều được đánh giá là tác phẩm xuất sắc của trường, được trưng bày tại các bảo tàng mỹ thuật lớn. Ngoài hội họa, anh còn am hiểu nhiều lĩnh vực khác như triết học, tâm lý học, máy tính, internet,... Người đàn ông này gần như không có lỗ hổng kiến thức. Ở Học viện Mỹ thuật, Trần Vũ được coi như một vị thần.

Tuy nhiên, trên đời không có ai hoàn hảo, kể cả vị thần Trần Vũ cũng vậy. Anh không giỏi giao tiếp, chỉ phản ứng khi người khác nhờ vả. Thời gian rảnh, anh thường ở trong phòng vẽ. Bao nhiêu năm qua, Đường Nghệ chỉ chú tâm vào việc bán hàng. Trước kia, dù có nghe qua vài lần, cô cũng chỉ coi đó như một câu chuyện nghe cho vui rồi thôi. Nhưng bây giờ thì khác, cô tò mò và khao khát tìm hiểu về người đàn ông đầy khí chất văn hóa, người có thể sẽ trở thành chồng mình trong tương lai.

"Mơ mộng"

Cuối cùng, nhờ gần Học viện, Đường Nghệ đã gặp Trần Vũ tại phòng vẽ. Cô thấy một người đàn ông đang ngồi trên sàn, chăm chú vẽ, người dính đầy sơn đủ màu. Anh ta khá gầy, cầm cọ vẽ thấy rõ cả xương, vì trời nóng nên gân xanh nổi lên. Tóc anh ta dài, hơi rối xõa trên vai, che khuất nửa khuôn mặt. Các nữ sinh viên phía sau khẽ xì xào, không biết ai ho một tiếng, Trần Vũ nghe thấy mới quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Đường Nghệ đã hoàn toàn bị chinh phục. Trần Vũ có sống mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt to sâu thẳm và điềm tĩnh, kết hợp với khuôn mặt gầy gò, tạo nên một vẻ ngoài cuốn hút, đủ để khiến hầu hết các cô gái say mê. Chỉ một cái nhìn, Trần Vũ đã in sâu vào trái tim Đường Nghệ.

Cô là người hành động nhanh chóng, nói là làm, giống như năm xưa quyết tâm kinh doanh Taobao. Đường Nghệ quyết tâm theo đuổi người đàn ông này và lập tức hành động. Cô giao cửa hàng cho nhân viên quản lý, dành thời gian hàng ngày đến bên cạnh Trần Vũ, xoay quanh anh như một con quay.

Để lấy lòng nam thần, cô quan tâm chăm sóc anh, tặng trái cây, cơm hộp, tặng cả những loại sơn và dụng cụ vẽ tốt nhất. Ban đầu, Trần Vũ không hề lay chuyển, tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí là khó chịu với sự nhiệt tình đột ngột của người phụ nữ này. Cứ như vậy, trạng thái một nóng một lạnh của hai người kéo dài cho đến khi Trần Vũ tốt nghiệp.

Dù tư tưởng nghệ thuật đến đâu cũng phải ăn cơm. Sinh viên tốt nghiệp các trường nghệ thuật có nhiều con đường sự nghiệp. Năm cuối sắp tốt nghiệp, các sinh viên khác đều bận rộn xin việc thực tập, ai nấy đều hừng hực khí thế. Chỉ trừ Trần Vũ, chàng sinh viên ưu tú này vẫn im hơi lặng tiếng.

Nhiều phòng tranh đã mời chào anh nhưng anh đều không để ý. Nhìn trường học vắng tanh, chỉ còn lại một mình anh, quản lý ký túc xá giục anh nhanh chóng rời đi... Lúc này, Đường Nghệ đã đến. Nhìn thấy người mình yêu rơi vào tình cảnh khó xử, Đường Nghệ đã mạnh mẽ giúp Trần Vũ thu dọn đồ đạc và đưa anh về nhà mình.

Hai đường thẳng vốn song song, không bao giờ giao nhau, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Đường Nghệ, chúng đã quấn lấy nhau. Họ đã đến với nhau. Đường Nghệ vui mừng khôn xiết, chia sẻ tin vui với cả thế giới. Trần Vũ tuy không thể hiện tình cảm tương tự... nhưng dường như cũng không khó chịu như cô tưởng tượng. Anh chỉ thỉnh thoảng chê bai gu thẩm mỹ "nhà giàu mới nổi" và phong cách trang trí lòe loẹt trong nhà Đường Nghệ, còn lại anh đều chấp nhận một cách thoải mái.

"Vỡ mộng"

Khi biết tin về mối quan hệ của Đường Nghệ và Trần Vũ, bố mẹ cô vô cùng vui mừng. Con gái lớn tuổi của họ, người từng bị coi là "ế", giờ đây đã tìm được một người đàn ông tuấn tú, thậm chí còn là thiên tài với chỉ số IQ 140. Đối với họ, điều này chẳng khác nào may mắn trời cho! Còn phía gia đình Trần Vũ, dù hoàn cảnh không mấy khá giả, bố mẹ anh cũng hạnh phúc không kém khi con trai họ, vốn ít nói, vừa tốt nghiệp đã cưới được một cô vợ có của ăn của để.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã mang trong mình những tâm lý lệch lạc. Đường Nghệ mơ ước có một bộ ảnh cưới theo phong cách châu Âu lãng mạn, nơi cô sẽ hóa thân thành một nàng công chúa kiêu sa bên cạnh chàng hoàng tử của mình. Nhưng Trần Vũ lại tỏ ra chán ghét ý tưởng đó. Anh cho rằng những bức ảnh cưới kiểu đó quá tầm thường, giả tạo và thiếu thẩm mỹ. Anh tin rằng nghệ thuật chân chính phải xuất phát từ cuộc sống, không nên gò ép hay tạo dáng một cách khiên cưỡng.

Ảnh minh họa

Đường Nghệ, dù không hiểu nhiều về nghệ thuật, nhưng vẫn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của chồng. Cuối cùng, cô đồng ý chụp bộ ảnh cưới với phong cách "độc đáo" của Trần Vũ: Cô mặc một chiếc váy cưới ngắn kiểu dễ thương, đi giày thể thao, còn Trần Vũ thì khoác bộ vest rộng thùng thình, đứng chụp ảnh trước cửa nhà vệ sinh công cộng. Trong tay họ còn cầm một cây chổi cũ dùng để quét nhà vệ sinh. Khi Đường Nghệ khoe những bức ảnh này, bạn cô gần như sốc đến mức không thể tin vào mắt mình. Góc miệng gượng gạo của cô, vẻ mặt lạnh lùng của Trần Vũ, và cây chổi cũ kỹ trong tay họ khiến bạn bè không khỏi bàng hoàng. Đây gọi là "nghệ thuật hòa vào cuộc sống"? Thế giới của nghệ sĩ quả thật khó hiểu.

Đường Nghệ muốn tổ chức một đám cưới linh đình, nhưng Trần Vũ lại phản đối. Anh cho rằng hôn nhân là những ngày tháng bình dị với cơm áo gạo tiền, không có gì đáng để khoe khoang. Cuối cùng, họ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với gia đình và bạn bè thân thiết. Không có tuần trăng mật, không có chuyến du lịch nào, cuộc sống của họ bắt đầu trong sự im lặng và những lời phản đối liên tục từ phía Trần Vũ. Dù vậy, Đường Nghệ vẫn luôn dành cho chồng mình sự ngưỡng mộ và tình yêu sâu sắc. Cô tự hào vì đã tìm được một người chồng tài năng mà không kiêu ngạo, điều mà cô cho là "điều may mắn hiếm có". Những nữ sinh trong cửa hàng của cô cũng không ngừng khen ngợi, nói rằng cô thật may mắn khi có được người chồng như vậy.

Đường Nghệ là một người phụ nữ xuất thân từ vùng quê, và sự biết đủ là một trong những đức tính tốt của cô. Cô cảm thấy hạnh phúc khi có được người chồng mà ai cũng ngưỡng mộ, và điều đó khiến cô cảm thấy trái tim mình được lấp đầy.

Tuy nhiên, cuộc sống không diễn ra suôn sẻ như cô mong đợi. Kể từ khi kết hôn, mọi thứ dường như đều trở nên khó khăn hơn. Trần Vũ không chịu đi làm, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ tranh và xem tin tức trên TV. Trong khi đó, Đường Nghệ bận rộn với cửa hàng của mình, nhưng chồng cô chẳng bao giờ chịu đến giúp đỡ. Sau khi xong việc ở cửa hàng, cô lại phải vội vã về nhà nấu cơm cho chồng. Trần Vũ cho rằng đàn ông không nên vào bếp vì sẽ "làm ô uế tâm hồn". Đường Nghệ chỉ biết nghĩ: "Vậy thì để tôi chịu ô uế thôi, chồng không vào bếp cũng được".

Trần Vũ cũng không thích dùng điện thoại thông minh, thậm chí chiếc Nokia cổ lỗ sĩ của anh cũng hiếm khi mang theo. Điều này khiến Đường Nghệ mỗi lần đi xa phải đặt đồ ăn cho chồng để anh không bị đói. Mỗi lần trở về nhà, cô lại thấy căn nhà ngập tràn hộp cơm và túi nilông, lẫn trong đống màu vẽ của Trần Vũ, còn anh thì vẫn ngồi đó, chẳng buồn quay đầu lại.

Sự chua xót và tủi thân bắt đầu len lỏi trong lòng Đường Nghệ.

Không chỉ vậy, cửa hàng online của cô cũng gặp phải rắc rối lớn nhất từ trước đến nay. Không biết là do đối thủ cạnh tranh chơi xấu hay cô thực sự gặp phải khách hàng khó tính, Đường Nghệ liên tục nhận những đánh giá xấu, khiến điểm số cửa hàng giảm mạnh và doanh thu lao dốc. Đúng vào thời điểm cao điểm bán hàng, cô nhìn đống quần áo chất đầy kho mà lo lắng đến mất ngủ. Dù đã nhiều lần khiếu nại nhưng không có kết quả, cuối cùng, toàn bộ số hàng của cô đều trở nên lỗi thời, không bán được, lại còn nợ nhà cung cấp một khoản tiền lớn. Chỉ trong vòng hai tháng, cô đã lỗ hơn trăm triệu. Số tiền tích cóp bao năm dường như sắp cạn kiệt.

Chịu đựng những đòn giáng đó, Đường Nghệ nhanh chóng gầy đi trông thấy, trong khi Trần Vũ lại béo lên. Gương mặt góc cạnh mà cô từng yêu thích giờ đã phủ đầy mỡ, trở nên tròn trịa và bóng nhẫy.

Vài tháng trước, trong một lần đi câu cá cùng bố vợ, Trần Vũ đã thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Chỉ sau một tiếng đồng hồ học hỏi, anh đã vượt mặt cả những người câu lâu năm và sáng tạo ra phương pháp câu cá độc đáo của riêng mình. Kể từ đó, ngoài nhà, anh dành phần lớn thời gian ở bãi câu, ngồi hàng giờ liền mà chẳng quan tâm đến chuyện gì khác.

Những rắc rối của Đường Nghệ, anh chẳng buồn để ý, cũng chẳng muốn quan tâm. Thứ duy nhất khiến Trần Vũ hứng thú là nâng cấp đồ nghề câu cá của mình, từ cần câu vài trăm nghìn tệ lên đến hàng triệu tệ, thậm chí hàng chục triệu tệ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Đường Nghệ cũng chưa từng từ chối những yêu cầu của chồng.

Nhưng dù cô cố gắng đến đâu, dòng tiền của cô cũng đã cạn kiệt. Cô nhìn Trần Vũ đang ăn uống ngon lành, rồi lại nhìn đống tranh chất đầy trong nhà, nuốt nước bọt và khẽ hỏi:

"Anh ơi, nhà mình đang gặp khó khăn về tài chính, cần tiền để xoay vòng. Nhiều người muốn mua tranh của anh, mình bán vài bức được không?".

Ảnh minh họa

"Ác mộng"

Mấy năm nay, người ta chỉ thấy Trần Vũ vẽ tranh chứ chưa từng thấy anh bán một bức nào. Có rất nhiều người muốn mua tranh của anh, nhưng Đường Nghệ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với anh. Gia đình họ không thiếu tiền, và hội họa lại là mạng sống của Trần Vũ, chẳng có lý do gì để bán tranh cả. Nhưng giờ đây, tình hình đã thay đổi, Đường Nghệ cần sự hỗ trợ về tài chính.

Trần Vũ đang ăn cơm thì nghe thấy lời của Đường Nghệ, anh đặt bát cơm xuống, không nói một lời nào, rồi đi vào phòng. Một lúc sau, anh mang ra một cây cọ sơn dầu rất lớn và một thùng sơn đen. Ngay trước mắt Đường Nghệ, anh liên tiếp gạch những chữ "X" thật lớn lên những bức tranh đã vẽ của mình.

Đường Nghệ trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Cô cứ thế nhìn Trần Vũ như phát điên phá hủy những bức tranh của mình, nghe người họa sĩ thiên tài này sỉ nhục và khinh miệt cô: "Hội họa là trái tim của con người, em hiểu không? Trái tim sao có thể dính líu đến những đồng tiền dơ bẩn? Vì em đã có ý định xấu xa với chúng, vậy thì chúng tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh vốn dĩ cho rằng em hiểu anh, nhưng xem ra, em cũng chỉ là một thương nhân buôn bán đồng tiền".

Kể từ đó, Trần Vũ không bao giờ vẽ tranh nữa.

Thật trùng hợp, cha của Đường Nghệ biết được hoàn cảnh của con gái mình, ông kéo con rể lại và khuyên anh tham gia một cuộc thi câu cá, giải nhất có thể kiếm được rất nhiều tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Trần Vũ giận dữ trừng mắt nhìn ông, hất tay cha vợ ra, bỏ lại chiếc cần câu trị giá cả vạn tệ, rồi sải bước rời đi, không bao giờ quay lại khu câu cá nữa.

Cha của Đường Nghệ tức giận đến mức mũi ông muốn lệch đi, lẩm bẩm rằng không hiểu sao năm xưa mình lại mù quáng gả con gái cho một kẻ tài cao ngạo, không có chút tình người nào như vậy.

Đường Nghệ nói, Trần Vũ giống như một con đỉa bám vào người cô, hút máu của cô để nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình.

Anh ta gần như không bao giờ ra khỏi cửa nữa, chỉ ở trong nhà, ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì xem tin tức, sau đó lại ăn, lại ngủ, giống như một người sống không hồn. Hai người vốn dĩ đã chẳng có nhiều điểm chung, giờ đây lại càng trở nên xa lạ.

Công việc buôn bán của Đường Nghệ nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà dần khởi sắc, nhưng cuộc hôn nhân của họ thì lại hấp hối. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người, chính là tin nhắn Trần Vũ gửi mỗi ngày ba bữa, anh ta giống như một con vật, chỉ khi đói mới có tri giác.

Bạn của Đường Nghệ không thể nhìn nổi nữa, bèn nghĩ ra một chủ ý tồi tệ cho Đường Nghệ, đó là có thể dẫn một người đàn ông không quen biết về nhà, biết đâu Trần Vũ sẽ có phản ứng, có người đàn ông nào chịu được sự sỉ nhục này chứ?

Đường Nghệ thật sự đã làm như vậy, cô thuê một anh chàng giao đồ ăn, dẫn anh ta vào nhà, rồi vào thẳng phòng ngủ. Đường Nghệ và anh chàng giao đồ ăn lúng túng ngồi đó, chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Hai tiếng trôi qua, họ nhận được tin nhắn của Trần Vũ: "Đợi em làm xong việc thì nhớ đặt cho anh một phần đồ ăn nhé".

Thế nào là khóc không ra nước mắt? Đường Nghệ nhìn dòng tin nhắn kia, đột nhiên bật cười, có lẽ cô chính là trò cười lớn nhất trên thế giới này.

Ngày ly hôn, Hàng Châu mưa tầm tã, hai người ngồi trong xe, không ai nói gì. Rất lâu sau, Trần Vũ, người chưa bao giờ chủ động, đột nhiên lên tiếng: "Không ly hôn có được không?". Đường Nghệ đẩy cửa xe bước xuống, không một chút do dự, cô không muốn ăn đồ ăn mang về nữa.

Vốn dĩ họ không phải là người cùng một thế giới, việc gượng ép ghép lại chỉ khiến mọi thứ chắp vá, cố ép quả dưa không ngọt, chỉ toàn là những lỗ hổng. Chọn bạn đời không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, càng không thể chỉ ngưỡng mộ một cách mù quáng. Vươn tay ra là có thể chạm đến đầu đối phương, đó mới là lựa chọn thoải mái nhất.