Hỗn loạn concert 10 năm của TFBOYS: Fan chen lấn xô đẩy, đánh nhau, đẩy ngã bảo vệ xông vào SVĐ!

Vào tối nay (6/8, theo giờ địa phương), concert Hẹn Ước 10 Năm kỉ niệm 10 năm hoạt động của nhóm TFBOYS sẽ chính thức diễn ra. Ngay từ khi có thông tin bán vé, MXH đã vô cùng hỗn loạn khi có hàng triệu fan TFBOYS khắp Trung Quốc mong muốn có được chiếc vé tham dự concert Hẹn Ước 10 Năm song chỉ có duy nhất 33 nghìn vé được bán ra cho địa điểm tổ chức - SVĐ Tây An.

Ghi nhận tại SVĐ Tây An ít giờ đồng hồ trước khi concert diễn ra có thể thấy đang trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn, hàng trăm nghìn khán giả chen lấn xô đẩy trong khi chỉ có 33 nghìn người được vào bên trong. Thậm chí, manh động hơn, các fan của TFBOYS còn kêu gọi xông thẳng vào bên trong SVĐ, xô xát với lực lượng bảo vệ, vượt qua các cửa an ninh vì lí do để tránh bị giữ lại các đèn LED theo quy định từ BTC đưa ra.

Chỉ có 33 nghìn vé trong SVĐ nhưn lại có hàng trăm nghìn người muốn vào, thậm chí xảy ra tình trạng xô đổ cổng bảo vệ để vào bên trong.

Khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng bên ngoài SVĐ Tây An (ảnh: Ký Giả Trung Hoa)

Khung cảnh bên ngoài SVĐ Tây An trong cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Rất nhiều những cuộc ẩu đả đã diễn ra, thậm chí có fan còn "khoe" hình ảnh bị một fan khác cắn lên tay, để lại dấu răng sâu hoắm. Lực lượng chức năng đã được huy động nhưng vẫn vô cùng khó khăn vì sự đông đảo và cuồng nhiệt từ đám đông fan TFBOYS.

Trước đó, công ty quản lý của TFBOYS đã đưa ra văn bản gửi tới người hâm mộ nhóm nhạc nam. Trong đó, nội dung kêu gọi người hâm mộ không tụ tập đông người gây ảnh hưởng trật tự công cộng tại gần địa điểm tổ chức, nghiêm cấm hành vi chiếm chỗ xung quanh địa điểm diễn ra concert.

Concert 10 năm của TFBOYS là sự kiện lớn, nhưng kéo theo rất nhiều ồn ào từ cộng đồng fan đông đảo nhưng cũng rất hung hãn.

Đại diện sở cảnh sát Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cho biết ngay tại địa điểm diễn ra concert 10 năm của TFBoys - sân vận động Tây An - đã diễn ra một vụ ẩu đả giữa những người hâm mộ của nhóm nhạc nam. Nguyên nhân xảy ra sự việc vì mâu thuẫn khi tranh giành vị trí đẹp để ghi hình các thành viên nhóm nhạc đến tổng duyệt.

Theo những hình ảnh được nhiều cư dân mạng đăng tải, rất đông người hâm mộ đã tập trung bên ngoài địa điểm từ sớm để ủng hộ thần tượng. Hành động này không chỉ gây ảnh hưởng đến trận tự công cộng mà một số người hâm mộ quá khích còn có hành vi phạm pháp khi tranh giành vị trí đứng.

Một khán giả đã ngất xỉu tại khu vực bên ngoài SVĐ Tây An (Ảnh: Ký Giả Trung Hoa)

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát Tây An đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng kêu gọi khán giả tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra liveshow.

Hàng loạt những hình ảnh không đẹp đến từ fan TFBOYS đã khiến dư luận bức xúc trước thềm concert kỉ niệm 10 năm của nhóm. Sự cuồng nhiệt thái quá của một bộ phận không nhỏ fan TFBOYS đã tạo nên vô số rắc rối cho cộng đồng, khiến dư luận tại đất nước tỉ dân nhiều năm luôn có ác cảm. Thậm chí còn có đồn đoán rằng sở dĩ TFBOYS tổ chức concert tại Tây An vì đây là thành phố duy nhất chưa "cấm cửa" nhóm nhạc và cộng đồng fan.