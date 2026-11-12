Hơn 800 người mất 15 năm đục xuyên vách đá bằng tay mở đường, nay đón khách, có năm thu hơn 230 tỷ đồng

Điều gì đã xảy ra sau 15 năm đục xuyên núi bằng tay của hơn 800 người dân sống giữa những vách đá hiểm trở?

Có một thời, việc rời khỏi nơi sinh sống là thử thách lớn với người dân tại đây. Muốn ra bên ngoài, họ phải leo qua hàng nghìn bậc đá men theo núi hoặc đi vòng qua nhiều địa phương. Chính hoàn cảnh ấy đã khiến cả cộng đồng đưa ra một quyết định táo bạo, mở đầu cho công trình kéo dài suốt 15 năm và làm thay đổi hoàn toàn số phận ngôi làng.

Hơn 800 người đục xuyên núi bằng tay suốt 15 năm

Nơi diễn ra câu chuyện là làng Thần Long Loan, trước đây còn được gọi là Tỉnh Để, thuộc huyện Bình Thuận, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ngôi làng nằm sâu trong dãy Thái Hành, bốn phía được bao quanh bởi những vách núi cao, nhìn từ trên xuống giống như nằm dưới đáy một chiếc giếng khổng lồ.

Đường treo Thần Long Loan dài hơn 1,5 km được người dân đục xuyên vách đá bằng tay suốt 15 năm để mở lối ra ngoài. (Ảnh: Sohu)

Theo People, trước khi có đường, người dân muốn tới huyện lỵ phải đi vòng qua nhiều địa phương hoặc leo tuyến đường núi dốc đứng. Một lối đi khác có hơn 10.000 bậc đá, khiến việc vận chuyển hàng hóa, đưa người bệnh ra ngoài hay đi lại thường ngày đều rất khó khăn.

Năm 1985, dân làng bắt đầu công trình mở đường. Hơn 800 người lần lượt tham gia, tự chuẩn bị dụng cụ, mang theo thức ăn và nhận từng phần việc. People mô tả họ chủ yếu dùng phương pháp thủ công, với búa và dụng cụ đục đá để từng bước mở lối trên vách núi.

Những đoạn đường nằm sát vách núi dựng đứng cho thấy quy mô công trình mà hơn 800 người dân từng góp sức hoàn thành. (Ảnh: Sohu)

Suốt 15 năm, đá được phá bỏ từng phần, những đoạn hầm dần nối với nhau giữa vách núi dựng đứng. Đến năm 2000, tuyến đường dài 1.526 m cuối cùng được thông. Công trình có 33 đoạn hang nối tiếp cùng hàng chục ô mở hướng ra bên ngoài, tạo nên một hành lang như treo giữa lưng chừng vách đá.

Ngày mới hoàn thành, mặt đường vẫn còn gồ ghề, bên cạnh là vực sâu và nguy cơ đá rơi. Sau đó tuyến đường được gia cố, mở rộng và cải thiện mặt đường để việc đi lại an toàn hơn.

Con đường mở lối ra ngoài lại kéo khách tìm tới

Điều khó ngờ là công trình được tạo ra để người dân có thể rời khỏi núi thuận tiện hơn sau này lại khiến dòng người đi theo chiều ngược lại. Những ô mở trên vách đá cho phép người đi qua nhìn thẳng xuống thung lũng, hồ nước và những vách núi của dãy Thái Hành. Cùng với địa hình hiểm trở, tuyến đường dần thu hút những người yêu nhiếp ảnh, hội họa và khám phá thiên nhiên. Năm 2017, Thần Long Loan đón gần 300.000 lượt khách, doanh thu đạt 50 triệu NDT, tương đương khoảng 192 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo hiện nay.

Từ trên cao, tuyến đường hiện rõ giữa vách đá Thái Hành, nơi từng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. (Ảnh: Sohu)

Dòng khách cũng khiến nhiều người từng rời quê đi làm ăn quay trở lại. Theo Trường Trị nhật báo, một hộ thuộc nhóm mở nhà hàng, nhà nghỉ sớm tại đây từng cho biết vào thời kỳ đông khách nhất có tháng kiếm khoảng 500.000 NDT. Từ vài căn phòng đơn giản, nhiều hộ sau đó mở rộng thành cơ sở lưu trú có phòng nhìn ra hồ, điều hòa, nước nóng và internet. Đến năm 2022, làng đã có hơn 80 cơ sở ăn nghỉ kiểu hộ gia đình cùng ba khách sạn, đủ khả năng phục vụ khoảng 5.000 người ăn uống và 3.000 người lưu trú cùng lúc.

Đến năm 2023, Thần Long Loan tiếp tục đón khoảng 200.000 lượt khách, doanh thu tổng hợp đạt khoảng 60 triệu NDT, tương đương hơn 230 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo hiện nay. Cùng năm, thu nhập bình quân của người dân trong làng đạt khoảng 22.000 NDT/người, cho thấy tuyến đường từng được mở chỉ để thoát cảnh cách trở đã trở thành nền tảng quan trọng cho sinh kế của cộng đồng. Năm 2024, Thần Long Loan tiếp tục được đưa vào danh sách làng trọng điểm về du lịch nông thôn của tỉnh Sơn Tây.

Thần Long Loan nằm giữa địa hình núi non hiểm trở, nay trở thành điểm hút khách nhờ chính con đường từng được tạo ra để thoát cảnh cách trở. (Ảnh: Sohu)

Tuyến đường lịch sử vẫn tiếp tục thay đổi. Tháng 6/2026, chính quyền Trường Trị thông báo đoạn đường vách đá Thần Long Loan đã được nâng cấp và mở lại sau quá trình cải tạo. Một đường hầm mới dài gần 1,5 km được xây dựng nhằm giảm tình trạng hẹp, ùn tắc và nguy cơ đá rơi trên tuyến cũ, đồng thời cải thiện việc đi lại của cả du khách lẫn cư dân.

Du khách tới Thần Long Loan nên lưu ý gì?

Thần Long Loan nằm tại huyện Bình Thuận, tỉnh Sơn Tây, trong vùng núi Thái Hành. Ngoài tuyến đường vách đá, khu vực còn có hẻm núi, hồ nước, thác và những ngôi nhà đá truyền thống. Người muốn chụp ảnh nên dành thời gian quan sát các ô mở trên tuyến đường vì đây là vị trí có góc nhìn rộng xuống thung lũng, nhưng cần tuân thủ biển báo và không dừng tùy tiện tại đoạn có phương tiện qua lại.

Du khách tới Thần Long Loan có thể ngắm toàn cảnh hồ nước, vách núi và những ngôi nhà nằm xen giữa thung lũng xanh. (Ảnh: Sohu)

Mùa xuân đến đầu thu phù hợp với hoạt động ngắm núi và đi bộ ngoài trời; những ngày sau mưa thường có mây, sương và thác nước đẹp hơn nhưng đường núi cũng có thể trơn trượt. Du khách nên kiểm tra tình trạng đường và thông báo của khu vực trước chuyến đi, đặc biệt bởi tuyến đường đã trải qua quá trình nâng cấp lớn trong năm 2026.

Nếu có nhiều thời gian, khách có thể ở lại các nhà nghỉ của người dân, thưởng thức món ăn địa phương và khám phá những khu vực xung quanh dãy Thái Hành. Chính các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đặc sản địa phương hiện là một phần quan trọng trong sinh kế của cư dân.

Hơn 40 năm trước, hơn 800 người bắt đầu đục xuyên núi bằng tay chỉ với mong muốn tạo một lối đi thuận tiện ra bên ngoài. Họ có lẽ khó hình dung rằng sau 15 năm lao động và nhiều thập kỷ trôi qua, chính công trình từng giúp làng thoát cảnh cách trở lại trở thành lý do khiến hàng trăm nghìn người tìm đường tới nơi này.

Theo People; Xinhua; Trường Trị nhật báo