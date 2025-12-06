Hơn 7.000 hộp thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy

Toàn bộ tang vật được tiến hành tiêu huỷ theo đúng quy trình pháp luật. Ảnh: Báo Công Lý

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật trong vụ vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, lúc 18h15 ngày 22/9, tại tổ dân phố Thuận Hồng, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 29K-11.xxx do Mai Văn Thắng (sinh năm 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7.175 hộp thuốc chữa bệnh các loại. Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Công an phường đã phát thông báo rộng rãi theo quy định. Tuy nhiên, hết thời hạn nhưng không có ai đến làm việc, toàn bộ tang vật được tiến hành tiêu huỷ theo đúng quy trình pháp luật, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định thị trường dược phẩm trên địa bàn.