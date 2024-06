Hơn 500 người Pakistan chết trong 6 ngày vì nắng nóng

Chỉ trong 6 ngày qua, dịch vụ này vận chuyển 568 thi thể, trong đó 141 thi thể riêng trong ngày 25/6.

Chưa biết chính xác nguyên nhân cụ thể của từng ca tử vong, nhưng số người chết tăng vọt trong những ngày nhiệt độ ở Karachi vượt ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm cao khiến mức nhiệt cảm nhận tương đương 49 độ C.

Một người đàn ông Pakistan được phun nước vào mặt cho đỡ nóng. (Ảnh: Getty)

Rất nhiều người phải nhập viện trong thời tiết nắng nóng. Bệnh viện Karachi tiếp nhận 267 người bị sốc nhiệt từ ngày 23-26/6, trong đó 12 người thiệt mạng, bác sĩ Imran Sarwar Sheikh, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện cho biết.

Các bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và sốt cao. Nhiều người xuất hiện triệu chứng sốc nhiệt khi phải làm việc ngoài trời.

Người dân Karachi càng khổ sở với nắng nóng khi điện thường xuyên bị cắt, khiến quạt và máy lạnh không thể hoạt động.

Karachi không phải nơi duy nhất của Pakistan ghi nhận nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Tháng trước, tỉnh Sindh ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 52,2 độ C.

Các nước láng giềng cũng đang trải qua đợt nóng khủng khiếp.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang hứng đợt nóng chưa từng có, với mức nhiệt hằng ngày vượt 40 độ C, có lúc lên đến gần 50 độ C.

Các bác sĩ ở thành phố này cho biết trước đây họ chưa bao giờ chứng kiến điều gì như vậy.

Theo BBC