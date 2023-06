Hơn 350 thương hiệu tham gia triển lãm Vietbaby Fair 2023

Với tên gọi "HCMC VIETBABY 2023", triển lãm năm nay được tổ chức bởi Triển lãm được phối hợp tổ chức bởi Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế COEX, Công ty tiên phong về triển lãm ngành hàng mẹ và bé tại Hàn Quốc, SEGE FAIRS và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD.

Triển lãm năm nay sẽ chú trọng vào việc giới thiệu và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với xu hướng mới của thị trường. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng, tăng cường quảng bá thương hiệu và xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

Quy mô 300 gian hàng, 350 thương hiệu

Với quy mô 300 gian hàng cùng sự tham gia của hơn 350 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế. Một số thương hiệu nổi bật phải kể đến về sản phẩm chăm sóc da và sữa tắm như Dược phẩm Tâm An, Joona Baby, Binunica… thương hiệu quần áo trẻ em Beyond & Co, Little Love; sản phẩm hữu cơ từ Organic Life, Phan Nguyễn… các thực phẩm ăn dặm của FrutoNanny, Bánh ăn dặm Manna, Nissui, nước trái cây Pororo, Hanmi… sản phẩm sữa Happi, WithMom Cesar Việt Nam, a2 milk, Ensure, Pedisure… nôi cũi Autoru,… Máy hút sữa, pha sữa, tiệt trùng bình sữa: Fatz, Moaz BéBé, Pigeon Việt Nam, Irocker,... và nhiều các thương hiệu khác.

Đặc biệt, triển lãm nay còn có khu vực khu vực massage miễn phí cho mẹ bầu và bé thực hiện bởi Care With Love, khu vực thuê xe đẩy miễn phí thực hiện bởi Vinaquick và khu vực thay tã và cho bé bú giúp ba mẹ thoải mái hơn đến triển lãm cùng con nhỏ. Khu vực vui chơi miễn phí cho bé ‘Funny Zone’ cũng là một khu vực được gia đình và các em nhỏ đặc biệt yêu thích.

Một thập kỷ đồng hành cùng gia đình Việt

Được tổ chức lần đầu vào năm 2014 bởi Coex và Sege Fairs, là các đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành triển lãm nói chung và trong lĩnh vực triển lãm ngành hàng mẹ và bé nói riêng. Ngay trong năm đầu tiên, Vietbaby Fair đã gây được tiếng vang lớn tại Việt Nam, khi đã mang đến một "sân chơi" cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp quốc tế trong ngành hàng mẹ và bé, đồng thời mang đến cơ hội giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng và quảng bá thương hiệu. Đây được xem bước đệm hoàn hảo để triển lãm Vietbaby Fair tiếp tục mở rộng phát triển cho đến ngày nay.

Trải qua 10 năm tổ chức, Vietbaby Fair đã trở thành triển lãm hàng đầu và có quy mô lớn nhất trong ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam. Thị trường mẹ và bé tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ còn "màu mỡ" hơn trong giai đoạn 2023-2025 khi chào đón các ông bố bà mẹ ở độ tuổi Gen Z với các nhu cầu chăm sóc, mua sắm cho con cái cao hơn hẳn so với các thế hệ trước. Vì thế, Vietbaby Fair năm nay được xem là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư mang những sản phẩm mẹ và bé đến người tiêu dùng.

Nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức

Năm nay, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ 4 ngày, triển lãm có nhiều hoạt động vui chơi được tổ chức tại khu vực sân khấu chính. triển lãm diễn cùng ngày với dịp lễ Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6, vì thế các chương trình và hoạt động vui chơi được đầu tư hơn để tạo nên điểm vui chơi cho trẻ em và gia đình dịp lễ này. Một số các chương trình nổi bật như: Sân chơi toán học Mathnasium, Model Kid - Fashion Show by GenY, EZ Papa show cùng Chicco, Dance cover cùng Fysoline, Bản lĩnh nhóc tỳ cùng Oeteo; các talkshow "Hướng dẫn chăm sóc mẹ sau sinh", "Dinh dưỡng cho mẹ và bé những năm đầu đời", "Sự phát triển tâm lý của trẻ giai đoạn 0-6", "Thực phẩm chức năng - Từ hiểu nhầm thành hiểu đúng", "Thai giáo và cách chăm sóc mẹ bầu".

Ngày hội siêu sale 2/6 hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi lên đến 50%++ cho khách đến tham quan và mua sắm trong tất cả các khung giờ trong ngày.

Chương trình mỗi ngày rút thăm may mắn trúng nhiều quà tặng giá trị như máy hút sữa, nồi cơm điện và hàng nghìn quà tặng vào cổng cho tất cả khách tham quan.

Với những gì đã và đang được thực hiện, Vietbaby Fair đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành hàng mẹ và bé tại Việt Nam. Triển lãm HCMC VIETBABY 2023 sẽ mở cửa miễn phí trong 4 ngày, từ ngày 1-4/6/2023, dự kiến thu hút khoảng 20.000 khách hàng tham quan.

Mọi thông tin mới nhất về Triển lãm HCMC Vietbaby 2023 được cập nhật thường xuyên tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/vietbabyfair

Website: http://vietbabyfair.com.vn

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHO MẸ BẦU, MẸ VÀ TRẺ EM

Thời gian: 1-4/6/2023 (Vào cửa miễn phí)

Địa điểm: SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Thông tin liên hệ:

Quản lý dự án: Ms. Khuê

Email: minhkhue@coex.vn

SĐT: 0901 534 565

Link đăng ký tham quan: https://vietbaby.events-regis.com