Hơn 300 nghìn “ma men” bị CSGT xử phạt trong năm 2022

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong năm 2022, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; vi phạm về phần đường, làn đường; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện,...

CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý 2.865.684 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 4.124 tỷ 652 triệu đồng, tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 614.520 phương tiện các loại.



Cụ thể, về đường bộ, lực lượng chức năng đã xử lý 2.802.454 trường hợp, phạt tiền 4.033 tỷ 607 triệu đồng. Trong đó, có 308.508 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 11,01%); 1.818 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,06%); 62.643 trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 2,24%); 7.989 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện (chiếm 0,29%); 69.410 trường hợp vi phạm làn đường, phần đường (chiếm 2,48%); 359.473 trường hợp chạy quá tốc độ quy định (chiếm 12,83%);...

Về đường sắt: Xử lý 6.222 trường hợp, phạt tiền 3 tỷ 360 triệu đồng. Trên tuyến đường thủy: Xử lý 57.008 trường hợp, phạt tiền 87 tỷ 685 triệu đồng.

Tai nạn giao thông năm 2022 (tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến 14 tháng 12 năm 2022), theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải: toàn quốc xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người. So với năm 2021, số vụ TNGT giảm 38 vụ (-0,33%), tăng 598 người chết (10,31%), giảm 214 người bị thương (-2,67%). Tuy nhiên nếu so sánh với năm 2019 (trước khi xảy ra COVID-19): số vụ TNGT giảm 6.216 vụ (-35,2%), giảm 1.246 người chết (-16,3%), giảm 5.841 người bị thương (-42,81%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 11.323 vụ, làm chết 6.265 người, bị thương 7.777 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 41 vụ (-0,36%), tăng 566 người chết (9,93%), giảm 224 người bị thương (-2,8%). Trong đó, có 30 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 97 người, bị thương 42 người .

Đường sắt: xảy ra 95 vụ, làm chết 74 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 26 vụ (37,68%), tăng 20 người chết (37,04%), tăng 5 người bị thương (31,25%).

Đường thuỷ: xảy ra 32 vụ, làm chết 45 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 21 vụ (-39,62%), tăng 10 người chết (28,57%), tăng 5 người bị thương (500%).

Hàng hải: xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 13 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (-22,22%), tăng 2 người chết và mất tích (18,18%), số người bị thương không thay đổi.