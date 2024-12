Hơn 250 bài dự thi, 15.000 người tham gia: Dahua K2C Game-On khép lại một hành trình đáng nhớ

Bạn có bao giờ nghĩ rằng chỉ với một chiếc camera, cả thế giới của bạn có thể được kể lại theo cách sáng tạo bậc nhất? Với cuộc thi "K2C Game On," Dahua Technology – thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực IoT thông minh và an ninh hình ảnh, đã biến ý tưởng đó thành hiện thực, tạo nên một hành trình đầy cảm hứng và kết nối cộng đồng sáng tạo trên khắp Việt Nam.

Hành trình sáng tạo qua ống kính Camera WiFi Dahua

Diễn ra từ ngày 25/11/2024 đến 12h00 ngày 16/12/2024, "K2C Game On" là sân chơi sáng tạo dành cho tất cả mọi người, từ những người yêu công nghệ đến những nhà sáng tạo nội dung không chuyên. Với chủ đề "Your life through the lens", cuộc thi khuyến khích người tham gia sử dụng Camera WiFi Dahua để ghi lại những khoảnh khắc gần gũi, từ những câu chuyện hài hước trong gia đình đến những thước phim đầy cảm xúc.

Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là minh chứng cho sứ mệnh của Dahua: mang công nghệ thông minh vào từng khoảnh khắc đời thường, giúp mọi người lưu giữ và chia sẻ giá trị cuộc sống theo cách trọn vẹn.

Thành tựu và dấu ấn của K2C Game On

Sau gần một tháng tổ chức, "K2C Game On" đã thu hút hơn 250 bài dự thi và gần 15.000 lượt theo dõi mới trên TikTok Dahua Việt Nam. Các bài dự thi không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường giản dị đầy xúc cảm mà còn mang đến những video nghệ thuật được đầu tư công phu, thể hiện sự đa dạng và phong phú trong cách khai thác chủ đề cuộc thi.

Trong những ngày cuối của cuộc thi, cộng đồng sáng tạo đã chờ đợi trong sự hồi hộp khi đội ngũ giám khảo tiến hành đánh giá để chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất. Đại diện Dahua chia sẻ: "K2C Game On không chỉ là một cuộc thi sáng tạo, mà còn là cách chúng tôi khuyến khích cộng đồng khai phá tiềm năng của công nghệ. Camera WiFi Dahua không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn đồng hành, giúp mọi người kể lại những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc bậc nhất."

Hơn 250 bài dự thi không chỉ là những con số khô khan, mà là 250 câu chuyện độc đáo từ mọi miền tổ quốc. Gần 15.000 người theo dõi mới đã tham gia vào hành trình này, biến cuộc thi trở thành sự kiện kết nối cộng đồng nổi bật trong năm. Hàng trăm nghìn lượt tương tác, chia sẻ, và bình luận đã lan tỏa tinh thần sáng tạo, khẳng định rằng công nghệ thực sự có thể kết nối cảm xúc và cuộc sống.

Các tác phẩm dự thi đang được đội ngũ giám khảo từ Dahua toàn cầu và Dahua Việt Nam đánh giá dựa trên sự sáng tạo, tính độc đáo và khả năng truyền tải thông điệp. Những giải thưởng giá trị, bao gồm xe ô tô điện VinFast VF 3, xe máy điện VinFast EVO200 và đồng hồ Apple Watch, sẽ được trao tận tay những người chiến thắng xuất sắc nhất, tạo cảm hứng cho tất cả những ai tham gia.

Dahua – Đối tác sáng tạo đáng tin cậy

Hành trình của "K2C Game On" đã khép lại, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Với sứ mệnh kết nối công nghệ với cảm xúc, Dahua cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm hiện đại và chương trình sáng tạo ý nghĩa hơn nữa. Không chỉ là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực IoT và an ninh hình ảnh, Dahua còn là đối tác đồng hành giúp người dùng tận dụng công nghệ để khai phá tiềm năng sáng tạo.

Hãy tiếp tục theo dõi các kênh chính thức của Dahua để không bỏ lỡ những cập nhật về kết quả cũng như các sự kiện sáng tạo ý nghĩa trong tương lai. Truy cập ngay www.dahuasecurity.com để khám phá những sản phẩm công nghệ tiên tiến và chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào những chương trình hấp dẫn tiếp theo. Với Dahua, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều đáng giá, và mỗi ý tưởng sáng tạo đều xứng đáng được tôn vinh.