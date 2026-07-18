Hơn 130 hồ sơ thí sinh có IELTS bị loại vì không có điểm Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội nói gì?

Ngay trong ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng đại học, nhiều phụ huynh bất ngờ khi hồ sơ xét tuyển kết hợp vào Trường Đại học Hà Nội của con bị loại dù sở hữu SAT 1230, IELTS 7.0 và đáp ứng nhiều tiêu chí khác.

Ngày cuối điền nguyện vọng đại học, một phụ huynh bất ngờ khi hồ sơ xét tuyển vào Đại học Hà Nội của con bị loại.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo/Vietnamnet

Cụ thể, thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển kết hợp vào trường này theo nhóm 2. Theo đề án tuyển sinh, các em cần có chứng chỉ SAT, ACT, A-levels, trong đó điểm SAT tối thiểu là 1100/1600. Đồng thời, các em phải tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình học bạ môn Ngoại ngữ và tổng ba môn Toán, Văn, Anh mỗi học kỳ từ 7 trở lên.

Một phụ huynh cho biết, con mình có chứng chỉ SAT 1230, IELTS 7.0, và đáp ứng các tiêu chí còn lại. Theo quy chế thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, con được miễn thi môn tiếng Anh, nên chỉ thi Toán, Văn cùng một môn tự chọn là Lịch sử.

Tuy nhiên, lý do Đại học Hà Nội đưa ra là thí sinh không có điểm môn Ngoại ngữ. Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý mấy hôm nay.

Thực tế, hơn 130 thí sinh khác bị loại với lý do tương tự, theo trường Đại học Hà Nội.

Theo thông tin tuyển sinh của Trường đại học Hà Nội đăng tải ngày 5/4, ngoài việc có chứng chỉ quốc tế đáp ứng theo quy định của trường, thí sinh xét tuyển kết hợp vào trường phải có điểm trung bình chung học kỳ môn ngoại ngữ của mỗi học kỳ bậc THPT đạt từ 7,0; điểm trung bình chung 3 môn Toán, Văn và Ngoại ngữ của 6 học kỳ bậc THPT đạt từ 7,0.

Về nguyên tắc xét tuyển, trường nêu rõ không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển.

Tin nhắn thông báo hồ sơ xét tuyển bị loại từ nhà trường - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 17/7, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội - cho biết, với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã công bố ngưỡng đầu vào (điểm sàn) 22,00/40, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm cộng.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh không chỉ cần có kết quả SAT hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp, mà còn phải đáp ứng đồng thời các điều kiện xét tuyển, ngưỡng đầu vào và nguyên tắc xét tuyển theo quy định đã công bố của nhà trường.

Trước đó, trường đã công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 ngày 3/4, và bản thông tin tuyển sinh cập nhật ngày 1/6.

Riêng phương thức xét tuyển kết hợp, quy định ban hành hôm 30/3 đã nêu rõ: "Nhà trường không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển".

Theo ông Dũng, thí sinh cần phân biệt rõ hai nội dung. Việc sử dụng chứng chỉ IELTS để được miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT thuộc phạm vi xét tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học được thực hiện theo quy chế tuyển sinh, thông tin tuyển sinh và quy định xét tuyển của từng cơ sở đào tạo.

Đối với Trường đại học Hà Nội, chứng chỉ IELTS không được quy đổi để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển hoặc đối chiếu điều kiện, ngưỡng đầu vào theo quy định của trường. Nguyên tắc này đã được nhà trường áp dụng thống nhất trong các mùa tuyển sinh gần đây.

(t/h)