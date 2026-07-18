Đại học đúng “gu” Gen Z: Học bằng trải nghiệm, trưởng thành từ những lần thử sức

Đại học với Gen Z không dừng lại ở giảng đường hay tấm bằng, mà là hành trình trải nghiệm, khám phá bản thân và chuẩn bị năng lực để bước vào tương lai.

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), hành trình ấy được thể hiện qua môi trường học tập năng động, tạo điều kiện cho sinh viên kết nối, rèn kỹ năng, thể hiện cá tính và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Với thế hệ trẻ hôm nay, một trường đại học "đúng gu" cần tạo ra những trải nghiệm đủ rộng để người học được tham gia, va chạm, trưởng thành và tìm thấy phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Với Gen Z, đại học lý tưởng là nơi khơi mở tiềm năng, nuôi dưỡng bản lĩnh

Với Gen Z, đời sống đại học sẽ khó trọn vẹn nếu chỉ xoay quanh lớp học, bài kiểm tra và điểm số. Người trẻ cần thêm những cộng đồng để thuộc về, những hoạt động để bộc lộ năng khiếu, những môi trường để học cách làm việc cùng người khác. Đây là lý do hệ thống câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, kỹ năng, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tình nguyện tại HUTECH luôn là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành.

Từ các câu lạc bộ như Guitar, Võ cổ truyền, Model HUTECH đến các đội nhóm học thuật, kỹ năng, tình nguyện, các bạn có thể tìm thấy không gian phù hợp với sở thích và cá tính riêng. Có bạn tự tin hơn sau những lần đứng trên sân khấu, có bạn học cách phối hợp qua hoạt động đội nhóm, có bạn rèn tinh thần trách nhiệm từ các chương trình cộng đồng, cũng có bạn trưởng thành khi tham gia tổ chức sự kiện, dẫn dắt tập thể hoặc đảm nhận những nhiệm vụ mới. Qua từng hoạt động, sinh viên rèn cách giao tiếp, quản lý thời gian, xử lý tình huống, thích nghi với môi trường mới và xây dựng các mối quan hệ tích cực.

Bùng nổ sức trẻ với loạt hoạt động sân trường đa sắc màu

Từ nền tảng ấy, các bạn trẻ có thêm sự tự tin để bước vào các sân chơi lớn hơn ở cấp Trường. Đây là những "bài thử" giàu năng lượng, đặt các bạn trong áp lực thật, làm việc với tập thể, thể hiện bản lĩnh và khẳng định màu sắc riêng. Mỗi cuộc thi là cơ hội để sinh viên nhìn lại năng lực, mở rộng giới hạn và học cách trưởng thành qua trải nghiệm.

Ở lĩnh vực khởi nghiệp, HUTECH Startup Wings là sân chơi cấp Trường, tạo cơ hội để sinh viên phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh và thuyết trình trước hội đồng chuyên gia. Mùa giải 2026 thu hút gần 40 dự án, được triển khai qua 03 vòng nhằm hỗ trợ các đội tiếp nhận góp ý, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao tính ứng dụng. Nổi bật có các dự án Con kê từ bùn thải và xỉ lò cao, Dầu cá hồi Eliz dành cho thú cưng, Mira for Health, Hệ sinh thái cam sành 360, Herbal Refresh Tablets - Cổ Mộc Hương, Việt Tác Platform và Bionic Wings - Tay giả cơ học in 3D,…

Mỗi sân chơi là một bước đệm để sinh viên bứt phá và vươn xa

Ở lĩnh vực tài năng, HUTECH’s Got Talent, Miss HUTECH là những sân chơi để các bạn tự tin bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu HUTECH’s Got Talent tạo không gian cho sinh viên thể hiện năng khiếu nghệ thuật, trình diễn và sáng tạo, thì Miss HUTECH hướng đến hình ảnh sinh viên tài năng, thanh lịch, biết hoàn thiện kỹ năng và lan tỏa giá trị tích cực. Các sân chơi này giúp thế hệ trẻ rèn phong thái, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước đám đông và khả năng thể hiện bản thân một cách văn minh, bản lĩnh.

HUTECH’s Got Talent tạo sân chơi tài năng cho thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh

Bên cạnh đó, HUTECH Games tiếp tục là điểm hẹn thể thao quy mô lớn của sinh viên toàn trường. Qua các môn thi đấu cá nhân và đồng đội như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, kéo co,… sinh viên được rèn thể lực, tinh thần kỷ luật, ý chí vượt qua giới hạn và tinh thần đoàn kết. Những trận đấu, những lần cổ vũ, những khoảnh khắc đồng đội cùng nhau nỗ lực tạo nên một phần rất riêng của đời sống đại học - trẻ trung, sôi nổi và giàu cảm xúc.

Với Gen Z, đại học "đúng gu" là nơi mỗi ngày đến trường đều có thêm điều để khám phá: một câu lạc bộ để gắn bó, một sân chơi để thử sức, một cuộc thi để bứt phá, một cộng đồng để trưởng thành. Tại HUTECH, hành trình đại học được mở rộng thành không gian sống, học tập và trải nghiệm đa sắc màu, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được làm thật, thể hiện thật và tích lũy những năng lực cần thiết cho tương lai.