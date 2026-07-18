1 ĐH ngành kinh tế ở Việt Nam "vững chân" trong top 501-600 thế giới: Đến 97% sinh viên có việc làm chỉ sau 1 năm tốt nghiệp, không phải NEU hay FTU

Từ một trường chuyên đào tạo kinh tế, ngôi trường này đã vươn mình trở thành đại học đa ngành với nhiều thành tích nổi bật về nghiên cứu, kiểm định quốc tế và chất lượng đào tạo.

Trong nhiều năm qua, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) luôn là cái tên được nhắc đến trong nhóm trường đại học đào tạo kinh tế, quản trị và kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Không chỉ sở hữu bề dày gần 50 năm phát triển, UEH còn từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế thông qua những thành tích nổi bật về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập toàn cầu.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc UEH tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 501–600 đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education World University Rankings 2026 (THE 2026). Trong số 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng năm nay, UEH là trường có thứ hạng cao nhất, đồng thời là năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí trong nhóm 501–600 thế giới.

Đại học Kinh tế TP.HCM đứng top 501 - 600 trên bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2026

THE là một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín và có ảnh hưởng nhất thế giới, đánh giá các trường dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí gồm chất lượng giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao tri thức và mức độ quốc tế hóa. Việc duy trì vị trí trong nhóm 600 đại học hàng đầu thế giới cho thấy sự phát triển ổn định của UEH trong cả hoạt động đào tạo lẫn nghiên cứu khoa học.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Dẫn đầu Việt Nam góp mặt trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế

Không chỉ giữ vị trí cao nhất Việt Nam trên THE World University Rankings 2026, UEH còn liên tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế khác.

Theo Times Higher Education Asia University Rankings 2025, trường nằm trong top 201–250 đại học tốt nhất châu Á, đồng thời là một trong những đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam. Trong bảng xếp hạng THE Interdisciplinary Science Rankings 2025, UEH cũng góp mặt trong nhóm các trường có năng lực nghiên cứu liên ngành nổi bật.

Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng theo lĩnh vực của U.S. News Best Global Universities 2026–2027, lĩnh vực Economics and Business của UEH được xếp thứ 62 thế giới, đồng thời đứng đầu Việt Nam. Đây là một trong những thành tích nổi bật, phản ánh thế mạnh truyền thống của trường trong đào tạo và nghiên cứu kinh tế.

Theo đánh giá của THE, UEH đạt điểm số rất cao ở tiêu chí Research Quality (Chất lượng nghiên cứu). Điều này phản ánh số lượng công bố quốc tế, chất lượng trích dẫn khoa học cũng như ảnh hưởng học thuật ngày càng lớn của trường trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Những kết quả trên cho thấy UEH không chỉ duy trì vị thế của một trường đại học hàng đầu trong nước mà còn từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên quy mô khu vực và toàn cầu.

Khuôn viên UEH cơ sở Nguyễn Văn Linh

Chất lượng đào tạo vượt trội, cơ hội việc làm đáng mơ ước

Được thành lập năm 1976, UEH hiện là một trong những đại học đa ngành của Việt Nam, đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, kinh doanh, tài chính, kế toán, luật, quản trị, công nghệ, thiết kế và đổi mới sáng tạo.

Hiện nay, UEH có hệ thống cơ sở đào tạo tại TP.HCM và phân hiệu UEH Mekong tại tỉnh Vĩnh Long, cùng nhiều không gian học tập hiện đại được đầu tư theo hướng đại học thông minh. Các cơ sở của trường tập trung tại Quận 1, Quận 3, Quận 10 và Bình Thạnh (theo địa giới cũ), với hệ thống giảng đường, thư viện, phòng mô phỏng, phòng nghiên cứu và không gian đổi mới sáng tạo phục vụ hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm.

Bên cạnh quy mô đào tạo, UEH cũng là một trong số ít trường đại học Việt Nam sở hữu hệ thống kiểm định quốc tế toàn diện. Nhà trường đạt kiểm định cơ sở giáo dục FIBAA theo tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA, FIBAA và đặc biệt là AACSB – chứng nhận được xem là "chuẩn vàng" dành cho các trường kinh doanh trên thế giới. Theo AACSB, chỉ khoảng 6% trường đào tạo kinh doanh toàn cầu đạt được chứng nhận này.

Không chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn, UEH còn đẩy mạnh hợp tác với hàng trăm trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế nhằm tạo điều kiện để sinh viên tham gia các chương trình trao đổi học thuật, thực tập và nghiên cứu ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Theo kết quả khảo sát thực tập và việc làm sinh viên năm 2025 do UEH công bố, 97% sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt ở các nhóm ngành kinh tế, tài chính, kế toán, logistics, quản trị kinh doanh và marketing. Nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng ngay trong thời gian thực tập hoặc trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Với nền tảng học thuật vững chắc, hệ thống kiểm định quốc tế, mạng lưới hợp tác rộng và vị thế ngày càng được khẳng định trên các bảng xếp hạng uy tín, Đại học Kinh tế TP.HCM không chỉ là một trong những trường đào tạo kinh tế hàng đầu Việt Nam mà còn đang từng bước trở thành đại học có tầm ảnh hưởng trong khu vực châu Á. Việc liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu Việt Nam trên bảng xếp hạng THE là minh chứng cho chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến mục tiêu xây dựng một đại học đa ngành, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

(Tổng hợp)﻿