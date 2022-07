Hơn 13% chuyến bay bị delay trong 6 tháng

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu tổng hợp tình hình khai thác đúng giờ của 6 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel trong 6 tháng đầu năm 2022.

Hành khách tại cửa ra máy bay sân bay Nội Bài (Ảnh minh hoạ)

Trong 6 tháng, các hãng hàng không khai thác 143.141 chuyến bay , tăng 43,5% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 54.700 chuyến; VietJet Air khai thác 51.483 chuyến; Pacific Airlines khai thác 7.174 chuyến; VASCO khai thác 4.118 chuyến; Bamboo Airways khai thác 23.629 chuyến; Vietravel khai thác 2.037 chuyến.

Số chuyến bay bị chậm chuyến trong 6 tháng là 18.713 chuyến, chiếm 13,1%. Tỉ lệ này tăng 7,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Hàng không, nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do máy bay về muộn (chiếm tới 69% trong số chuyến bay bị chậm). Nguyên nhân do hãng hàng không chiếm 12,7%, còn lại là các nguyên nhân trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, thời tiết, quản lý, điều hành bay và lý do khác.

Vietjet có tỉ lệ số chuyến bay cất cánh chậm giờ cao nhất với 8.645 chuyến, chiếm 16,8% tổng số chuyến bay của hãng này trong 6 tháng.

Vietnam Airlines có 8.222 chuyến chậm giờ, chiếm 15%.

Vasco có 347 chuyến chậm, chiếm 8,4%.

Pacific Airlines có 520 chuyến chậm, chiếm 7,2%.

Vietravel có 104 chuyến chậm, chiếm 5,1%.

Bamboo Airways có 875 chuyến chậm, chiếm 3,7%. Như vậy, hãng hàng không này có tỉ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành hàng không trong 6 tháng đầu năm.

Cũng trong 6 tháng, các hãng hàng không Việt Nam có 758 chuyến bay bị huỷ, chiếm 0,5% số chuyến bay.