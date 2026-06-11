Hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn, 12 trường hợp bị đình chỉ

Buổi thi Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cả nước có 12 thí sinh bị đình chỉ, không có cán bộ vi phạm quy chế.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ văn, cả nước có 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%, tương đương mức của Kỳ thi năm 2025 (99,55%).

Trong buổi thi, có 8 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ, gồm 7 trường hợp sử dụng điện thoại di động và 1 trường hợp sử dụng tài liệu. Con số này giảm so với buổi thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, khi có 10 thí sinh vi phạm quy chế. Không có cán bộ làm thi vi phạm quy chế.

Đánh giá chung về buổi thi, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết thời tiết tại phần lớn các địa phương thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các hội đồng thi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giám thị chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đa số thí sinh bình tĩnh, tự tin và nghiêm túc trong quá trình làm bài.

Chiều 11/6, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát lúc 14 giờ 20 phút, thí sinh bắt đầu làm bài từ 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia yêu cầu các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, đặc biệt là hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và các công cụ AI để hỗ trợ giải bài trong thời gian làm bài thi.