Chuyên gia: Đề Văn bám sát thời sự, đề cao tư duy, phổ điểm 7-8,5 điểm

Theo các chuyên gia, đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 có nhiều điểm đổi mới, bám sát Chương trình GDPT 2018, tăng khả năng phân hóa và khuyến khích thí sinh thể hiện tư duy, cảm thụ, sáng tạo.

Sáng này, sau khi hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều giáo viên và chuyên gia đưa ra những nhận định ban đầu về cấu trúc, nội dung, độ khó cũng như phổ điểm của đề thi.

Bám sát định hướng đổi mới, đánh giá năng lực toàn diện

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, giáo viên Ngữ văn tại Tuyensinh247.com, nhận định đề thi năm nay nhìn chung bám sát cấu trúc đề minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó.

Các chuyên gia đánh giá đề Văn năm nauy bám sát thời sự, đề cao tư duy, phổ điểm phổ biến khoảng 7-8,5 điểm. (Ảnh: Minh Đức)

Đề thi kế thừa tinh thần đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 khi các câu hỏi được xây dựng theo hệ thống thể loại, không kiểm tra khả năng học thuộc lòng hay học tủ mà yêu cầu học sinh phải nắm chắc đặc trưng từng thể loại, từ đó thể hiện năng lực đọc hiểu, cảm thụ và phân tích.

Đồng quan điểm, TS Phạm Hữu Cường cho rằng đề thi năm 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý so với năm 2025. Nếu như phần Đọc hiểu của đề thi năm trước sử dụng một văn bản văn học dạng truyện ngắn thì năm nay chuyển sang văn bản nghị luận ngoài chương trình, sách giáo khoa, phù hợp với tinh thần của Chương trình GDPT 2018.

Theo TS Cường, các câu hỏi phần Đọc hiểu được sắp xếp từ dễ đến khó. Trong đó, câu 1 và câu 2 thuộc mức độ nhận biết, câu 3 kiểm tra khả năng thông hiểu, còn câu 4 và câu 5 yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức và liên hệ thực tiễn.

Nhiều câu hỏi thời sự về công nghệ, AI và khát vọng phát triển đất nước

Đánh giá về văn bản "Code và cát - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới", TS Phạm Hữu Cường cho rằng đây là ngữ liệu có ý nghĩa khi đề cập đến sự ra đời của máy in, quá trình sao chép, lan truyền tri thức và sự cộng hưởng trí tuệ của nhân loại.

Theo ông, việc đề thi đặt ra những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), rất phù hợp với bối cảnh phát triển của thế giới cũng như yêu cầu đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hiện nay.

TS Cường đánh giá câu hỏi về việc sử dụng AI như thế nào để tạo ra sự cộng hưởng trí tuệ là một câu hỏi hay, có ý nghĩa sâu sắc, gắn với trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại số và khát vọng xây dựng đất nước phát triển.

Đối với phần Viết, câu nghị luận xã hội 2 điểm với yêu cầu "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" được TS Cường đánh giá là một chủ đề thiết thực, đòi hỏi thí sinh phải đưa ra các giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy nhân tài, đề cao trí tuệ, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến của con người.

Đề thi có tính phân hóa, thí sinh giỏi vẫn có thể đạt trên 9 điểm

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác là cấu trúc phần Viết. Nếu năm 2025, câu 1 là nghị luận văn học và câu 2 là bài văn nghị luận xã hội khoảng 600 chữ, thì năm nay cấu trúc được đảo chiều: câu 1 (2 điểm) là nghị luận xã hội, còn câu 2 (4 điểm) yêu cầu phân tích bài thơ “Những chiếc lá” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

Theo TS Phạm Hữu Cường, bài thơ được lựa chọn là ngữ liệu hay, có chiều sâu, tạo điều kiện để học sinh thể hiện năng lực cảm thụ, phân tích văn học cũng như khả năng liên hệ, so sánh với các tác phẩm khác để có những phát hiện mới mẻ, độc đáo.

Nhìn chung, cả hai chuyên gia đều đánh giá đề thi có tính phân hóa tốt, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và phục vụ tuyển sinh đại học.

Dự đoán về phổ điểm, cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho rằng: "Điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay có thể dao động trong khoảng 7,5-8,5 điểm, trong đó nhiều thí sinh đạt mức 7,5-8 điểm".

Trong khi đó, TS Phạm Hữu Cường nhận định: "Độ khó của đề thi tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với năm 2025, phổ điểm trung bình có thể ở khoảng 7-7,5 điểm".

Theo TS Cường, những thí sinh có năng lực đọc hiểu, tư duy sâu, kỹ năng lập luận tốt và khả năng cảm thụ văn học nổi bật vẫn hoàn toàn có thể đạt mức điểm trên 9.