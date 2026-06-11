Kịp thời hỗ trợ thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh tại Tp.HCM gặp khó khăn về sức khỏe hoặc đi nhầm điểm thi đã được lực lượng tình nguyện viên và cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ.

Ngày 11/6, cùng với hàng trăm nghìn thí sinh trên địa bàn Tp.HCM đến các điểm thi bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn, nhiều trường hợp thí sinh đặc biệt đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng chức năng và các tình nguyện viên.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại điểm thi Trường THPT Lê Minh Xuân, lực lượng Tiếp sức mùa thi thuộc đội hình Trường Đại học Văn Hiến đã hỗ trợ một thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển đến khu vực dự thi. Các tình nguyện viên đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa em vào điểm thi an toàn.

Thí sinh bó bột ngồi xe lăn tại Trường THPT Lê Minh Xuân.

Tương tự, tại điểm thi Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu), đội hình Tiếp sức mùa thi của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã hỗ trợ một thí sinh gặp khó khăn trong việc đi lại đến khu vực phòng thi.

THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, lực lượng Tiếp sức Mùa thi đội hình Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hỗ trợ thí sinh ngồi xe lăn vào phòng thi.

Đáng chú ý, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, thí sinh Trần Hồ Hoàng Phúc, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thủ Đức, đã đến điểm thi bằng xe lăn. Ngay khi có mặt tại điểm thi, em được các tình nguyện viên hỗ trợ di chuyển, kiểm tra giấy tờ để vào phòng thi.

Thí sinh Trần Hồ Hoàng Phúc, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thủ Đức tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Phan Bội Châu, một thí sinh bị gãy chân, phải bó bột vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi. Lực lượng tình nguyện viên đã hỗ trợ em di chuyển từ cổng trường vào khu vực làm thủ tục, bảo đảm thuận lợi và an toàn.

Một thí sinh nam bó bột dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Bội Châu.

Không chỉ hỗ trợ các thí sinh gặp khó khăn về sức khỏe, lực lượng chức năng còn kịp thời giúp đỡ những trường hợp phát sinh trong quá trình đến điểm thi.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (phường Tân Mỹ), một thí sinh đến nhầm điểm thi trong sáng nay. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hỗ trợ, dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh đến đúng điểm thi để hoàn tất thủ tục trước thời gian quy định.

Thí sinh đi nhầm điểm thi được lực lượng CSGT hộ tống đến điểm thi chính xác.

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tp.HCM , bên cạnh công tác tổ chức thi, các lực lượng tình nguyện viên, cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã được huy động để hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hoặc gặp sự cố bất ngờ trong quá trình dự thi.

Những hành động hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi năm nay.