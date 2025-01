Hơn 100 nghìn lượt bình chọn cho dự án thiện nguyện trong hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi tại WeChoice Awards 2024

Tính đến 23h00 ngày 9/1/2025, cổng bình chọn WeChoice Awards ghi nhận hơn 73 triệu lượt bình chọn và hơn 1,2 triệu người dùng đăng nhập bình chọn. Đề cử 3 triệu vote đầu tiên đã xuất hiện ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng - con số chưa từng có tiền lệ tại WeChoice Awards, cho thấy sức hút rất lớn của mùa giải năm nay.

Không riêng đề cử Nhân vật truyền cảm hứng hay Giải trí hoặc GenZ Area, tất cả các hạng mục đều chứng kiến cuộc rượt đuổi bình chọn gay cấn. Tại hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi, dự án “Gieo Mầm Thiện Tâm” bứt phá ngoạn mục leo lên vị trí dẫn đầu với 123 nghìn lượt bình chọn.

“Gieo Mầm Thiện Tâm” là chương trình thiện nguyện nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Đặc biệt đêm nhạc "Gieo Mầm Thiện Tâm" tràn ngập cảm xúc với sự đồng hành của SpaceSpeakers Label và 20 nghệ sĩ Việt: NSND Tự Long, Bằng Kiều, Divo Tùng Dương, Binz, SOOBIN, Rhymastic, Cường Seven, Kiên Ứng, Tiên Tiên, Thanh Duy, Hà Lê, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, Suni Hạ Linh, GONZO, $A Milo, It’s Charles, Kim Chi Sun, Lil Wuyn, làm nên một đêm nhạc thăng hoa với tinh thần thiện nguyện, hết mình vì đồng bào đang gặp khó khăn.

“CHIN-SU Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt” vững vàng xuất hiện ở vị trí thứ 2, nhận được 100 nghìn lượt bình chọn từ cộng đồng. Đây là dự án phi lợi nhuận do CHIN-SU đồng hành cùng Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao triển khai từ đầu năm học 2023, nhằm tiếp sức cho trò nghèo vùng cao đến trường thông qua những bữa cơm có thịt đầy đủ dinh dưỡng, tạo thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đi tìm con chữ xây dựng tương lai của mình. Bước sang năm thứ 2 triển khai, dự án đã hỗ trợ nhiều điểm trường thuộc 9 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Mới đây, “CHIN-SU Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt” cùng Chi Pu mở đầu hành trình năm 2025 của dự án tại trường Tiểu học & THCS Nậm Ty, Hà Giang, mang Tết đặc biệt rộn ràng lên vùng cao với chảo thịt kho trứng khổng lồ. Với kinh phí 10 tỷ đồng, năm thứ hai của “CHIN-SU Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt” chắc chắn sẽ tiếp tục tiếp sức học trò, tiếp lửa thầy cô, ươm mầm triệu ước mơ cho các em nhỏ.

Xuất hiện trong TOP 3, "Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly" nhận được 77 nghìn lượt bình chọn. Hành trình bền bỉ suốt hơn 17 năm qua của “Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” (NCHCCCL) là một hành trình bền bỉ hiếm có trong truyền hình Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình, kết nối những mảnh ghép thất lạc do muôn biến cố của lịch sử và cuộc đời.

Vị trí thứ 4 và 5 lần lượt thuộc về dự án “Con Nuôi Đồn Biên Phòng” - các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhận nuôi những đứa trẻ vùng biên, và “Internet An Toàn Cho Học Đường” do FPT Internet triển khai tại 1.000 trường học trên cả nước nhằm xây dựng “lá chắn” an toàn trên không gian mạng.

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, cổng bình chọn sẽ chính thức đóng lại, bầu không khí “chạy nước rút” đang diễn ra ở tất cả các hạng mục. Dù mở cổng bình chọn muộn hơn, nhưng hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi vẫn đang “nóng hừng hực” khi các đề cử nhận được nhiều sự yêu mến từ độc giả.

