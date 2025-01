WeChoice Awards công bố các đề cử chính thức của Hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi

Nối tiếp hành trình 10 năm tôn vinh những cá nhân, sự kiện có sức lan tỏa truyền cảm hứng đặc biệt tới cộng đồng, năm nay, giải thưởng WeChoice Awards tiếp tục hành trình của mình với chủ đề: “Việt Nam tôi đó”

“Việt Nam tôi đó” không chỉ là cách để mỗi người Việt thể hiện sự đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau khi đồng bào gặp cảnh gian nan, không chỉ là cách để giới trẻ chia sẻ về niềm tự hào khi chứng kiến sự tử tế và lòng tốt của cả một cộng đồng đang khiến cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, mà còn là cách để chúng ta thể hiện tình yêu và sự tự hào về những thành tựu mà người Việt đạt được, sự tự hào về phẩm chất người Việt có trong mình, và bản sắc Việt Nam hiển hiện trong từng sản phẩm được tạo tác.

Ngoài hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, các hạng mục xuất hiện trong đề cử năm này còn ghi nhận những nghệ sĩ, tiết mục, chương trình và sản phẩm âm nhạc nổi bật của thị trường giải trí Việt trong năm; những gương mặt Gen Z Việt Nam trải dài ở nhiều lĩnh vực; hay những “Người Hùng” giữa đời thường, họ không ngại khó khăn, nguy hiểm mà sẵn sàng xả thân cứu người trong cảnh hoạn nạn nguy cấp…

Đặc biệt, trong năm 2024, các chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều đơn vị, tổ chức đã đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người Việt Nam nói riêng, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. WeChoice Awards trân trọng và tôn vinh chiến dịch tạo ra được sức ảnh hưởng lớn nhất ở Hạng mục Dự án Vì Việt Nam tôi.

Từ giờ, bạn có thể bình chọn cho các đề cử chính thức tại Hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi

Kết quả giải thưởng ở hạng mục này được dựa trên 100% số lượng bình chọn của độc giả cho đề cử trên website chính thức của WeChoice Awards.

Cùng xem các đề cử chính thức ở Hạng mục này nhé:

CHIN-SU Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt: Tiếp sức trò nghèo vùng cao đến trường

“CHIN-SU Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt” là dự án phi lợi nhuận do CHIN-SU đồng hành cùng Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao triển khai từ đầu năm học 2023, nhằm tiếp sức cho trò nghèo vùng cao đến trường thông qua những bữa cơm có thịt đầy đủ dinh dưỡng, tạo thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đi tìm con chữ xây dựng tương lai của mình.

Chương trình đã hỗ trợ hơn 1 triệu bữa cơm có thịt cho học sinh tại gần 100 điểm trường thuộc 9 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên

CHIN-SU Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt còn tạo được tiếng vang trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 100 triệu lượt xem cùng 1,4 triệu lượt tương tác tại các kênh truyền thông chính thức, thu hút sự quan tâm của cộng đồng về vấn đề dinh dưỡng, phát triển toàn diện của trẻ em vùng cao và lan tỏa tinh thần tiếp sức đưa các em đến trường.

Dự án “CHIN-SU Một triệu bữa cơm có thịt” được thực hiện là mong muốn đóng góp cho xã hội, cho đất nước của doanh nghiệp. Thông qua dự án, CHIN-SU hy vọng sẽ phần nào tiếp tục truyền cảm hứng cho những hành động đẹp và thiết thực, chung tay cho một tinh thần vì Việt Nam, luôn sẵn sàng góp sức cho cộng đồng. “Chúng tôi tin rằng mỗi bữa cơm không chỉ là sự no đủ, mà còn lan tỏa sự ấm áp, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng trong lòng các em”, bà Đinh Hồng Vân - Giám đốc Marketing cấp cao, đại diện CHIN-SU chia sẻ.

Dự án Con Nuôi Đồn Biên Phòng: Phụ huynh "hai trong 1" của những đứa trẻ vùng biên

Trong suốt những năm qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) không chỉ là những người lính kiên cường bảo vệ biên cương của Tổ quốc, mà còn đóng vai trò là phụ huynh "hai trong 1" của những đứa trẻ vùng biên. Qua hai dự án đầy ý nghĩa “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, các anh không chỉ giúp các em có được một mái ấm tinh thần, mà còn là người thầy dìu dắt các em trên con đường học tập, giúp các em vượt qua mọi khó khăn để có cơ hội thay đổi số phận.

Dự án Con Nuôi Đồn Biên Phòng đã được thực hiện xuyên suốt qua nhiều năm

Những người lính, với tình yêu thương và trách nhiệm, đã trở thành người cha, người thầy của các em, đồng hành cùng các em không chỉ trong học tập mà còn trong từng bước trưởng thành. Hơn ai hết, các anh hiểu rằng bảo vệ cuộc sống và tương lai của các em chính là bảo vệ tương lai của Tổ quốc, vì chính các em sẽ là những người tiếp nối sự nghiệp dựng xây đất nước.

Từ năm 2016 đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành, từ biên giới đất liền đến các hải đảo xa xôi, với hơn 30.000 trẻ em được hỗ trợ và hơn 200 tỷ đồng đã được huy động để giúp các em có điều kiện học tập và phát triển. Nhờ sự chăm sóc tận tâm của các "anh giáo" trong bộ quân phục, rất nhiều đứa trẻ từ những vùng biên giới đã trưởng thành, tiếp bước các anh khoác lên mình chiếc áo lính, tiếp tục bảo vệ Tổ quốc và ghi dấu ấn của sự tri ân với những người đã yêu thương và dìu dắt các em từ thuở ấu thơ.

Gieo Mầm Thiện Tâm: Chuỗi hoạt động “xoa dịu nỗi đau” sau bão lũ

"Gieo Mầm Thiện Tâm" là chuỗi sự kiện thiện nguyện, hoạt động huy động gây quỹ nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai thông qua các hoạt động cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Sau thời gian phát động, dự án “Gieo Mầm Thiện Tâm” huy động được hơn 22 tỷ đồng thông qua các khoản đóng góp trực tiếp, tham gia các hoạt động, đấu giá vật phẩm trong sự kiện, qua tài khoản riêng của chương trình và qua tính năng “Ủng hộ” trên ứng dụng XanhSM.

Những "hạt mầm thiện tâm" đã được gieo tại các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng

Đến nay các “hạt mầm thiện tâm” đầu tiên đã được gieo tại dự án “Tái thiết khu bán trú Trường Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Bát Xát”. Một khu nhà 5 tầng với 30 phòng học khang trang đang được xây dựng để đón hơn 500 em học sinh quay trở lại học tập. Đây cũng là ngôi nhà thứ hai vững chắc che chở cho các em thay vì phải di chuyển hàng chục kilomet để đến trường mỗi ngày. Tiếp sau đó, “Gieo mầm thiện tâm” triển khai dự án xây mới dãy nhà 8 phòng dạy học, khôi phục nhà xe đã hư hỏng cho 300 học sinh trường Tiểu học & Trung học cơ sở Tân Đồng (xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Internet An Toàn Học Đường: “Hàng rào” bảo vệ con trẻ an toàn trên không gian mạng

Với mong muốn mang đến một môi trường Internet an toàn, lành mạnh cho trẻ em, trong năm học 2024 - 2025, dự án “Internet An Toàn Học Đường” đã được triển khai tại 1.000 trường học trên cả nước, tạo nên một “hàng rào” hiệu quả giúp thầy cô và phụ huynh chủ động bảo vệ con trẻ an toàn trên không gian mạng.

Dự án Internet An Toàn Học Đường xuất hiện tại các trường học

Dự án đã lắp đặt gần 1.000 biển bảng tuyên truyền nâng cao nhận thức về Internet an toàn; cung cấp những tài liệu và cẩm nang đào tạo về kỹ năng sử dụng internet an toàn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhiều hoạt động workshop đã được tổ chức tại các trường học để giáo dục các em học sinh về internet an toàn thông qua những trò chơi và tình huống thực tế. Bên cạnh đó, dự án còn lắp đặt giải pháp công nghệ internet an toàn cho hệ thống mạng của các trường học, giúp thầy cô và phụ huynh chủ động bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng, tránh khỏi các vấn nạn trẻ em bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu, độc, thiếu chuẩn mực, bạo lực, xâm hại.

Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly: 17 năm đi tìm những mảnh ghép tình thân khao khát gặp lại nhau

“Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly” (NCHCCCL) là một hành trình bền bỉ hiếm có trong truyền hình Việt Nam. Suốt hơn 17 năm qua, nhà báo Thu Uyên cùng ekip đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình, kết nối những mảnh ghép thất lạc do muôn biến cố của lịch sử và cuộc đời.

Được khởi xướng vào năm 2007, khi việc tìm kiếm người thân thất lạc chỉ dừng lại ở những mẩu tin ít ỏi trên báo đài, NCHCCCL đã trở nguồn hy vọng lớn duy nhất của nhiều người, phát động một hệ thống kết nối và tìm kiếm quy mô lớn, chưa từng có trước đây.

Suốt hơn một thập kỷ, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đã giúp hàng nghìn gia đình đoàn tụ

Là một chương trình có độ phức tạp từ nhiều mặt về cả công tác tìm kiếm lẫn ghi hình, thậm chí đã đối mặt với sự gián đoạn và phải dừng lại, chính khán giả - tình yêu và sự tin tưởng của họ đã tiếp sức để chương trình tiếp tục viết nên những phép màu đoàn tụ.

Với 180 số phát sóng, NCHCCCL không chỉ giúp đoàn tụ hơn 3.000 gia đình mà còn lan tỏa thông điệp về sự gắn kết, tình yêu thương và bản lĩnh của con người Việt Nam qua các biến cố vẫn tồn tại mạnh mẽ giữa những thử thách khắc nghiệt của số phận.

