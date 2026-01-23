Hôm nay U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á 2026: Sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng

Sau hành trình đầy cảm xúc tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng Ba với đối thủ đầy duyên nợ U23 Hàn Quốc vào lúc 22h00 đêm nay (23/1).

Thông tin trận đấu và Link xem trực tiếp Trận đấu: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (Tranh hạng Ba).

Thời gian: 22h00 ngày 23/01/2026.

Địa điểm: SVĐ King Abdullah Sport City (Ả Rập Xê Út).

Kênh truyền hình: VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể thao.

Nền tảng trực tuyến: Ứng dụng TV360, VTVgo.

U23 Việt Nam hướng đến trận đấu cuối cùng (Ảnh: AFC)

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước một U23 Trung Quốc thi đấu quá bùng nổ ở bán kết, hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Việc lọt vào tới nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc về chiến thuật và thể lực của thế hệ cầu thủ hiện tại.

Trận đấu tối nay là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik xốc lại tinh thần. Dù gặp tổn thất về lực lượng khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương và Lý Đức vắng mặt do án treo giò, nhưng "Những chiến binh Sao Vàng" vẫn sở hữu những nhân tố có khả năng gây đột biến cao trên hàng công như Đình Bắc hay Lê Phát, Quốc Việt.

Phía bên kia, U23 Hàn Quốc vừa trải qua thất bại 0-1 trước đại kình địch U23 Nhật Bản. Đội bóng xứ Kim chi luôn được đánh giá là "ông kẹ" của khu vực với lối đá giàu tốc độ và kỷ luật.

Sự am hiểu của HLV Kim Sang-sik về bóng đá quê hương chắc chắn sẽ là "vũ khí bí mật" giúp U23 Việt Nam có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý để khắc chế sức mạnh của đối thủ.