Hôm nay, khai hội chùa Hương với nhiều điểm mới du khách cần lưu ý

Lễ hội diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão). Với chủ đề “An toàn- Văn minh- Thân thiện" với nhiều đổi mới để đáp ứng được nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách về với miền đất Phật. Trong đó, Ban quản lý Lễ hội Chùa Hương đặc biệt chú trọng đến công tác quảng bá hình ảnh Khu di tích thắng cảnh Chùa Hương thân thiện, mến khách.

Hôm nay (mùng 6 tháng Giêng năm 2023) chính thức khai hội chùa Hương.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho biết, Lễ hội Chùa Hương của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội năm 2023 với chủ đề là “Lễ hội An toàn- Văn minh- Thân thiện”. Và lễ hội diễn ra trong 3 tháng từ ngày, từ ngày 23/1/2023 đến hết ngày 23/4/2023, tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày mùng 4 tháng Ba năm Quý Mão.



Ngày khai hội là ngày 27/1/2023, tức ngày mùng 6 tháng Giêng. Điểm nổi bật của lễ hội Chùa Hương năm 2023 là Ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền, đò từ hình thức truyền thống sang mô hình vé điện tử sang mô hình vé điện tử, sắp xếp lại các điểm bán vé, đảm bảo phù hợp, thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan, trẩy hội.

Thứ hai là vận hành thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm, bến bãi xe để phục vụ du khách được thuận tiện, văn minh. Và cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội về với Chùa Hương là Văn minh- An toàn và Thân thiện.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo đến du khách về thăm quan thắng cảnh cần chủ động về việc phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo khuyến cáo của ngành Y tế và chung tay giữ gìn môi trường ứng xử văn minh, lịch sự. Số điện thoại hỗ trợ du khách được công khai tại các điểm trong khu vực lễ hội, trên dòng suối, và tại địa chỉ web lehoichuahuong.vn. Giá cả dịch vụ của Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương 2023 cũng có trên trang web lehoichuahuong.vn”, ông Nguyễn Bá Hiển nói.

Về công tác chuẩn bị về sắp xếp đò thuyền phục vụ du khách, ông Nguyễn Bá Hiển cho biết, ban quản lý đã huy động và tuyên truyền cho bà con nhân dân trên 3.000 phương tiện đò thuyền và cũng tuyên truyền sơn màu xanh để đảm bảo thân thiện với môi trường .Còn về công tác đảm bảo an toàn thì chúng tôi cũng tuyên truyền mỗi thuyền đều có phao cứu sinh, và khuyến cáo người lái đò nhắc nhở du khách là không nên đánh bài ăn tiền trên thuyền, gây phản cảm và không vức rác trên dòng suối để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.Về vấn đề an toàn, có lực lượng Công an và lực lượng thanh tra giao thông đường thuỷ của thành phố cũng phối hợp với Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương làm tốt công tác đảm bảo an toàn trên dòng suối phục vụ du khách đi lễ hội Chùa Hương theo đúng chủ đề của lễ hội là An toàn là hàng đầu.

Ông Đặng Văn Cảnh - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức thì cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực phối hợp với các sở liên quan và hướng dẫn Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh hoàn thiện đề án xây dựng xác định hướng tuyến, lộ trình và giá vận chuyển xe điện để tạo điều kiện cho du khách đảm bảo văn minh an toàn lịch sự.

Ngoài ra, UBND huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Sở Du lịch tổ chức học tập triển khai đến cán bộ công nhân viên chức Ban quản lý thắng cảnh hương sơn và nhân dân trên địa bàn xã Hương Sơn về Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Luật giao thông đường thuỷ nội địa, quy chế tổ chức lễ hội, văn hoá ứng xử, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, về công tác phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng trong lễ hội./.