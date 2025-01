Hội viên Techcombank Inspire tưng bừng chào đón năm mới “cực chất” The Global Celebration Countdown Party

Với định vị là thương hiệu tài chính dành cho thế hệ "Why not?", Techcombank Inspire đồng hành cùng hơn 1,2 triệu Hội viên để chinh phục năm 2024 đầy cảm hứng và tiến tới phiên bản vượt trội hơn của chính mình. Bằng những giải pháp tài chính thông minh, tính năng thanh toán mạnh mẽ cùng ưu đãi chi tiêu không giới hạn, Techcombank Inspire đã cùng kiến tạo một lối sống rực rỡ sắc màu. Để kéo dài chuỗi giá trị đó, Techcombank đã dành tặng đặc quyền tham dự sự kiện The Global Celebration Countdown Party dành cho 2 người để Hội viên có thể tận hưởng những phút giây đầu năm mới đầy ý nghĩa cùng người thân yêu của mình.

Tận hưởng không gian giải trí nghệ thuật tại Art Ave và City Park

Mở đầu cho ngày lễ hội đầy cảm xúc, các khán giả được tận hưởng các hoạt động tương tác nghệ thuật trên tuyến phố Soho như múa rối tương tác, Balcon Show với giai điệu cực mê từ Hà Kiểm, Wean Le và màn nhảy sạp cực chất cùng Double2T. Màn trình diễn người bay cũng trở lại với những bất ngờ mới, khuấy động khu phố với những màn trình diễn hấp dẫn.

"Khu phố Soho rất ấn tượng với nhiều góc check-in rất nghệ thuật, đặc biệt đây là lần đầu tiên em được xem các nghệ sĩ biểu diễn trên ban công, cảm xúc và tương tác rất khác với những lần em đã tham gia. Cảm ơn Techcombank đã gửi lời mời để em có cơ hội được trải nghiệm thú vị như vậy.", bạn Thanh Ngân – khách hàng Inspire của Techcombank chia sẻ.

Không chỉ "no mắt, đã tai", Hội viên Inspire còn "ấm bụng, ấm lòng" với hàng loạt gian hàng ẩm thực đặc sắc trên Str.Eat và những phần quà hấp dẫn từ booth Techcombank để chuẩn bị cho một đêm đại nhạc hội cực cháy tại Đồng Diều.

"Cháy" hết mình với cubeled lớn bậc nhất Việt Nam và dàn lineup đỉnh cao

Hội viên Techcombank Inspire đã tận mắt trải nghiệm thị giác độc đáo, đẳng cấp thế giới với hệ thống màn hình cubeLED khổng lồ diện tích lên đến 608 m2 tại Đồng Diều – The Global City, mang đến hiệu ứng thị giác ngoạn mục tiên phong xuất hiện tại Việt Nam.

Với sự góp mặt của dàn lineup hàng đầu showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bảo Anh, Tiên Tiên, Trang Pháp, Quân A.P, Mỹ Anh…, lần đầu tiên khán giả Việt Nam được trải nghiệm những màn biểu diễn ấn tượng, hòa quyện giữa vũ đạo thực tế và công nghệ, tạo nên không gian sân khấu siêu thực cực kỳ mãn nhãn.

Bữa đại tiệc âm nhạc được đẩy lên đỉnh điểm với màn chơi nhạc đỉnh cao của DJ Turbulence đến từ Las Vegas kết hợp cùng pháo hoa rực rỡ đón chào những phút giây đầu tiên của năm 2025, đánh dấu bước khởi đầu đầy cảm hứng cho một năm vượt trội dành cho Hội viên Techcombank Inspire.

Anh Tiến Thành – một trong những hội viên Inspire tham gia sự kiện đã chia sẻ đầy cảm xúc: "Tôi và bạn gái đã có một ngày cuối năm rất thú vị tại The Global City. Đặc biệt, những giây phút countdown trong âm nhạc sôi động, pháo hoa rực rỡ khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp, tràn đầy hy vọng vào một năm mới bình an và thịnh vượng. Tôi rất trân trọng Techcombank vì nỗ lực mang đến một trải nghiệm đầy cảm xúc và rất ý nghĩa cho khách hàng và gia đình."

Bắt đầu mua lễ hội với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn dành cho Hội viên Techcombank Inspire

Sự kiện The Global Celebration Countdown Party 2025 đã chính thức mở ra mùa lễ hội sôi động với hàng ngàn ưu đãi vượt trội dành cho Hội viên Techcombank Inspire:

- Hoàn tiền đến 3 triệu đồng khi mua sắm với thẻ Techcombank

- Quẹt thẻ Chất tại Vincom, Lotte, AEON, Takashimaya với ưu đãi tới 1 triệu đồng

- Sum vầy đón Tết chất cùng ưu đãi Ẩm thực, Mua sắm, Du lịch, Điện máy, Giải trí tại vô vàn thương hiệu như Golden Gate, Agoda, Lazada, Xanh SM, Mediamart, Điện Máy Chợ Lớn, PNJ, Winmart… lên tới 1,5 triệu đồng

Cùng tìm hiểu những ưu đãi "Sắm Tết chất – Đón sum vầy" tại đây.