Hội sao nam nghiện vợ Vbiz kết nạp thêm Kelvin Khánh: Mặc cả váy Khởi My để mua vui, xem clip mà muốn xỉu!

Nếu showbiz Việt có Trấn Thành, Trường Giang... nổi tiếng vì độ yêu chiều vợ hết mực thì mới đây, danh sách này gọi tên thêm Kelvin Khánh. Gần 3 năm về chung nhà, Kelvin Khánh và Khởi My luôn được khán giả yêu mến bởi tính cách nhắng nhít, lầy lội. Bất cứ khi nào cả hai xuất hiện chung là có ngay những màn tương tác, clip hay hình ảnh hài hước, đủ làm người hâm mộ "cười bò". Tuy nhiên, lầy lội là một phần, mới đây, Kelvin Khánh còn chứng minh độ chiều vợ chẳng kém bất kỳ sao nam nào khi không ngần ngại mặc cả váy của Khởi My để quay clip "đổi đồ" đang hot trên MXH.

Được biết, cũng như các nghệ sĩ khác, vợ chồng Khởi My - Kelvin Khánh đang "đóng băng" mọi hoạt động để ở nhà tránh dịch vì cộng đồng. Để những ngày ở nhà không trở nên nhàm chán, cả hai đã quay clip mua vui và Kelvin Khánh sẵn sàng hi sinh hình ảnh vì bà xã. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên khán giả thấy nam ca sĩ mặc váy mua vui tại nhà nên càng bày tỏ sự thích thú, khen ngợi Khởi My đúng là có số hưởng khi được ông xã chiều chuộng hết mình như vậy.

Kelvin Khánh không ngần ngại mặc váy Khởi My để quay clip mua vui với vợ tại nhà