Hội mê mỹ phẩm Hàn Quốc có thêm chỗ để shopping, check-in và săn quà

Không gian K-Beauty mới xuất hiện tại Hà Nội đang có khá nhiều thứ hay ho để hội mê làm đẹp khám phá.

Với hội mê làm đẹp, còn gì vui hơn cảm giác được bước vào một không gian ngập tràn mỹ phẩm, tha hồ swatch những màu son đang mê mẩn, khám phá loạt skincare mới hay tìm ra món makeup hợp gu của mình? Đặc biệt, với những cô nàng trót phải lòng K-Beauty, chuyện dành cả buổi chỉ để ngắm nghía, thử mỹ phẩm rồi tám chuyện làm đẹp cùng hội bạn thân có lẽ chẳng còn xa lạ. Thế nên, một địa điểm vừa có đủ thứ để khám phá, vừa có góc check-in xinh xắn lại còn nhiều hoạt động thú vị chắc chắn sẽ khiến hội chị em muốn lên lịch ghé ngay.

Và nếu đang tìm một điểm hẹn như vậy tại Hà Nội, aépick K-Beauty Wonderland Pop-up Event chính là cái tên đáng để lưu vào wish-list tháng 10. Diễn ra từ ngày 16-25/10/2026 tại Tầng 4 Lotte Mall West Lake Hà Nội, sự kiện mang đến một không gian pop-up ngập sắc hồng, nơi các tín đồ K-Beauty có thể khám phá mỹ phẩm Hàn Quốc, trải nghiệm makeup, tìm hiểu personal color và tham gia loạt trò chơi nhận quà. Đặc biệt, sự kiện khai mạc đã diễn ra ngày 16/10 có sự góp mặt của ca sĩ Quân AP, Beauty Icon Dasha Taran cùng nhiều KOL, khiến không khí càng thêm nhiệt hơn bao giờ hết.

Một góc K-Beauty ngập sắc hồng vừa xuất hiện tại Hà Nội

Những ai thường xuyên mua mỹ phẩm online chắc không lạ gì cảm giác xem review rất ưng nhưng vẫn hơi lăn tăn vì chưa biết màu son lên môi thực tế thế nào, kem nền có hợp tone da hay chất serum có dễ chịu khi sử dụng không. Bởi vậy, dù mua sắm trực tuyến ngày càng tiện lợi, việc được trực tiếp thử mỹ phẩm vẫn có sức hút riêng. Đây cũng là điều mà các nàng có thể tìm thấy tại aépick K-Beauty Wonderland. Trong không gian pop-up, các khu vực trưng bày được bố trí để mọi người có thể khám phá sản phẩm, thử những món makeup hay skincare mình quan tâm và tìm hiểu thêm về các thương hiệu.

Những cái tên xuất hiện tại sự kiện gồm 10 thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc do aépick trực tiếp nhập khẩu và phân phối như Tam Beauty, Eqqualberry, PeachC, Hayejin, Soonding, Secretkey, K-secret, Waytoskin, From The Skin, Kitsch Catch. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của 3 thương hiệu đồng hành là 3CE, Jung Saem Mool, Dasique,... Với hội thường xuyên theo dõi các xu hướng làm đẹp xứ kim chi, đây đều là những cái tên không quá xa lạ.

Ra mắt nền tảng mua sắm aépick

Đằng sau không gian pop-up ngập sắc hồng này là màn chào sân của aépick - nền tảng mua sắm trực tuyến đa thương hiệu chuyên về mỹ phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam, được phát triển và vận hành bởi Hivelab Vina. Giữa lúc K-Beauty ngày càng có sức hút với hội mê làm đẹp, từ những món makeup bắt trend đến các sản phẩm skincare được quan tâm, aépick xuất hiện với định hướng trở thành một điểm đến mua sắm quy tụ nhiều thương hiệu mỹ phẩm xứ kim chi trong cùng một nền tảng.

Điểm đáng chú ý là aépick không đơn thuần tập hợp các sản phẩm K-Beauty đang có mặt trên thị trường, mà chú trọng vào khâu tuyển chọn thương hiệu. Theo giới thiệu từ đơn vị phát triển, các nhãn hàng được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí chính: chất lượng sản phẩm, giá trị thương hiệu và mức độ phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Điều này cũng phần nào lý giải vì sao danh mục của aépick có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc với hội mê mỹ phẩm Hàn.

Trong năm 2026, aépick quy tụ 10 thương hiệu K-Beauty đồng hành, trải rộng ở hai nhóm sản phẩm makeup và skincare. Thay vì phải tìm kiếm từng thương hiệu ở nhiều địa chỉ khác nhau, hội yêu làm đẹp giờ đây đã có thể khám phá danh mục sản phẩm được tuyển chọn trên cùng một nền tảng. Và để màn ra mắt không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mua sắm online, aépick đã mang các thương hiệu này đến gần hơn với khách hàng thông qua sự kiện aépick K-Beauty Wonderland Pop-up Event kéo dài 10 ngày tại Hà Nội. Đây cũng là dịp để hội chị em trực tiếp tìm hiểu, thử sản phẩm và khám phá những lựa chọn phù hợp với nhu cầu làm đẹp cá nhân.

Đi một vòng pop-up, từ thử son đến gắp thú, chụp photobooth đều có đủ

Bên cạnh các quầy mỹ phẩm, phần không gian cũng được chăm chút với sắc hồng nổi bật. Các khu trưng bày, trải nghiệm và check-in được kết hợp trong cùng một địa điểm, tạo cảm giác giống một tổ hợp làm đẹp kết hợp giải trí hơn là chỉ ghé cửa hàng để mua sắm.

aépick K-Beauty Wonderland đã chuẩn bị sẵn cơ số các hoạt động tương tác để khách tham quan trải nghiệm trong lúc khám phá không gian. Hoạt động này cũng khiến việc dạo qua từng khu vực của pop-up có thêm chút thú vị và hấp dẫn, thay vì chỉ đơn thuần ngắm sản phẩm rồi ra về.

Một góc khác dành cho hội thích chụp ảnh là photobooth miễn phí dành cho khách đã đăng ký thành viên aépick. Với không gian tông hồng làm chủ đạo, đây cũng là chỗ để các cô nàng tranh thủ vừa checkin vừa có ảnh mang về sau khi dạo quanh các quầy mỹ phẩm.

Khám phá bản thân và "level up" trình makeup cùng aépick

Đáng chú ý hơn cả là hai hoạt động liên quan trực tiếp đến những xu hướng làm đẹp đang được nhiều nàng quan tâm: Makeup Workshop và Personal Color Test.

Nếu thường xuyên xem các video makeup trên TikTok, hẳn không ít cô nàng từng thắc mắc vì sao cùng một kiểu trang điểm nhưng có người trông rất hợp, có người lại không. Hay đơn giản hơn, tại sao có những màu son nhìn cực xinh trên ảnh nhưng khi thử lên môi mình lại thấy sai sai? Đó cũng là lý do khiến việc tìm hiểu phong cách trang điểm và bảng màu cá nhân trở nên cần thiết hơn

Tại pop-up, Makeup Workshop diễn ra vào các ngày 17, 18, 24 và 25/10, từ 10h00-13h00, với hoạt động trải nghiệm trang điểm cùng chuyên gia. Trong khi đó, Personal Color Test có sự tham gia của chuyên gia từ Bestyle Beyou, diễn ra vào cùng các ngày trên, từ 18h00-21h00. Hoạt động giúp khách tham dự khám phá bảng màu cá nhân, từ đó có thêm cơ sở khi lựa chọn màu sắc trang điểm phù hợp.

Cả hai hoạt động dành cho khách có hóa đơn mua sắm tại pop-up từ 600.000 đồng, áp dụng vào những ngày có chuyên gia tương ứng.

Sau ngày khai mạc 16/10, aépick K-Beauty Wonderland vẫn tiếp tục diễn ra tại tầng 4 Lotte Mall West Lake Hà Nội đến hết ngày 25/10/2026. Nếu yêu thích mỹ phẩm Hàn Quốc hoặc đang muốn tìm một địa điểm mới để dạo chơi dịp cuối tuần và 20/10, bạn có thể tham khảo thêm pop-up này.

Thông tin sự kiện: aépick K-Beauty Wonderland diễn ra từ 16–25/10/2026 tại Tầng 4 Lotte Mall West Lake Hà Nội, 272 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội.

Thông tin chương trình và đăng ký tham dự: https://aepick.com/blogs/news/chuong-trinh-khuyen-mai

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