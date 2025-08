Hội đồng Vàng Thế giới nhận định giá vàng cuối năm 2025

Theo Báo cáo Xu hướng Nhu cầu Vàng quý II/2025 của Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý vừa qua đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng này chủ yếu đến từ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường vàng trong bối cảnh giá kim loại quý liên tục lập đỉnh và môi trường địa chính trị ngày càng bất ổn.

Trong nửa đầu năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng mạnh lên tới 26% tính theo đồng USD, vượt trội so với nhiều loại tài sản lớn khác (Ảnh minh họa)

Dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đóng vai trò then chốt, đạt 170 tấn – trái ngược với mức rút vốn nhẹ trong quý II năm ngoái. Các quỹ ETF tại châu Á và Mỹ đóng góp gần như ngang bằng, mỗi khu vực đạt khoảng 70 tấn. Cộng dồn hai quý đầu năm, tổng nhu cầu vàng từ các quỹ ETF đạt 397 tấn, mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ 2020 – thời điểm thị trường toàn cầu biến động mạnh do đại dịch COVID-19.

Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ giá vàng. Trong quý II, lượng vàng nắm giữ của nhóm này tăng thêm 166 tấn, dù tốc độ mua có phần chậm lại so với các quý trước. Tuy vậy, khảo sát thường niên của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy 95% nhà quản lý dự trữ ngân hàng trung ương tin rằng xu hướng tăng dự trữ vàng sẽ tiếp tục trong 12 tháng tới, phản ánh tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định: "Đầu tư vào vàng vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu về tài sản tích trữ an toàn và đà tăng của các dòng vốn chảy vào thị trường, trong khi đầu tư bán lẻ dự kiến sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ. Đầu tư vàng miếng và vàng xu cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, chủ yếu nhờ mức tăng theo năm đáng kể tại Trung Quốc và châu Âu. Nhu cầu vàng trang sức có khả năng tiếp tục giảm do giá vàng cao và tăng trưởng kinh tế chậm."

Về phía nhà đầu tư cá nhân, tổng đầu tư vào vàng miếng và vàng xu tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 307 tấn. Trung Quốc dẫn đầu với nhu cầu 115 tấn, trong khi Ấn Độ đạt 46 tấn. Tại châu Âu, nhu cầu vàng vật chất tăng gấp đôi lên 28 tấn, ngược với Mỹ, nơi lượng mua giảm một nửa xuống còn 9 tấn.

Khu vực ASEAN ghi nhận sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đầu tư vàng, ngoại trừ Việt Nam. Việc đồng nội tệ mất giá cùng với giá USD tăng cao đã khiến giá vàng trong nước tăng vọt lên mức kỷ lục. Điều này tạo ra rào cản về khả năng chi trả khiến nhu cầu vàng trong quý 2 giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 9 tấn. Tuy nhiên, khi nhìn vào xu hướng dài hạn thì nhu cầu vẫn ở mức cao, và tổng giá trị vàng đầu tư tại Việt Nam thực tế đã tăng 12% tính theo giá trị đồng USD so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 997 triệu USD.

Ngược lại, nhu cầu vàng trang sức toàn cầu giảm 14% do giá cao và tăng trưởng kinh tế chậm. Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt giảm 20% và 17%. Tại Việt Nam, mức giảm lần lượt là 20% so với cùng kỳ và 29% so với quý I. Dù vậy, tính theo giá trị, thị trường trang sức vẫn đạt 36 tỷ USD toàn cầu, cho thấy sức mua bị dồn về phân khúc cao cấp.

Tổng nguồn cung vàng trong quý II tăng 3%, đạt 1.249 tấn. Sản lượng khai thác tăng nhẹ lên mức kỷ lục, trong khi hoạt động tái chế tăng 4% so cùng kỳ nhưng vẫn ở mức tương đối thấp nếu xét đến tình hình giá vàng cao.

Hội đồng Vàng Thế giới nhận định xu hướng giá vàng

Bà Louise Street, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định:

"Năm nay, thị trường toàn cầu đã trải qua một khởi đầu đầy biến động do căng thẳng thương mại, những thay đổi khó lường trong chính sách của Mỹ và các điểm nóng địa chính trị thường trực. Hoạt động đầu tư mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025 đã nhấn mạnh vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị. Sự biến động liên tục của thị trường, cùng với diễn biến giá vàng ấn tượng trong những tháng gần đây, đã tạo ra động lực lớn, thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

"Trong nửa đầu năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng mạnh lên tới 26% tính theo đồng USD, vượt trội so với nhiều loại tài sản lớn khác. Với khởi đầu mạnh mẽ như vậy, giá vàng có khả năng sẽ dao động trong một biên độ tương đối hẹp trong nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, môi trường kinh tế vĩ mô vẫn rất khó lường, điều này có thể tiếp tục tạo thuận lợi cho đà tăng của giá vàng. Bất kỳ sự suy giảm đáng kể nào trong tình hình kinh tế hoặc địa chính trị toàn cầu đều có thể làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản tích trữ an toàn, từ đó đẩy giá vàng lên cao hơn nữa."