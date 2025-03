Hội chứng Peter Pan: Phổ biến ở nam giới, có xu hướng "nhảy" từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác trong thời gian ngắn

Hội chứng Peter Pan là gì?

Hội chứng Peter Pan (PPS) là thuật ngữ tâm lý học phổ biến được sử dụng để mô tả một người lớn gặp khó khăn trong quá trình trưởng thành. Lần đầu tiên, Tiến sĩ Dan Kiley đặt tên thuật ngữ này vào đầu những năm 1980 khi tiến hành viết cuốn “The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up”. Trong cuốn sách này, ông đã phân tích nguyên nhân và triệu chứng của hội chứng Peter Pan. Một tình trạng mà Tiến sĩ Kiley mô tả là trạng thái tâm lý và cảm xúc do các yếu tố môi trường gây ra, chủ yếu bắt nguồn từ môi trường xã hội, cách giáo dục của cha mẹ và nỗi sợ trưởng thành.

Theo Cleveland Clinic, những người mắc hội chứng này có một loạt các hành vi xã hội, ý thức hệ được coi là chưa trưởng thành. Trong hầu hết các trường hợp, họ thường gặp khó khăn trong việc đưa ra cam kết, khó duy trì công việc lâu dài, thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu cả mục đích sống.

Ngoài ra, những người mắc hội chứng này còn dễ bốc đồng và thường xuyên bị cảm xúc chi phối. Mặc dù phổ biến hơn ở nam giới, song bất kỳ ai cũng có thể phát triển các hành vi liên quan đến hội chứng này.

Bạn có đang hẹn hò với 1 “anh chàng Peter Pan”?

Chia sẻ trên NBC News, Cathy Hayes (43 tuổi) cho biết đã phát hiện mình đang hẹn hò với 1 người đàn ông có hội chứng Peter Pan sau 5 tháng tiếp xúc. “Anh ấy 40 tuổi, chưa từng kết hôn, không có con. Anh ấy thông minh, vui tính và có thể nói là một người tốt. Tuy nhiên, anh ấy hoàn toàn không biết gì cách duy trì mối quan hệ hay cách hẹn hò với người khác giới”, cô nói.

Cathy cho biết theo thời gian cô tự cảm thấy mình giống như một người mẹ hơn là một người bạn gái trong mối quan hệ này. “Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi anh ấy thường xuyên qua nhà tôi và đòi được ở lại. Thêm nữa, anh ấy bắt tôi phải phục vụ như xoa bóp lưng hay chuẩn bị đồ ăn. Thậm chí, tôi còn phải lái xe đưa anh ấy về vào sáng ngày hôm sau”, cô kể.

Việc duy trì liên lạc giữa Hayes và người yêu của mình cũng thất thường. “Anh ấy sẽ không nói chuyện với tôi trong nhiều ngày và sau đó đột nhiên xuất hiện. Trong suốt 5 tháng, anh ta chưa từng nói với tôi những gì anh ta nghĩ về tôi với tư cách là một người yêu, cũng chẳng cố trao đổi về chuyện giữa 2 chúng tôi. Tôi cảm giác 2 đứa chỉ như 2 người bạn lâu lâu gặp nhau”, cô nói.

Theo NBC News, việc thiếu giao tiếp, né tránh cam kết và có một số hành vi như trẻ con mà Hayes mô tả đều là những biểu hiện của một người mắc hội chứng PPS.

Theo Cleveland Clinic, trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, những người mắc PPS dễ dàng thu hút người khác bởi tính phiêu lưu, vui vẻ và thích khám phá những điều mới.

Ban đầu, bạn có thể cảm thấy vui vẻ khi giúp đỡ họ xử lý các tình huống khó trong công việc, gia đình hoặc các trách nhiệm khác của người lớn. Song theo thời gian, người mắc PPS dần phụ thuộc vào bạn. Thậm chí, họ yêu cầu bạn xử lý các công việc khác như viết sơ yếu lý lịch, thanh toán hoá đơn hoặc tìm việc làm. Chắc chắn, theo thời gian, việc làm này khiến bạn cảm thấy chán nản.

Khi xung đột xảy ra trong mối quan hệ này, bạn sẽ khó có thể có một cuộc trò chuyện lành mạnh và hiệu quả với người mắc hội chứng PPS. “Họ bắt đầu đổ lỗi cho người khác về những thiếu sót trong việc thấu hiểu cá nhân. Vì không thể chịu đựng được đau khổ nên những người này né tránh những chỉ trích. Nên bạn khó có thể ngồi xuống giải quyết xung đột với những người PPS một cách chín chắn”, nhà trị liệu tâm lý Natacha Duke giải thích.

Ngoài ra, theo Cleveland Clinic, một người mắc PPS còn có dấu hiệu nhảy từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác trong một thời gian rất ngắn. Đây được xem là hành vi phổ biến của những người mắc hội chứng này, bỏ rơi các mối quan hệ.

