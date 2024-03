Hội bạn mẹ bỉm Vbiz quyền lực hội tụ: Đàm Thu Trang sang chảnh, Diệp Lâm Anh bật khóc khi đọc 1 dòng nhắn nhủ

Mới đây, hội bạn thân Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang - Pông Chuẩn và Trần Hiền đã "trốn con" đi du lịch cùng nhau. Đây là những thí sinh nổi bật củ a Vietnam's Next Top Mode l mùa đầu tiên, sau hơn 14 năm dù mỗi người có định hướng riêng nhưng họ vẫn giữ tình bạn thân thiết. Cứ mỗi năm, nhóm bạn Vietnam's Next Top Model sẽ chụp một bộ ảnh hoặc đi du lịch cùng nhau để "hâm nóng" mối quan hệ.

Theo những hình ảnh do các thành viên trong nhóm chia sẻ, phu nhân hào môn Đàm Thu Trang là người đích thân lái siêu xe để đưa hội "chị chị em em" du lịch. Dù đã là mẹ bỉm nhưng 4 mỹ nhân đều tự tin khoe sắc vóc "không phải dạng vừa". Đặc biệt, Hiền Trần hiếm hoi để lộ vòng 2 phẳng lì hậu sinh con đầu lòng.

Diệp Lâm Anh bày tỏ sự xúc động khi được 3 người bạn thân chuẩn bị chiếc bánh kem có dòng chữ "Chúc Diệp Lâm Cún đạp gió thành công". Chỉ những chi tiết này cũng đủ chứng minh các mỹ nhân Vbiz rất yêu thương, dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc sống đối phương.

Clip: Hội bạn thân của Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang đi du lịch cùng nhau

Hội bạn thân 14 năm của Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang cùng du lịch để kỷ niệm tình bạn

Các mẹ bỉm diện đồ hồng rực rỡ, thi nhau khoe sắc vóc đáng trầm trồ

Ở bên cạnh bạn thân là lầy lội hết cỡ, Pông Chuẩn - Diệp Lâm Anh thi nhau bày trò nhí nhảnh

Các mỹ nhân Vbiz tận hưởng thời gian vui vẻ bên nhau, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp sau hơn 14 năm

Diệp Lâm Anh xúc động khi được hội bạn chúc mừng sau khi đạt được vị trí thành đoàn trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Sau 14 năm bước ra từ Vietnam's Next Top Model , Đàm Thu Trang có hôn nhân viên mãn bên Cường Đô La. Cô cũng đã lui về hậu trường để phát triển công việc kinh doanh, toàn tâm toàn ý chăm sóc 2 con. Hiền Trần cũng ít xuất hiện trên các sàn diễn thời trang và hiện sống bình yên cùng gia đình nhỏ. Pông Chuẩn vẫn theo đuổi công việc stylist, cô còn trở lại ở chương trình The New Mentor và để lại ấn tượng với công chúng. Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh trở lại rực rỡ ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng . Mẹ bỉm 2 con thừa nhận chính cột mốc tham gia Chị đẹp đã khiến cô chữa lành và lấy lại động lực cuộc sống.

4 mỹ nhân của Vietnam's Next Top Model đều đặn chụp ảnh, du lịch cùng nhau