Hội An được tạp chí Mỹ vinh danh là điểm du lịch "đáng giá" bậc nhất trên thế giới

Ảnh: traveloffpath

Hiện nay, các điểm đến du lịch tại Châu Á đang ngày càng trở nên hấp dẫn đối với du khách trên toàn thế giới do có chi phí cực kỳ phải chăng. Chi phí sinh hoạt ở hầu hết các quốc gia châu Á thấp hơn nhiều so với Mỹ hoặc Châu Âu.

Báo cáo tiền nghỉ lễ của Bưu điện Anh năm 2024 đã vinh danh Hội An là địa điểm du lịch có giá trị tốt nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam dẫn đầu danh sách và nhảy vọt lên từ vị trí thứ 6 vào năm 2023.

Hội An là một trong tám điểm đến duy nhất có giá cả tại địa phương thấp (thấp hơn 14,4%) và giá trị tiền tệ có xu hướng giảm. Hội An cũng là một trong những điểm đến được săn đón nhất tại Việt Nam với quá trình đô thị hóa chưa ảnh hưởng tới nơi này. Nhóm du khách phổ biến nhất tại Hội An là những người đi du lịch một mình và những người đi tiết kiệm.

Nằm cách bờ biển trung tâm của đất nước chỉ vài km, nơi đây nổi bật với các tòa nhà màu vàng đặc trưng và những ngôi đền trang trí công phu, được cắt ngang bởi những kênh đào đẹp như tranh vẽ.

Nổi bật trong thành phố là Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản), trên đỉnh có một ngôi chùa, trong khi cách đó chỉ 5 phút đi bộ là Hội quán Phúc Kiến đồ sộ. Bên cạnh đó, nơi này còn có những ngôi đền phương Đông tuyệt đẹp, rải rác xung quanh là những tòa nhà lấy cảm hứng từ châu Âu được xây dựng vào thời điểm Việt Nam còn chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Pháp.

Theo Hoi An Travel, có hơn 800 tòa nhà và di sản được bảo tồn trong thành phố, góp phần đưa Hội An vào danh sách Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Đối với du khách nước ngoài, giá cả du lịch nơi đây sẽ đặc biệt hấp dẫn. Các tour du thuyền thúng khởi hành từ Hội An có giá chỉ từ 6 USD khi đặt trước. Theo ước tính của Budget Your Trip, du khách trung bình chỉ phải tiêu tốn 319 USD với một tuần tại Hội An.

Điều này trên thực tế còn phụ thuộc vào phong cách du lịch của mỗi du khách. Có những du khách chỉ tiêu tốn 9,8 USD cho các bữa ăn hàng ngày, 19 USD cho phương tiện giao thông địa phương và 41 USD cho một đêm khách sạn.

Về đồ ăn, nơi đây đặc trưng với những món ăn địa phương, bao gồm tôm cay và hải sản xào cùng nước ép thanh long tươi. Các nhân viên tại nhà hàng trong thành phố có thể giao tiếp Anh khá tốt cũng là một điểm cộng cho du khách nước ngoài.