Sẽ chẳng bao giờ là quá lời khi nói rằng tất cả chúng ta ai rồi cũng phải đi Hội An thôi. Thành phố cổ kính và quyến rũ này luôn biết cách khiến người ta phải lòng mỗi lần đặt chân đến. Nhiều người ví Hội An như “tình đầu” mà mình trót say mê nên mỗi năm đi vài lần cũng không cảm thấy chán. Có người lại thấy phố Hội trầm mặc như một người bạn cũ nên cứ mỗi năm lại ghé thăm một lần để tìm kiếm sự bình yên. Liệu có lý do cụ thể nào lý giải được vì sao Hội An lại được giới trẻ Việt và khách du lịch khắp nơi yêu nhiều đến thế không nhỉ?

Đây dường như là câu hỏi nhiều người thắc mắc nhưng lại ít người trả lời được. Bởi Hội An luôn dễ dàng đánh cắp trái tim bạn từ những điều nhỏ nhất: Những ban công tràn ngập sắc hoa, giàn bông giấy nở rực phủ trên mái nhà sẽ khiến bạn ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hay ấn tượng hơn là những gánh hàng rong bán đủ thứ quà vặt trong các con hẻm. Càng đi sâu vào lòng phố sẽ càng nhận ra “trái tim phố cổ” với những góc nhỏ rêu phong nhuốm màu thời gian, còn trái tim không khỏi thổn thức khi thấy ánh đèn lồng lung linh soi bóng xuống dòng sông Hoài trong đêm tối.

Đến Hội An, có lẽ ai cũng phải công nhận rằng điều mà thành phố này hút chân du khách chắc chắn phải kể đến ẩm thực. Nào là mì quảng, cơm gà rồi cả đủ các loại bánh dân dã mà hương vị thơm ngon đến bất ngờ. Ngoài thưởng thức gánh nước Mót ai đến Hội An cũng phải mua một ly, thì các gánh đậu hũ (tào phớ) ngon ngọt ở những hàng gánh nhỏ ven đường cũng là một một trải nghiệm mới mẻ. Chưa kể, Hội An lúc nào cũng khiến con người ta xuyến xao với những quán cà phê trầm mặc trong những ngôi nhà cũ kỹ… Và vì Hội An cũng chẳng thiếu những homestay lung linh hay resort sang chảnh để bạn nằm ểnh ương cả ngày. Có thể nói chẳng có một lý do cụ thể nào lột tả được sức hấp dẫn của Hội An.

Nếu như thị trấn nhỏ xinh đậm sắc màu cổ kính này đã "nhẵn mặt" các bạn trẻ yêu du lịch. Thì đừng vội quay đi vì Hội An không chỉ có mỗi những mái nhà rêu phong, những công trình kiến trúc lịch sử nhuốm màu thời thời gian mà ở đó còn có những thiên đường thơ mộng với biển xanh cát trắng kèm theo đó là sự hiện đại, sang trọng đến không ngờ. Sức hút của "thành phố cổ" này không thể thiếu đi những không gian nghỉ dưỡng sang trọng với những trải nghiệm thú vị mà ít điểm đến có được. Một trong những điểm lưu trú đáng chú ý nhất hiện nay tại Hội An là Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness.

Nằm giữa tuyến đường ven biển nối liền sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phố cổ Hội An với sân bay Chu Lai (Quảng Nam), du khách dễ dàng di chuyển, thêm lựa chọn bay đến Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness. Khu nghỉ dưỡng trải dài bên bãi biển Bình Minh hoang sơ,vô cùng yên tĩnh, biệt lập và thoáng đãng. So với An Bàng hay Cửa Đại thì bãi biển Bình Minh có thể không nổi tiếng bằng, nhưng cảnh quan thiên nhiên tại đây chẳng hề kém cạnh thậm chí còn giữ được nét nguyên sơ và dung dị giữa một đô thị du lịch tấp nập người qua lại. Và giữa cảnh thiên nhiên thơ mộng nơi biển xanh cát trắng ấy, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness nổi bật với nét đẹp kiến trúc Đông Dương hoài cổ trở thành một điểm dừng lý tưởng mà bất cứ du khách nào cũng mong muốn được trải nghiệm trong chuyến ghé thăm Hội An.

Đến Bliss Hoi An, cảm giác đầu tiên đó là choáng ngợp và ngỡ ngàng. Vì sao ư? Vì ở đó chẳng giống một khu du lịch mà cứ hệt như thiên đường nhiệt đới. Chỉ cần nhướng mắt ra khu vực xung quanh, cảm giác dễ chịu càng tăng gấp bội khi khắp mọi nơi ở Bliss Hoi An là những mảng xanh mát mắt. Từ những cây đại thụ phủ bóng rợp cả một con đường cho đến những khóm hoa bé xinh được cắt tỉa cẩn thận tất cả đã giúp nơi đây có được cái sự trong lành, hiền hoà mà không phải khu du lịch nào cũng có được.

Sở hữu diện tích lên đến 50.000 m2, Bliss Hoi An có 137 phòng nghỉ, chia làm 7 hạng phòng khác nhau. Thoạt nhìn có thể thấy resort giao thoa giữa kiến ​​trúc phong cách Indochine và xu hướng hiện đại. Bằng việc sử dụng tone màu gỗ trầm kết hợp cùng những điểm nhấn hài hòa khiến không gian nghỉ dưỡng mang màu sắc lịch sử, vừa sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng lại. Đặc biệt việc sử dụng kiến trúc theo nếp nhà truyền thống Hội An càng nhấn mạnh sự tự hào về văn hóa Việt, bên cạnh đó bằng những đường nét chạm khắc sắc sảo cả không gian của phòng nghỉ còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thị giác độc đáo. Có thể thấy, chỉ riêng không gian bên ngoài thôi mà Bliss Hoi An đã khiến người ta phải bất ngờ, ngạc nhiên vì sự đầu tư chỉn chu và tinh tế. Nơi đây mang đến cảm giác gần gũi, đến nỗi chưa cần khám phá sâu những tiện ích trong khu nghỉ dưỡng du khách đã cảm thấy thích thú, háo hức được thả mình trên bãi cát dài, thư thái lắng nghe âm thanh của đại dương… Vậy nên sẽ chẳng quá ngạc nhiên khi thiên đường nhiệt đới này sẽ tạo nên dấu ấn khó phai trong chuyến du lịch Hội An của bạn.

Nếu như nằm dài bên bể bơi lắng nghe sóng vỗ bờ cát, vút tầm mắt về phía mặt biển xanh ngắt, hay thư thái trong căn phòng ngập tràn ánh nắng và hương vị mằn mặn của biển cả là những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy hài lòng cho kỳ nghỉ của mình thì khi được trải nghiệm những trải nghiệm thư giãn khác tại Bliss Hội An chắc hẳn ai nấy cũng phải thốt lên "Không thử quả thật rất tiếc nuối!". Bliss Hội An không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là thiên đường cho những ai yêu thích yoga, thiền và các hoạt động thể thao.

Nằm chính giữa resort, Ngoc Linh Spa như "trái tim" của khu nghỉ dưỡng. Hệ thống phòng trị liệu thoáng đãng và hương thơm dịu nhẹ giúp khách hàng thả lỏng, tận hưởng từng khoảnh khắc. Đội ngũ kỹ thuật viên tại đây được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm, cùng các bài trị liệu độc đáo, đem lại hiệu quả sức khỏe cho du khách. Nếu là người ưa thích khám phá hơn thì hoạt động đạp xe quanh khu resort cũng là trải nghiệm đáng thử. Hay nếu cần những giây phút thực sự thư thái, bạn hãy nằm dài bên bể bơi vô cực giữa không gian sân vườn xanh mát để thả mình buông trôi những mệt nhọc. Và khi chiều tà, tiệc trà chiều thanh lịch và trang nhã được chuẩn bị sẵn để cho bạn thư thái thưởng trà và cũng nhấm nháp từng chút một vẻ đẹp mộng mơ khác lạ của Hội An.

Đến tối, cùng gia đình khám phá văn hóa ẩm thực độc đáo của Quảng Nam ngay tại nhà hàng Bình Minh, nơi bạn có thể thưởng thức những món ăn truyền thống được chế biến tinh tế. Nhà hàng phục vụ trà chiều miễn phí cho khách hàng trong khung giờ từ 14h30 đến 15h45 hàng ngày, cùng ba bữa ăn trong ngày tại resort. Ngoài đặc sản Quảng Nam, thực khách còn được thưởng thức các món ăn đặc biệt đến từ nhiều nền ẩm thực khác nhau trên thế giới.

Giữa khung cảnh nên thơ được bao bọc bởi biển xanh, cát trắng cùng tiếng sóng vỗ rì rào, bạn có nghĩ sẽ thế nào khi mình có một đám cưới bên bờ biển không nhỉ? Và thật trùng hợp khi Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness có thể đem tới những đám cưới như mơ dành cho các cặp đôi. Khu nghỉ dưỡng này sở hữu 3 không gian phòng họp & tổ chức sự kiện bao gồm Thăng Bình Ballroom (200 khách), Hoi An Meeting Room (200 khách) và Vip Dining Room (200 khách tiệc trong nhà & 1.000 khách tiệc ngoài trời). Mỗi một không gian tổ chức lại mang đến những phong cách trang trí khác nhau, chưa kể còn có menu theo yêu cầu, đội ngũ hỗ trợ từ A-Z… Tất cả sẽ khiến cho sự kiện quan trọng nhất đời bạn trở thành nên trọn vẹn, đẳng cấp.

Cảnh quan thiên nhiên trong lành, vị trí lại càng không phải bàn vừa không quá gần trung tâm ồn ào nhưng cũng không quá xa tít tắp mù khơi mà bạn vẫn có thể vi vu Hội An bất cứ lúc nào bạn muốn - Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness là lựa chọn hoàn hảo cho những tâm hồn say mê Hội An và muốn khám phá sâu hơn về thành phố xinh đẹp này. Đi nghỉ dưỡng với gia đình "chuẩn con ngoan" mà đi chơi nhóm, hay đi cùng người thương lại càng lý tưởng. Vậy mới hiểu tại sao mà Hội An khiến người mê từ năm này qua năm khác, bởi mỗi một lần đến Hội An lại đón chào du khách bằng những điều mới mẻ. Giống như việc nghỉ dưỡng ở Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness đã cho bạn thêm một nhiều lý do, thêm những cảm xúc mới lạ để lại ghé thăm Hội An một lần nữa.