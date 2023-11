Học vấn của "bộ ba drama" KOC VIETNAM: Mai Ngô từng bị dọa đuổi học, Kỳ Duyên chuẩn "con nhà người ta"

Sau mùa đầu tiên, KOC VIETNAM mùa hai đã chính thức quay trở lại với chủ đề Best Version Of My Sell. Cho những ai chưa biết, KOC VIETNAM là show thực tế dành cho các nhà sáng tạo nội dung, review sản phẩm, livestream bán hàng.

Ở mùa 2, Kỳ Duyên giữ vai trò host còn Luna Đào - Mai Ngô là 2 master cùng huấn luyện và tìm ra KOC xứng đáng giành chiến thắng. Hiện tại, những thông tin xung quanh về bộ ba “vựa drama” của chương trình, trong đó có cả học vấn đang nhận được sự quan tâm của dân tình.

Bộ 3 "đình đám" của KOC VIETNAM

Kỳ Duyên

Không chỉ xinh đẹp, tài năng mà host của KOC VIETNAM 2023 - Kỳ Duyên (SN 1996, Nam Định) còn sở hữu học vấn siêu xịn.

Hồi cấp 3, Kỳ Duyên theo học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - ngôi trường cấp 3 tiếng tăm bậc nhất Nam Định nói riêng và miền Bắc nói chung. Sau đó cô đỗ vào Đại học Ngoại Thương Hà Nội và đây cũng là ngôi trường nằm trong top đầu các trường đại học đào tạo kinh tế tại Việt Nam.

Lục lại bảng điểm trong quá khứ, dân tình bất ngờ khi điểm GPA của Kỳ Duyên năm lớp 12 là 8,3 và cô tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi. Có thể nói, hành trình học tập của Kỳ Duyên đều được tôi luyện trong những ngôi trường có chất lượng tốt nhất.

Hoa hậu Kỳ Duyên có thành tích học tập rất

Hiện nay, Kỳ Duyên đang là một trong những "chân dài" đắt show nhất. Trong nhiều năm hoạt động trong nghề, tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2014 gắn liền với show diễn thời trang đẳng cấp hay tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế như: Siêu Mẫu Việt Nam 2018, The Face Việt Nam 2023...

Kỳ Duyên làm host tại KOC VIETNAM 2023

Mai Ngô

Mai Ngô (SN 1995, TP.HCM) là cái tên không còn quá xa lạ trong showbiz Việt. Cô là Á Quân The Face Vietnam 2016 , Á Hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và Á Quân 1 The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023. Ngoài ra, Mai Ngô cũng là huấn luyện viên chương trình Hoa Hậu Chuyển Giới Việt Nam 2023 và mới đây nhất là master của KOC VIETNAM 2023.

Mai Ngô cực slay tại KOC VIETNAM 2023

Về học tập, Mai Ngô từng theo học tại Trường trung cấp múa TP.HCM - một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật múa lớn tại Việt Nam. Khi còn là học sinh cấp 3, Mai Ngô phải vừa đi học vừa đi múa tại các tiệc cưới nên thường đi học trễ. Cô từng chia sẻ đó nhiều lúc bản thân cảm thấy khủng hoảng khi vừa đi học vừa đi làm thêm. Mai Ngô từng nhiều lần bị cảnh cáo và mời phụ huynh, thậm chí bị đuổi học.

"Buổi sáng thường 11h45 mới tan học nhưng 11h30 là Mai phải có mặt ở nhà hàng nên thường trốn về sớm 15-30 phút để chạy sang nhà hàng. Vì làm việc theo ca nên đến chiều chưa xong công việc Mai lại thường đến lớp muộn 30 tới 45 phút sau khi vào tiết. Có thể nói, thời điểm đó khá kinh hoàng vì liên tục chạy đi học và đi làm, nhiều khi lịch chồng chéo nhau khiến Mai muốn 'phát điên'", cô tâm sự.

Thế nhưng, Mai Ngô luôn cố gắng sắp xếp thời gian, ưu tiên và đảm bảo việc học tập. Khả năng học tập của cô tuy không được đánh giá cao nhưng với các hoạt động về văn nghệ và nhảy múa, Mai Ngô luôn là học sinh đứng đầu.

Sau cùng, cô nàng quyết định tạm gác lại việc học sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 để bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, kiếm tiền.

Mai Ngô từng theo học tại Trường trung cấp múa TP.HCM

Luna Đào

Cùng với Mai Ngô, Luna Đào (SN 1993, TP.HCM) là một trong hai master của chương trình KOC VIETNAM 2023. Nổi lên sau chương trình Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, Luna Đào vẫn luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Bên cạnh đam mê ca hát khi sở hữu nhiều bản hit Còn Nguyên Vết Thương Sâu, Đơn Phương, Thanh Xuân…, Luna Đào hiện còn theo đuổi cả "sự nghiệp" trở thành một beauty blogger.

Luna Đào là master của chương trình KOC VIETNAM 2023

Theo nhiều nguồn tin, Luna Đào từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Văn Lang TP.HCM. Đây là trường đại học tư thục có tiếng ở Việt Nam và định hướng của trường là trở thành đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng.

Nhan sắc kẹo ngọt của Luna Đào

