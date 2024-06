Học từ lỗi sai, "say bye" nỗi sợ tiếng Anh giao tiếp

Sợ sai - Bức tường ngăn trở người Việt tự tin nói tiếng Anh!



Sợ sai là một trong những lý do lớn nhất khiến người Việt không thể tự tin nói tiếng Anh dù đã học rất nhiều. Khi chẳng may phát âm sai, dùng không đúng ngữ pháp hay bí từ, ta liền lo sợ sẽ bị người khác đánh giá.

Tuy nhiên, tiếp tục trốn trong nỗi sợ sẽ khiến bạn ngày càng "mất" nhiều hơn "được". Bạn đánh mất kiến thức và kỹ năng ứng dụng tiếng Anh vì không thực hành thường xuyên. Bạn không còn lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động và dần tuột mất cơ hội việc làm mà mình hằng mơ ước. Bạn tự giới hạn sự hiểu biết và khả năng thể hiện bản thân chỉ vì nói tiếng Anh chưa tốt. Liệu việc sai có đáng sợ đến mức chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ đến vậy?

Nhiều nghiên cứu về tâm lý chỉ ra rằng, mắc lỗi chỉ là một trải nghiệm bạn cần đi qua trên hành trình học tiếng Anh. Khi vượt qua một lỗi sai, bạn sẽ trở nên tự tin và xử lý tình huống tốt hơn. Đặc biệt, nếu được tự do mắc lỗi trong môi trường an toàn, bạn sẽ có thêm động lực học tập, ít sợ hãi và chủ động hơn khi sử dụng ngôn ngữ này.

Làm quen với phương pháp Mistake-driven Learning: Khi bạn cần được sai để nói tiếng Anh tốt hơn

Mistake-driven Learning (học từ lỗi sai) là phương pháp được ứng dụng trong PrepTalk - khoá học tiếng Anh giao tiếp mới của Prep. Phương pháp này được lấy cảm hứng từ bí quyết học tập "Making Mistakes Time" - Thời gian cho phép được mắc lỗi. Thay vì quá quan tâm đến sự chính xác về ngữ pháp, từ vựng và các quy tắc, bạn chỉ cần tập trung vào việc phát triển kỹ năng nói tiếng Anh một cách tự nhiên. Đây cũng chính là điều PrepTalk mong muốn cùng bạn đạt được sau khoá học.

PrepTalk ứng dụng phương pháp Mistakes Driven Learning giúp bạn tự do sai, tự tin sửa khi luyện nói tiếng Anh

Với sự kết hợp cùng công nghệ AI tiên tiến, PrepTalk có thể phân tích từng lỗi sai của bạn, từ đó đưa ra phản hồi cụ thể và chi tiết theo hướng khích lệ, giúp bạn nhận thấy việc sai không còn quá đáng sợ. Bạn cũng sẽ biết rõ nguyên nhân và cách khắc phục để hạn chế lặp lại những lỗi sai tương tự trong tương lai.

Hưởng ứng tinh thần PrepTalk - Luyện nói cùng AI, Always by your "sai"

PrepTalk là khoá học trực tuyến với điểm nổi bật là tính năng luyện nói cùng công nghệ AI. Khi tham gia khoá học, bạn sẽ có không gian riêng để luyện tập, sai và được sửa mà không còn phải e ngại về việc bị người khác đánh giá. Trên môi trường ảo, người bạn đồng hành PrepTalk sẽ luôn kiên nhẫn và sẵn sàng giúp bạn học từ chính lỗi sai.

PrepTalk - Khoá học tiếng Anh giao tiếp thông minh cùng AI mới ra mắt của Prep

Công nghệ AI của PrepTalk được thiết kế để cung cấp phản hồi tức thì với độ chính xác cao. Khi bạn nói, AI sẽ ghi nhận cả phát âm đúng và sai, sau đó đưa ra phân tích chi tiết để bạn kịp thời sửa lỗi. Điều này giúp bạn có thể học tập một cách chủ động và liên tục cải thiện kỹ năng, phản xạ giao tiếp của mình. Vì thế, khẩu hiệu "Luyện nói cùng AI, always by your sai" như một lời nhắn cho sự cam kết gắn bó, cùng bạn sai, cùng bạn sửa để bứt phá khả năng giao tiếp.

AI của PrepTalk chấm chữa chi tiết cho bạn từng phát âm, độ trôi chảy, ngữ điệu, trọng âm, ngữ pháp, độ liên quan đến chủ đề nói

Tinh thần này cũng đã được Prep thể hiện mạnh mẽ trong campaign "Always by your sai" vừa qua. Bằng cách chơi chữ "by your side" - "by your sai", Prep muốn truyền động lực đến các bạn, đặc biệt là người học genZ rằng cứ sai đi, vì Prep sẽ luôn bên bạn, cùng bạn vượt qua mọi lỗi sai và giúp bạn tiến bộ!



Chiến dịch "Always by your sai" của Prep

Không có con đường nào dẫn đến thành công mà không trải qua những khó khăn và thử thách. Việc học tiếng Anh cũng vậy. Sai sót là một phần tất yếu của quá trình học tập. Hi vọng rằng, với những trải nghiệm trong PrepTalk - khoá học tiếng Anh giao tiếp thông minh cùng AI, bạn sẽ nhận ra mỗi lỗi sai là một cơ hội để bạn hoàn thiện bản thân và đúng hơn mỗi ngày.

