Học trò Anh Thư chiến thắng The Face Vietnam 2023, biểu cảm bất bình của Vũ Thu Phương gây chú ý

Tối 13/8, Chung kết The Face Vietnam 2023 chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Tú Anh - thí sinh đội HLV Anh Thư. Trong khoảnh khắc Tú Anh được xướng tên cho ngôi vị cao nhất, biểu cảm của HLV Vũ Thu Phương tiếc nuối cho "gà chiến" đội mình là Xuân Hạnh gây chú ý. Theo đó, "chị đại" team Phượng Hoàng lộ rõ biểu cảm thất vọng khi nhìn thấy tên Tú Anh trên màn hình. Nữ người mẫu lắc đầu và sau đó ôm chầm lấy học trò an ủi.

Clip: Biểu cảm của HLV Vũ Thu Phương gây chú ý khi Tú Anh được xướng tên là Quán quân The Face Vietnam 2023. Nguồn: Team sự kiện

Vũ Thu Phương lộ rõ biểu cảm thất vọng, sau đó ôm lấy học trò. Ảnh: Team sự kiện

Xuân Hạnh là một trong những thí sinh nữ được đánh giá cao trong top 4 The Face Vietnam 2023. Nữ người mẫu đã có màn lột xác đáng ghi nhận trong Chung kết. Ngay cả ánh mắt, thần thái đều khác biệt so với thời điểm ghi hình chương trình. Sự thay đổi ngoạn mục của Xuân Hạnh cũng đã được bà Trang Lê - nhà sản xuất The Face Vietnam 2023 dành nhiều lời khen. Tuy nhiên, nữ thí sinh vẫn không thể chạm tay đến ngôi vị cao nhất của chương trình người mẫu thời trang nổi tiếng.

Xuân Hạnh đã có màn thể hiện lột xác ở Chung kết The Face Vietnam 2023. Ảnh: Viết Thanh

Xuân Hạnh buồn bã khi chỉ dừng chân ở vị trí top 4. Ảnh: Viết Thanh

Sau đêm Chung kết, Vũ Thu Phương cho biết cô tự hào về phần thi của học trò. Nữ người mẫu cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý khi xuất hiện nghi vấn nhà sản xuất dàn xếp Quán quân. Cụ thể, Vũ Thu Phương chia sẻ với truyền thông: "Phương vẫn tôn trọng chị Anh Thư vì chị là một người đáng kính trọng, còn kết quả thì Phương nghĩ để xem chuyện gì thật sự đã xảy ra bên trong. Mọi thứ không ảnh hưởng đến động lực rằng Phương, Xuân Hạnh cùng các thành viên team Phượng Hoàng vẫn sẽ nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng kết quả ngày hôm nay không xứng đáng với Xuân Hạnh".



Vũ Thu Phương ẩn ý không phục kết quả. Ảnh: Team sự kiện

Khi được hỏi liệu có quyết làm cho ra lẽ mọi ẩn tình, Vũ Thu Phương đã có câu trả lời gây chú ý: "Phương sẽ bước qua và chuẩn bị cho hành trình mới. Phương nghĩ rằng team Phượng Hoàng cần phải nỗ lực nhiều hơn còn đào bới lại nó thì phải để xem. Dù là chuyện gì thì 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra' thôi. Mong chuyện đó không phải sự thật, hy vọng có yếu tố nào đó mà ban tổ chức chọn Tú Anh thay vì Xuân Hạnh".