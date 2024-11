Học tiếng Anh chưa bao giờ dễ dàng thế: Cả kho tàng kiến thức nằm gọn trong lòng bàn tay!

Là một quốc gia với chỉ số năng lực ngoại ngữ tốt trong khu vực, việc học tiếng Anh ở Việt Nam vẫn gặp nhiều rào cản. Khả năng tiếp cận tiếng Anh không đồng đều ở khu vực thành thị và nông thôn, chi phí học tiếng Anh đắt đỏ, khả năng linh hoạt của việc học tiếng Anh… là những điều được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Quê tại thành phố Sơn La, Thu Phương mới xuống Hà Nội học đại học. Chỉ một thời gian ngắn, cô sinh viên năm nhất đã nhận ra sự khác biệt giữa trình độ tiếng Anh của mình và nhiều bạn ở thành phố. Phương chia sẻ.

"Trước giờ tiếng Anh bọn em chỉ được học ngữ pháp để ôn thi đại học, nghe nói gần như là không biết gì, hoặc có hiểu nhưng cũng không tự tin nói. Cũng biết là còn vài năm nữa mới ra trường đi làm nhưng nếu không tính cách nâng cao ngoại ngữ sớm, chắc chắn em sẽ bị thụt lùi so với các bạn đồng trang lứa."

Nền tảng học tiếng Anh cùng AI FSEL giúp thu hẹp khoảng cách vùng miền trong việc học ngoại ngữ chuẩn quốc tế

Mong mỏi tìm được một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, thuận tiện và có thể tiết kiệm được chi phí, Thu Phương đã thử trải nghiệm FSEL - nền tảng học ngoại ngữ tương tác trực tiếp "made in Vietnam", Phương khá hài lòng vì nội dung bài giảng cũng như phương pháp được FSEL sử dụng. Nền tảng học tiếng Anh tương tác cùng AI - FSEL được phát triển và cho ra mắt bởi Atlantic - một trong những tập đoàn Giáo dục lâu năm hàng đầu tại Việt Nam với nhiều dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực du học và đào tạo ngoại ngữ. Với thông điệp An English Center In Your Pocket (tạm dịch: Trung tâm tiếng Anh ở ngay trong túi bạn), FSEL mong muốn việc học tiếng Anh sẽ ngày càng dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả hơn với người Việt Nam.

Trước đây từng tham khảo một vài nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, Phương thấy hầu hết đều có những nhược điểm khiến nhu cầu học tiếng Anh của Phương khó có thể được đáp ứng. Nhiều ứng dụng chỉ tập trung vào dạy 1-2 kỹ năng, tập trung vào yếu tố trò chơi - giải trí khiến người học không thể thấy được những thay đổi năng lực rõ rệt. Các ứng dụng từ nước ngoài đôi khi không hiểu rõ nhu cầu học của người Việt. Sử dụng FSEL, Phương nhận ra những điểm mạnh rõ rệt. FSEL giúp học viên cải thiện trọn vẹn cả 6 kỹ năng ngôn ngữ (Nghe - Nói (Phát âm) - Đọc - Viết - Từ vựng - Ngữ pháp). Nội dung bài học FSEL sử dụng được thiết kế theo chương trình chuẩn Cambridge, đáp ứng nhiều nhu cầu của người học. Dù bạn muốn học tiếng Anh học thuật bài bản hay học tiếng Anh IELTS để luyện thi, FSEL cũng cung cấp cho bạn một lộ trình thích hợp.

FSEL tích hợp công nghệ hiện đại, tăng tính tương tác để việc học tiếng Anh trở nên thú vị và hiệu quả

Không chỉ là một giải pháp đào tạo ngoại ngữ tổng thể, FSEL còn được tích hợp công nghệ hiện đại, tăng tính tương tác để việc học trở nên hiệu quả. Dù học 1-1 thông qua ứng dụng điện thoại, người học vẫn cảm thấy hứng khởi như được tương tác trong các lớp học trực tiếp.

Các bài học của FSEL được thiết kế mang tính tương tác cao bao gồm 3 phần chính, bao gồm bài giảng video tương tác 1:1 với giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và giảng dạy tiếng Anh, diễn đàn học tập tương tác 1:1 cùng AI, bài tập về nhà. Bên cạnh đó, nền tảng tích hợp thêm những công nghệ tiên tiến như AI Chatbot, chấm chữa bằng AI giúp tăng hiệu quả học tập. Mỗi hoạt động, bài tập về nhà, bài kiểm tra của học viên đều được hệ thống thu thập dữ liệu chi tiết, chính xác. Công nghệ AI sẽ giúp phân tích điểm mạnh, điểm cần cải thiện và đưa ra các gợi ý, bài tập, giải pháp để giúp học viên cải thiện trình độ tiếng Anh hiệu quả.

Nhằm tạo động lực và duy trì hứng thú, người học cũng được tặng xu thưởng FSEL Coin khi hoạt động trên nền tảng FSEL, qua đó tích lũy để quy đổi thành các quà tặng, vật phẩm hấp dẫn.

Các bài học trên FSEL được thiết kế mang tính tương tác cao, mang lại cảm giác chân thực như ở lớp học trực tiếp

Với những bạn trẻ như Thu Phương, chi phí vô cùng "hạt dẻ" là điều khiến FSEL thực sự nổi bật hơn hẳn những ứng dụng đắt đỏ khác.

"Tính ra học tiếng Anh với FSEL chỉ hết khoảng 10.000 VNĐ/ngày, rẻ hơn hẳn so với các trung tâm tiếng Anh khác. Nhiều bạn bè em giờ đi học IELTS cũng phải chấp nhận học online, lớp học đông, nhiều khi không khác gì xem video thu sẵn. Nếu mà muốn tối ưu hơn với FSEL, em cố gắng tranh thủ học nhanh hơn, chuyển từ khoá tiếng Anh học thuật sang khoá luyện thi IELTS. Tất nhiên em cũng phải tính sao cho hiệu quả, tại sợ học mà không bền, cốt chỉ cho nhanh thì kiến thức cũng rơi rụng nhanh."

Hiện tại, người dùng có thể dùng thử hoàn toàn miễn phí tất cả tính năng, nội dung trên nền tảng FSEL. Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể truy cập https://fsel.edu.vn/ để tìm hiểu thêm và đăng ký hoặc liên hệ hotline 090 347 0020.