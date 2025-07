Học tại doanh nghiệp, sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH sẵn sàng vào việc

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sinh viên Công nghệ thông tin được đào tạo trong môi trường gắn với thực tiễn - học ngay tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu để sẵn sàng vào việc ngay khi tốt nghiệp.

Sinh viên Công nghệ thông tin học tại các tập đoàn công nghệ thường xuyên

Tiếp xúc sớm với doanh nghiệp: Hiểu nghề, chọn nghề và giỏi nghề

Ngành Công nghệ thông tin không chỉ có một lối đi duy nhất mà có nhiều phân ngành như công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin ứng dụng, mạng máy tính, an toàn mạng, máy học và ứng dụng,… Mỗi lĩnh vực là một hệ sinh thái nghề nghiệp riêng với yêu cầu và cơ hội khác biệt. Vì thế, nếu không được chạm tay vào thực tế từ sớm, sinh viên rất dễ bối rối, chọn sai hướng đi, có thể ảnh hưởng lâu dài đến hành trình phát triển chuyên môn.

IT Office Tour là chuỗi hành trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp công nghệ, giúp sinh viên được va chạm với môi trường làm việc thật ngay từ năm nhất. Những kỹ sư tương lai có cơ hội tham quan, học tập tại nhiều doanh nghiệp lớn như VietNam Silicon, TMA Tech Group, SUI Việt Nam, FPT Software, FPT Telecom, DXC Technology, CMC Global.

Tham gia các chuyến tham quan thực tế, sinh viên tích lũy nhiều kiến thức giá trị

Mỗi chuyến đi là một buổi học sinh động tại doanh nghiệp: tham quan không gian làm việc, các phòng ban chuyên môn, trực tiếp quan sát quy trình vận hành thực tế, tìm hiểu văn hóa làm việc, lắng nghe chuyên gia chia sẻ về xu hướng công nghệ mới nhất, các vị trí nghề nghiệp, kỹ năng cần có và cơ hội tuyển dụng. Sinh viên còn được thực hành trên các công nghệ hiện đại, từ đó kết nối lý thuyết với thực tiễn, hiểu sâu sắc hơn về công việc và sớm định hình con đường phát triển phù hợp với năng lực cá nhân.

Sinh viên học tập thực tế tại Công ty Vietnam Silicon

Như trong chuyến tham quan Công ty Vietnam Silicon - một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam và khu vực ASEAN mới đây, sinh viên HUTECH đã được chuyên gia "giải mã" những khái niệm cốt lõi của DevOps, phân biệt với quy trình phát triển phần mềm truyền thống, tham quan tìm hiểu các phòng ban chuyên môn. Đây chính là những trải nghiệm giúp các bạn có góc nhìn rõ nét về doanh nghiệp công nghệ, các công việc thực tế và nâng cao năng lực chuyên môn ngay trong quá trình học.

Cập nhật công nghệ, định hướng nghề nghiệp từ chính người trong ngành

Cùng với những chuyến đi học tại doanh nghiệp, sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH còn thường xuyên được tiếp thu kiến thức và định hướng nghề từ chính những người đang tạo ra tương lai công nghệ - đội ngũ chuyên gia từ TMA Tech Group, FPT Software, FPT Telecom, Cisco, Sharp Việt Nam, Viet Japan Partner,… thông qua chuỗi hội thảo, workshop chuyên đề chuyên sâu.

Các chủ đề nổi bật có thể kể đến như AI Powered Software - Phát triển phần mềm cùng trợ lý AI, Giải mã nghề Business Analyst trong kỷ nguyên số, Trí tuệ nhân tạo trong bài toán an ninh mạng, Agile Scrum With AI, Định hướng & phát triển từ Developer trở thành Project Manager, Định hướng nghề IT và kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng, Nghề Tester trong kỷ nguyên AI - Cơ hội & Thách thức, Software Testing and QA,…

Chuyên gia công nghệ truyền đạt đến sinh viên nhiều thông tin cập nhật

Không chỉ cập nhật kiến thức công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại, các buổi hội thảo còn giúp sinh viên hiểu hơn về chân dung nghề nghiệp tương lai - từ lập trình viên, kiểm thử phần mềm, phân tích nghiệp vụ, đến quản lý dự án,… Từ đó, các bạn chủ động chọn lộ trình phát triển đúng đắn, rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp.

Một lợi thế nổi bật khác của sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH là được doanh nghiệp đến tận trường tuyển dụng tại Ngày hội Tuyển dụng & Triển lãm Công nghệ thông tin - HUTECH IT Open Day tổ chức thường niên, quy tụ hàng chục doanh nghiệp mỗi lần tổ chức.

Với năng lực vững vàng, sinh viên HUTECH ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

Tại đây, sinh viên có thể ứng tuyển trực tiếp vào các vị trí chuyên môn ngay tại trường, đồng thời được tiếp cận với những phản hồi thực tế từ nhà tuyển dụng để điều chỉnh kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc. Chính nhờ nền tảng chuyên môn vững vàng và trải nghiệm thực tiễn đa dạng, sinh viên HUTECH luôn tự tin, bản lĩnh khi bước vào thị trường lao động cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phát triển không ngừng như hiện nay.