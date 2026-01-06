Học sinh Vinschool ghi dấu ấn tại Chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế Nhật Bản

Đồng hành cùng họa sĩ Đặng Việt Linh, các em thực hiện dự án nghệ thuật "Cuộc đối thoại" (Dialogue), đánh dấu bước tiến nổi bật của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật quốc tế.

Cột mốc đặc biệt này không chỉ khẳng định năng lực sáng tạo vượt trội của học sinh Vinschool, mà còn cho thấy vai trò của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Tài năng Vinschool (GATE) trong việc xây dựng môi trường đào tạo nghệ thuật bài bản, tạo bệ phóng để học sinh từng bước hội nhập và được ghi nhận ở các không gian nghệ thuật uy tín toàn cầu.

Dấu ấn đầu tiên của Vinsers tài năng trong chương trình nghệ thuật quốc tế

Ba Học sinh Tài năng Vinschool lĩnh vực Mỹ thuật gồm Từ Hoài An (lớp 10, Trường Trung học Vinschool Times City, Hà Nội), Nguyễn Minh Hạnh (lớp 12, Trường Trung học Vinschool Central Park, TP.HCM) và Đinh Bảo Nghi (lớp 10, Trường Trung học Vinschool Central Park, TP.HCM).

Trong khuôn khổ Chương trình lưu trú nghệ sĩ quốc tế tại Koganecho, dự án được ba Vinsers kết hợp thực hiện cùng họa sĩ Đặng Việt Linh, có tên gọi "Cuộc đối thoại" (tên tiếng Anh: Dialogue). Dự án mang tới chuỗi hoạt động trải nghiệm nghệ thuật kéo dài 2 tuần (21/12/2025 -3/1/2026) gồm: Workshop nghệ thuật, gặp gỡ nghệ sĩ quốc tế, sáng tác trực tiếp... Chính các trải nghiệm xuyên suốt 2 tuần này đã trở thành chất liệu thực tế để các em sáng tác các tác phẩm mới và được giới thiệu tới công chúng Nhật Bản trong triển lãm cùng tên diễn ra từ ngày 3-10/1/2026.

Các tác phẩm trong triển lãm "Cuộc đối thoại" do đó được hình thành từ quá trình quan sát, trao đổi và thử nghiệm trong môi trường nghệ thuật mở của Koganecho. Mỗi tác phẩm là một cách nhìn về bản sắc cá nhân, sự hiện diện của con người giữa các dòng chảy văn hóa, được thể hiện qua những tìm tòi mới về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian triển lãm trở thành một "cuộc đối thoại" giữa nghệ sĩ trẻ Việt Nam với công chúng Nhật Bản và rộng hơn là cuộc trò chuyện giữa những góc nhìn trẻ với bối cảnh nghệ thuật quốc tế.

Tác phẩm "Weight gain" của tác giả Nguyễn Minh Hạnh - Học sinh Tài năng Trung tâm GATE.

Tác phẩm "Where are we?" của tác giả Đinh Bảo Nghi - Học sinh Tài năng Trung tâm GATE.

Tác phẩm "Facing it" của tác giả Từ Hoài An - Học sinh Tài năng Trung tâm GATE.

Đặc biệt, song song với triển lãm, ba học sinh còn đảm nhiệm vai trò "đại sứ văn hoá" khi trực tiếp giới thiệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới cộng đồng Yokohama qua workshop "Tò He" vào ngày 27/12/2025. Hoạt động tạo cơ hội cho công chúng Nhật Bản tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa Việt Nam thông qua các chia sẻ về nghề Tò he và trải nghiệm trực tiếp tạo hình với bột nếp - chất liệu truyền thống được mang tới từ làng nghề Xuân La. Workshop đồng thời cho thấy sự trưởng thành của học sinh trong việc kết nối cộng đồng và sử dụng nghệ thuật như một phương tiện giao tiếp văn hoá.

Người dân địa phương và du khách tham gia workshop "Tò he", trải nghiệm nghệ thuật Tò he Việt Nam từ làng nghề Xuân La - lan tỏa giá trị bản địa tới cộng đồng quốc tế.

Trung tâm GATE Vinschool - môi trường nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ

Với dự án "Cuộc đối thoại", ba Học sinh Tài năng Vinschool đã trở thành những học sinh THPT đầu tiên được lựa chọn tham gia Chương trình lưu trú nghệ sĩ quốc tế trong suốt lịch sử 15 năm chương trình được triển khai.

Trước khi được lựa chọn tham gia chương trình, các em đã được Trung tâm GATE xây dựng lộ trình phát triển cá nhân hóa, phù hợp với năng lực, phong cách sáng tạo và định hướng nghệ thuật riêng.

Trong quá trình đào tạo, học sinh được tiếp cận đa dạng chất liệu, kỹ thuật và tư duy mỹ thuật đương đại; đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật chuyên sâu, giúp hình thành nền tảng chuyên môn vững vàng, bản sắc cá nhân rõ nét và sự tự tin để tham gia các chương trình nghệ thuật có tính tuyển chọn cao.

Chia sẻ về dấu mốc này, cô Trịnh Khánh Huyền - Điều phối Trung tâm GATE - cho biết: "Mỗi Học sinh Tài năng tại Trung tâm GATE đều được xây dựng một lộ trình đào tạo cá nhân hóa, "may đo" vừa vặn với năng lực và định hướng cá nhân để phát triển tốt nhất tiềm năng của mình. Với lĩnh vực Mỹ thuật, Trung tâm chú trọng tạo cơ hội cho các em tiếp cận nghệ thuật dưới đa dạng hình thức, giúp học sinh mở rộng tư duy và phát triển khả năng sáng tạo trong bối cảnh thực tiễn. Có thể nói, việc được lựa chọn tham dự một chương trình nghệ thuật uy tín quốc tế như lần này là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về năng lực mà các em đã bền bỉ xây dựng xuyên suốt thời gian qua".

Thành lập năm 2018, Trung tâm GATE Vinschool là môi trường nuôi dưỡng tài năng ở nhiều lĩnh vực như Nghệ thuật, STEM, Khoa học Xã hội… thông qua chương trình học cá nhân hóa Advanced Learning Plan.

Trong năm 2025, Trung tâm GATE cùng 14 Học sinh Tài năng Vinschool đã tổ chức thành công triển lãm "Nhân Dạng", giới thiệu hơn 40 tác phẩm nghệ thuật đa chất liệu, mang tính thể nghiệm cao, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và các hình thức nghệ thuật đương đại, bao gồm cả New Media Art gắn với công nghệ và khoa học.

Dự án "Cuộc đối thoại" trong Chương trình lưu trú nghệ sĩ quốc tế tại Koganecho tiếp tục khẳng định nỗ lực của Trung tâm GATE trong việc mở rộng không gian học tập, kết nối với các tổ chức nghệ thuật quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy tối đa tiềm năng và lan tỏa giá trị nghệ thuật tới cộng đồng.

Quần thể studio nghệ thuật tại Koganecho - nơi triển khai dự án - thuộc Trung tâm Quản lý Khu vực Koganecho. Đây là tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận đã vận hành Chương trình lưu trú nghệ sĩ quốc tế suốt 15 năm kể từ 2009. Chương trình có tính tuyển chọn cao, mỗi năm chỉ tiếp nhận số lượng giới hạn các nghệ sĩ trên toàn thế giới để thực hiện và trưng bày các dự án nghệ thuật.