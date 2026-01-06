Bạn thân con trai năn nỉ, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn kiên quyết giữ lập trường: Giờ nhận "quả ngọt"

Mới ngày nào con trai lớn của Hoa hậu Hà Kiều Anh - cậu bé Kamen Huỳnh còn lon ton sau lưng mẹ, quấn quýt không rời, vậy mà hôm nay em đã 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa đại học với giấc mơ và lựa chọn của riêng mình. Nhân dịp sinh nhật con trai, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã viết những dòng chia sẻ đầy xúc động, nhìn lại hành trình làm mẹ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của mình, một hành trình mà có lúc chị buộc phải “buông tay” dù trái tim thắt lại.

Kamen xa nhà từ năm 13 tuổi để đi du học, một quyết định mà Hà Kiều Anh thừa nhận là “khó khăn nhất đời làm mẹ”. Ở tuổi ấy, con còn quá nhỏ, còn chị thì vẫn chưa sẵn sàng để xa con.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con trai

"Con là cậu học trò chăm chỉ và nghiêm túc với việc học, từng ngày nỗ lực và đạt điểm A+ ở tất cả các môn. Vì tương lai của con, dù thương con đứt ruột, mẹ vẫn phải tập quen với việc buông tay, để con được bay cao và lớn lên theo cách của riêng mình.

Nhớ năm đầu tiên mỗi lần về thăm nhà, lúc tiễn con ở sân bay, con cứ ôm mẹ khóc: “Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ…” những giọt nước mắt ấy mẹ chẳng bao giờ quên. Mẹ vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, vài ngày trước khi con lên đường du học, mấy cậu bạn thân của con quỳ xuống năn nỉ mẹ: “Cô ơi, cho Kamen ở lại đi, chúng con xin cô, please… “ khiến mẹ vừa thương, vừa xót, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn, cố nở nụ cười an ủi con và các bạn để con có thêm nghị lực tiếp tục việc học tập của mình.

Năm năm trôi qua, con trai của mẹ đã lớn. Con biết tự lập, biết ấp ủ ước mơ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm tiếp sức và gửi gắm vào con tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Hôm nay, khi con tròn 18 tuổi, mẹ bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh. Cậu bé năm nào đã trở thành một chàng thanh niên hiền lành, chín chắn và đầy yêu thương. Con biết quan tâm đến các em, biết lắng nghe và sống bằng một trái tim ấm áp. Mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, giữ được sự lạc quan và đủ bản lĩnh để vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn, chạm tới cánh cửa đại học mà con hằng mơ ước. Dù con có đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ dõi theo và tự hào về con nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời", nàng Hậu viết.

Câu chuyện của Hà Kiều Anh không chỉ là chuyện của một hoa hậu hay một gia đình nổi tiếng mà còn là nỗi lòng chung của nhiều bậc cha mẹ có con đến tuổi trưởng thành. Chúng ta thương con nên muốn giữ con ở cạnh. Nhưng tương lai của con không nằm trong vòng tay cha mẹ, mà nằm ở những bước đi họ dám tự đi.

Và có lẽ, đó chính là khoảnh khắc mà người mẹ nhận ra: yêu thương không phải là ôm con thật chặt, mà là dám buông tay đúng lúc để con bay theo bầu trời của riêng mình.

Nuôi dạy con vừa nghiêm vừa tôn trọng

Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện có ba người con: Kamen Huỳnh là con trai đầu, sau đó là hai con nhỏ. Dù sinh ra trong gia đình đủ đầy, các con của chị không được nuông chiều theo kiểu “có gì cũng sẵn”. Ngay từ nhỏ, chị cho các con tiếp xúc với nghệ thuật và thể thao: học đàn, hát, cưỡi ngựa, tham gia vận động ngoài trời. Với chị, đó không phải là cách tạo hình ảnh, mà là cách rèn sự tự tin, khả năng giao tiếp và tính kỷ luật.

Cưỡi ngựa giúp con vượt qua sợ hãi, âm nhạc giúp con nhạy cảm hơn với cái đẹp, thể thao giúp con biết tôn trọng đồng đội và đối thủ. Đó là những “kỹ năng mềm” mà sách vở không dạy trọn vẹn.

Kamen Huỳnh

Hà Kiều Anh tâm sự, cô đã dành 10 năm thanh xuân của mình để chỉ ở nhà và chăm sóc cho tất cả các con. Gần đây, khi các con đã lớn và trưởng thành hơn thì cô mới hoạt động xã hội nhiều, dành một nửa thời gian cho gia đình và một nửa thời gian cho công việc.

Nàng Hậu cho biết vợ chồng cô không bao giờ bất đồng vì ông xã luôn tôn trọng quyết định của cô. Hai vợ chồng cũng giao hẹn với nhau từ đầu rằng ông xã lo đi kiếm tiền ở bên ngoài, còn cô chăm lo gia đình, các con, và cũng là người quyết định học hành của con như thế nào. Tất nhiên khi con lớn lên sẽ cần sự tư vấn của ba rất nhiều và ba cũng là người giúp các con hiểu rõ hơn về con đường hoạch định trong tương lai.

Cách dạy con của Hà Kiều Anh dung hòa giữa nghiêm khắc và tôn trọng. Chị bắt con học rất nhiều nhưng không áp đặt con phải nối nghiệp hay trở thành “con nhà người ta”. Nhưng một khi đã lựa chọn, con phải có trách nhiệm với quyết định của mình.

Nàng hậu luôn định hướng cho con đi theo sở thích, đam mê của mình, dựa trên điểm mạnh, điểm yếu, năng khiếu của con để tư vấn con đường phát triển phù hợp. Ba mẹ sẽ là người chắp cánh cho những ước mơ của con, để con đi đúng hướng với những điều mà con chọn lựa và làm thế nào để con hoàn thành được ước mơ của mình mới là điều quan trọng nhất.