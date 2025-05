Học sinh tốt nghiệp APU năm 2025 nhận loạt học bổng danh giá từ các trường đại học top đầu thế giới

Trong khuôn khổ chương trình, các bài phát biểu đầy cảm xúc và ý nghĩa đến từ Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, đại diện phụ huynh, cùng đại diện học sinh tốt nghiệp đã góp phần tạo nên một buổi lễ tràn đầy cảm hứng. Đặc biệt, sự xuất hiện của các cựu học sinh APU – những người hiện đang là Thạc sĩ, Tiến sĩ, nha sĩ và doanh nhân thành đạt tại Hoa Kỳ – đã mang đến niềm tự hào và là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo của nhà trường.

Không giấu được niềm xúc động, Tiến sĩ Trần Nguyễn Thy Bình – Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU – đã gửi lời chúc mừng và động viên sâu sắc đến các em học sinh, sinh viên, bày tỏ niềm tin vào hành trình tương lai rực rỡ mà các em sẽ tiếp tục viết nên bằng tài năng, nỗ lực và tinh thần hội nhập toàn cầu.

Tại Lễ tốt nghiệp niên khóa 2024–2025, Hệ thống Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hoa Kỳ - APU vinh danh 95 học sinh tốt nghiệp trung học, trong đó có đến 90% đạt GPA từ 3.0 trở lên – minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo ưu việt. Đặc biệt, 23 em đã xuất sắc đạt GPA tuyệt đối 4.0, bao gồm 2 Thủ khoa và 8 Á khoa. Tất cả học sinh đều đạt hạnh kiểm tốt, học lực xuất sắc và sở hữu hồ sơ hoạt động ngoại khóa nổi bật.

Những thành tích học thuật ấn tượng này đã mở ra cơ hội học bổng danh giá từ các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ và thế giới, với tổng giá trị vượt hơn 28 triệu USD. Nhiều em trong số đó – đặc biệt là các Thủ khoa và Á khoa có GPA trên 4.0 – đã nhận được học bổng toàn phần lên đến hơn 130.000 USD mỗi suất. Danh sách học bổng vẫn đang tiếp tục được cập nhật từ các đại học uy tín trên toàn thế giới.

Năm nay, Hệ thống Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hoa Kỳ - APU cũng ghi nhận 28 học sinh lớp 11 đạt thành tích GPA xuất sắc và đủ điều kiện tốt nghiệp sớm. Kết quả này không chỉ thể hiện khả năng rút ngắn lộ trình học tập từ 1 đến 2 năm, mà còn khẳng định tính hiệu quả và vượt trội của chương trình giáo dục chuẩn Hoa Kỳ tại APU – nơi học sinh được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc, kỹ năng học thuật xuất sắc và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Thông qua Chương trình Học bổng thường niên, 100% học sinh tốt nghiệp từ Hệ thống Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Hoa Kỳ - APU đều nhận được các suất học bổng giá trị từ những đại học danh tiếng tại Mỹ, Canada, Úc, như: Hệ thống trường UC: UC Berkeley, UC – Davis, UCLA, UCI; Purdue University, New York University, School of the Art Institute of Chicago, ASU, CMU, UMKC, VCU, The University of British Columbia, The University of Sydney, University of Hong Kong.… Đây là "tấm vé vàng" giúp các em hiện thực hóa ước mơ du học tại các môi trường giáo dục hàng đầu thế giới sau khi hoàn thành bậc trung học.

Đồng hành cùng hành trình chinh phục tri thức toàn cầu của học sinh APU, Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam – The American University in Vietnam đã công bố chương trình học bổng dành cho toàn bộ học sinh tốt nghiệp APU. Mức học bổng linh hoạt từ 30% đến 100% tùy theo thành tích, giúp các em nhận được những hỗ trợ tốt nhất về tài chính khi theo học chương trình hoàn tất bậc cử nhân đại học (BA/BS) tại AUV rồi tiếp tục tiến thẳng vào các đại học danh giá tại Hoa Kỳ khác để đạt bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà không cần GMAT/GRE.

Hằng năm, 90% cựu học sinh APU khi du học tại các trường Đại học danh giá trên thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ, đều đạt thành tích học tập xuất sắc ngay từ học kỳ đầu tiên và được vinh danh trên Bảng Danh Dự (Dean’s List). Những thành tích nổi bật này chính là minh chứng rõ ràng cho nền tảng học thuật vượt trội mà APU đã kiến tạo – một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, bài bản và toàn diện, mang lại hành trang vững chắc cho học sinh bước ra thế giới. Đây cũng là niềm tự hào to lớn của tập thể nhà trường trước sự tin yêu và đồng hành trọn vẹn suốt hơn 25 năm qua từ các bậc phụ huynh – những người đã trao gửi tương lai con em mình cho APU.

Bên cạnh chương trình học tích hợp giúp tích lũy tín chỉ từ sớm, rút ngắn thời gian hoàn tất bậc Đại học tại Hoa Kỳ và tiết kiệm đáng kể chi phí du học, APU còn là hệ thống giáo dục duy nhất triển khai Chương trình Cầu nối Đại học (College Bridge Program – Dual Enrollment Program). Đây là chương trình chỉ có tại APU, được thiết kế bởi Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU phối hợp cùng các trường Đại học đối tác danh tiếng tại Hoa Kỳ. Nhờ đó, học sinh APU có thể hoàn thành bằng Cử nhân chỉ sau khoảng hai năm sau khi tốt nghiệp trung học. Điều đáng nói, đây là đặc quyền chỉ dành riêng cho học sinh APU – bởi với học sinh từ các trường trung học khác muốn tham gia chương trình này, điều kiện bắt buộc là phải có điểm thi SAT trên 90% mới được xét tuyển. Chính những bước đi chiến lược và sáng tạo trong giáo dục như vậy đã làm nên bản sắc riêng của APU – nơi không ngừng đổi mới để mở rộng cánh cửa tương lai toàn cầu cho thế hệ học sinh Việt Nam.

Đặc biệt, trong dấu mốc kỷ niệm 30 năm thành lập, Tập đoàn Phát triển Giáo dục APU sẽ chính thức triển khai Dự án Làng Đô thị Giáo dục Hoa Kỳ tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – một bước tiến vượt bậc, đánh dấu chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển nền giáo dục chuẩn Mỹ tại Việt Nam.