Học sinh tiểu học gây sốc với outfit đi học giá "sương sương" bằng cả căn nhà: Nhà không có gì ngoài điều kiện!

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước bộ outfit đi học của một học sinh tiểu học ở Thượng Hải (Trung Quốc). Theo đó, bộ trang phục mà nam sinh này chưng diện từ quần áo đến giày... toàn là đồ hiệu, giá trị ước tính khéo khi bằng cả căn nhà luôn.

Tờ Sohu "bóc giá" outfit của nam sinh này như sau: Áo của hãng Louis Vuitton có giá 39.806 nhân dân tệ (hơn 135 triệu đồng), quần 37.006 nhân dân tệ (hơn 126 triệu đồng). Tuy nhiên, nó vẫn chưa là gì so với đôi giày Nike Back to the Future Limited Edition có giá 800.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng). Tính tổng đâu đó nam sinh mang theo bên mình "sương sương" gần 3,3 tỷ, nói bằng cả một gia tài cũng chẳng có sai.

Về đôi này này, tờ Manofmany cho biết, Nike đã cho ra mắt phiên bản mới và cải tiến của mẫu giày nổi tiếng "Back to the Future" vào năm 2016. Mỗi đôi đều có công nghệ Adaptive Fit tiên tiến, còn được gọi là "dây buộc điện". Số lượng sản xuất được giới hạn chỉ 89 chiếc và Michael J. Fox là người đầu tiên sở hữu nó. Sau đó, ông đã quyên góp được số tiền khổng lồ 6,75 triệu đô la (hơn 164 tỷ đồng) cho Quỹ Nghiên cứu bệnh Parkinson của ông thông qua đấu giá. Giá của đôi giày này có thể lên xuống tùy thuộc vào từng thời điểm mua. Giá trên thị trường bán lại thường bắt đầu ít nhất ở mức 50.000 nghìn đô la trở lên (hơn 1,2 tỷ đồng).

Có nên cho con mặc đồ hiệu không?

Bên cạnh sự trầm trồ của dân tình trước bộ outfit của học sinh trên thì việc ăn diện toàn đồ hiệu của em cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều netizen bày tỏ, dù sao thì em vẫn là học sinh tiểu học, chưa cần thiết phải ăn sang mặc đẹp làm gì cả. Bình thường không sao, chẳng may trong lúc vui đùa, các bạn cùng lớp làm hỏng sẽ gây ra tình huống khó xử.

Đó còn chưa kể đến việc, nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh là học tập. Ở độ tuổi nào cha mẹ cũng nên hình thành quan niệm đúng đắn về tiêu dùng cho con. Việc mặc những gì mình thích là điều bình thường, nhưng quá nổi bật sẽ không tốt cho con, cha mẹ nên suy ngẫm về điều này.

- Mình nghĩ cha mẹ không nên cho con chưng diện quá đà ở tầm tuổi này.

- Còn là học sinh tiểu học thì tập trung cho con học hành trước đã, chưa gì đã ăn diện quá đà rồi.

- Nếu con mình học cùng lớp với bạn học sinh này, mình sẽ không cho con chơi cùng đầu. Chẳng may làm bẩn hay làm hỏng đồ của bạn thì đền tiền ốm mấy.

- Sao bố mẹ chiều con vậy?

Ở một diễn biến khác, nhiều netizen cho rằng miễn không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hay gây phản cảm, thì mặc gì cũng được. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì mỗi người đều có một nền tảng gia đình khác nhau, và quần áo thật ra cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi, không phải là thứ để mọi người soi mói.

- Ôi người ta thích mặc gì mà chẳng được, miễn là họ thích.

- Đứa trẻ cũng chỉ là học sinh tiểu học thôi, mọi người không nên gay gắt quá.

- Gia đình họ có điều kiện thì họ cho con mặc thôi, có gì đâu.

- Không có gì đáng phải soi xét ở đây cả ý!

