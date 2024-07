Học sinh tiểu học FPT Edu ứng dụng AI chuyển sách thành video

Mô phỏng website ứng dụng AI mà hai học sinh FPT Edu xây dựng.

"Ứng dụng AI tạo video mô phỏng nội dung các bài học môn Khoa học lớp 4" là dự án được thực hiện bởi hai học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng, gồm Nguyễn Bình Minh và Phí Nguyễn Thụy Đan.

"Sản phẩm của chúng con là một trang web, trong đó có danh sách các video tương ứng với các bài học trong SGK Khoa học lớp 4. Khi người dùng bấm vào từng chủ đề bài học, video tương ứng sẽ hiện ra, giảng giải kiến thức thông qua hình ảnh, kể chuyện và ví dụ minh họa cụ thể", Bình Minh đại diện nhóm chia sẻ.

Được biết, mỗi video đều có kịch bản như một câu chuyện, với lời thoại nhân vật và hình ảnh dễ thương. Sau khi xem xong video, người dùng còn có thể củng cố lại kiến thức thông qua câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học. "Các bạn học sinh chỉ cần chọn câu trả lời và bấm nút "nộp bài" là trang web sẽ cho biết đáp án và điểm số", Bình Minh cho biết.

Bình Minh và Thụy Đan nhận giải Quán quân bảng Tiểu học trong cuộc thi FPT Edu Hackathon 2024.

Ở FPT Edu, cả Bình Minh và Thụy Đan đều sớm được tiếp xúc với công nghệ qua những giờ học lập trình đơn giản bằng Scratch từ lớp 2. Nhưng đây là lần đầu tiên hai bạn nhỏ thử sức với AI, học cách ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để làm video mô phỏng nội dung bài học môn Khoa học lớp 4.

Ban đầu hai bạn nhỏ còn bỡ ngỡ không biết làm sao để tạo ra một website, lập trình thế nào để hiển thị câu hỏi trắc nghiệm và cho điểm sau khi người dùng làm bài, đảo thứ tự các câu hỏi ngẫu nhiên. Nhờ sự hướng dẫn của các thầy cô Trường TH & THCS FPT Đà Nẵng, đặc biệt là cô Đỗ Thị Ngọc, Bình Minh và Thuỵ Đan đã tìm tòi và thử nghiệm các phương án khác nhau, cuối cùng tạo ra được một trang web hoàn chỉnh.

"Chúng con sử dụng ChatGPT, Gemini, Copilot để hỗ trợ tạo kịch bản; sử dụng Midjourney và Leonardo.AI để tạo hình ảnh; sử dụng Pika và Runway để chuyển hình ảnh thành video; sử dụng FPT.AI, Vbee để chuyển các lời dẫn chuyện, lời thoại thành giọng nói. Đây đều là những công cụ AI rất hữu ích", Bình Minh chia sẻ.

"Vốn dĩ Minh và Đan không hề biết gì về AI trước khi đến với cuộc thi FPT Edu Hackathon 2024. Thế nhưng sau một vài buổi workshop giới thiệu các công cụ AI và dưới sự hướng dẫn của thầy cô, hai bạn đều rất hứng thú và nảy ra ý tưởng ứng dụng AI để "video hóa" các bài học trong SGK Khoa học lớp 4. Từ lúc đăng ký tham gia cuộc thi, cứ tiết nào trống hoặc giờ ra chơi là Minh và Đan lại hào hứng mang laptop đến phòng Tin học để được cô hướng dẫn về AI. Có hôm mải mê quá quên cả giờ tập văn nghệ cho lễ tổng kết năm học", cô Đỗ Thị Ngọc (giáo viên Trưởng Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng) kể.

Bình Minh và Thụy Đan lập trình sản phẩm tại vòng Chung kết FPT Edu Hackathon 2024.

"Ứng dụng AI tạo video mô phỏng nội dung các bài học môn Khoa học lớp 4" của Bình Minh và Thụy Đan đã xuất sắc giành giải Quán quân bảng Tiểu học tại cuộc thi lập trình FPT Edu Hackathon 2024, tổ chức tại Trường ĐH FPT phân hiệu Bình Định vừa qua. Website mà nhóm xây dựng gây ấn tượng với ban giám khảo bởi giao diện sinh động, dễ thương, phù hợp với lứa tuổi học sinh, ngoài ra các tính năng cũng rất phong phú và hữu ích cho việc dạy và học.

Hai học sinh FPT Edu rất vui khi nhận được giải thưởng và một chuyến trải nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc). Cả hai mong muốn có thể sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ thật hữu ích với cuộc sống hàng ngày để giúp ích cho mọi người.

FPT Edu Hackathon là cuộc thi lập trình thường niên dành cho học sinh, sinh viên do FPT Edu tổ chức. Năm 2024, FPT Edu Hackathon chọn chủ đề Generative AI - Trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Cuộc thi có hệ thống giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt bốn đội vô địch bốn bảng đấu được nhận giải cùng với chuyến trải nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc).