Học sinh nghỉ học thường xuyên sau đại dịch Covid-19 bị tụt lại sau

Điều này được thể hiện rõ thông qua kết quả hai bài thi GCSE và A-level vừa qua.

Vấn đề nghiêm trọng

Tại Trường Công giáo St John Henry Newman - trường trung học công lập ở Oldham, một chiếc xe buýt nhỏ xuất hiện hai lần mỗi sáng để đón những đứa trẻ không muốn đến trường. Song, Hiệu trưởng Glyn Potts biết rằng, cần nỗ lực hơn để khiến nhiều trẻ tới trường.

Tại Anh, từ sau Covid-19, không ít học sinh thường xuyên nghỉ học. “Một số trẻ thường xuyên nghỉ học vào những ngày nhất định. Khi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện rằng, nhiều phụ huynh làm thêm ca tại nhà máy hoặc viện dưỡng lão để có thêm thu nhập. Vì lý do đó, nhiều trẻ phải ở nhà để chăm sóc em hoặc thực hiện các việc khác trong gia đình”, ông Potts chia sẻ.

Trong cuộc thi được tổ chức vào mùa Hè này, hơn 28,4% bài GCSE được chấm điểm 7 - 9 ở London, so với 17,6% ở Đông Bắc nước Anh và 18,6% ở Tây Bắc nước Anh. Kết quả A-level cho thấy một bức tranh tương tự.

Trong khi ở London, 30% điểm A-level là A hoặc A* (tăng từ 26,9% vào năm 2019), thì ở phía Đông Bắc, con số này là 22% và phía Tây Bắc là 24%. Wales, Bắc Ireland và một số trường tư ở Scotland đều thi GCSE nhưng ít tập trung vào kết quả.

Hiệu trưởng Potts cho rằng, việc trẻ nghỉ học triền miên thường là dấu hiệu của những vấn đề xã hội sâu sắc hơn. Ngôi trường này có “khá nhiều” học sinh thuộc các gia đình có thu nhập thấp và liên quan tới việc phân phối ma túy cho các băng nhóm trong quận.

Sau nhiều năm cắt giảm dịch vụ công, trường phải giải quyết những vấn đề chăm sóc xã hội, đồng thời, thường xuyên làm việc với các gia đình để giải quyết vấn đề, như nhà ở.

“Trẻ em sẽ không hứng thú đến trường nếu không có giường ngủ. Tác động kép của Covid-19 và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có nghĩa là thêm 1/4 gia đình tại các trường học đang thực sự gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn và mua thực phẩm”, ông Potts cho biết.

Trong bối cảnh này, bữa sáng miễn phí tại trường được coi là một động lực khuyến khích những học sinh đang nghỉ. Tuy nhiên, phụ huynh phải đưa ra quyết định về những việc như có nên cho trẻ tiền ăn trong ngày học, hay chi phí đưa đón đến trường hay không.

Oldham là một trong những khu vực có tỷ lệ phụ huynh cho phép trẻ nghỉ học cao nhất ở Anh. Trong khi đó, ông Frank Norris - cố vấn giáo dục của Hiệp hội các khu vực phía Bắc (NPP) - cho biết, để giải quyết cuộc khủng hoảng nghỉ học ở những vùng khó khăn, cần hỗ trợ gia đình và trẻ để tái hòa nhập sau đại dịch.

Ông Norris lập luận rằng, nhiều cha mẹ đang gặp khó khăn trong việc chi trả sinh hoạt phí. Những phụ huynh này thường không tập trung vào việc đưa con đến trường. Ông lo ngại rằng, đối với nhiều trường học, vấn đề đã trở nên quá nghiêm trọng để có thể giải quyết.

“Nếu một trường trung học có 2.000 học sinh, nhưng 250 trẻ thường xuyên nghỉ, thì đó là một vấn đề lớn cần khắc phục. Nếu muốn kết nối với các gia đình để hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào cùng với mọi việc khác mà trường học phải thực hiện?”, ông Norris chia sẻ.

Nới rộng khoảng cách

Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Anh cho biết đang làm việc với các trường học và hội đồng. Qua đó, xác định và hỗ trợ những trẻ em vắng mặt liên tục tại trường học. Cũng theo người này, Bộ Giáo dục sẽ tập trung vào việc đảm bảo không có đứa trẻ nào rơi vào tình trạng khó khăn.

Trong khi đó, ông Kevan Collins - cựu ủy viên giáo dục Anh - chia sẻ, nỗi sợ hãi lớn nhất là nếu không có sự đầu tư thích đáng, khoảng cách hiện có giữa trẻ em miền Bắc và miền Nam, cũng như giữa trẻ không có điều kiện và có đặc quyền, sẽ ngày càng bị nới rộng. “Các giáo viên và trường học đã rất anh hùng trong tất cả những điều này, nhưng họ bị bỏ rơi. Việc giải quyết tình trạng này đòi hỏi một nỗ lực quốc gia”, ông Collins cho biết.

Cũng theo ông Collins, những đứa trẻ được gia đình và trường học hỗ trợ đã “hồi phục khá tốt” sau đại dịch. Trái lại, những trẻ không nhận được sự hỗ trợ đó đã bị ảnh hưởng nặng nề theo nhiều cách khác nhau.

Ông cho rằng, các trường học nên tìm hiểu điều gì đang diễn ra đằng sau sự vắng mặt này. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ nên chấp nhận điều đó. “Đối với tôi, nó báo hiệu sự phá vỡ chuẩn mực xã hội rằng đây chỉ là việc bình thường”, ông nhấn mạnh.

Thực tế là hiện nay có khoảng cách lớn giữa điểm GCSE của học sinh ở London với các khu vực phần lớn phía Bắc nước Anh. Kết quả này được coi là điều tồi tệ đối với giới trẻ và phụ huynh ở những khu vực có hoàn cảnh khó khăn về giáo dục.

Ông Steve Chalke - người đứng đầu Quỹ từ thiện Oasis điều hành 54 học viện ở những khu vực khó khăn của nước Anh - nhận định, kết quả cho thấy sự thật rằng, trẻ em sống trong những ngôi nhà thoải mái có thể học tập tốt hơn bạn cùng lứa đến từ những gia đình có việc làm bấp bênh, chỗ ở bị hạn chế, không đủ sinh hoạt phí.

Nhiều trẻ em nghỉ học do hoàn cảnh gia đình.

Trẻ đi học thường xuyên đạt kết quả cao

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên ở cạnh giáo viên và bạn bè trong môi trường học đường là cách tốt nhất để trẻ học hỏi và phát huy tiềm năng của mình. Thời gian ở trường cũng giúp trẻ em được an toàn và mang lại cơ hội tiếp cận các cơ hội ngoại khóa.

Đó là lý do tại sao việc đi học lại quan trọng đến vậy. Đó cũng là lý do tại sao chính phủ cam kết giải quyết các vấn đề có thể khiến một số trẻ em phải nghỉ học một cách không cần thiết.

Tỷ lệ đi học ở tất cả các trường học tại Anh là 92,6% trong tuần bắt đầu từ ngày 6/2 năm nay tăng so với mức trung bình của học kỳ trước đó là 92,1%. Tuy nhiên, cuộc đình công của giáo viên toàn quốc diễn ra hồi đầu năm 2023 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ trẻ tới trường. Vào thời điểm này, tỷ lệ đi học giảm xuống còn 43%, mặc dù 90% trường học vẫn mở cửa.

Dữ liệu mới cũng cho thấy, có sự gia tăng trong tỷ lệ học sinh vắng mặt liên tục (những người bỏ lỡ 10% số buổi học có thể trở lên). Từ đầu năm đến nay, 23,4% học sinh tại Anh liên tục vắng mặt. Trong khi đó, việc đi học đóng vai trò quan trọng đối với thành tích, phúc lợi và sự phát triển của trẻ. Bằng chứng cho thấy, những trẻ đi học thường xuyên nhất sẽ đạt được kết quả GCSE và A Level cao.

Nghiên cứu của tổ chức giáo dục tại Anh Education Hub cho thấy, những học sinh có thành tích học tập tốt hơn ở cuối cấp tiểu học và trung học thường nghỉ ít ngày hơn so với những trẻ có thành tích không tốt. Dữ liệu cũng cho thấy vào năm 2019, nhiều học sinh tiểu học không đạt được tiêu chuẩn về đọc, viết và toán. Đặc biệt, những trẻ này đã nghỉ học trung bình nhiều hơn bốn ngày mỗi năm so với những học sinh có thành tích vượt quá tiêu chuẩn mong đợi.

Tương tự, trong cùng năm đó, học sinh THCS không đạt điểm 9 môn Tiếng Anh và Toán đã nghỉ học trung bình nhiều hơn 10 ngày trong giai đoạn then chốt so với những bạn cùng lứa. Do đó, theo các chuyên gia, tỷ lệ học sinh đi học càng cao thì khả năng học tập của các em càng tốt. Trẻ cũng có khả năng đạt kết quả cao hơn trong các kỳ thi và nhận được đánh giá chính thức tốt.

Theo tổ chức Education Hub, cha mẹ và người chăm sóc có nghĩa vụ pháp lý đảm bảo con mình được giáo dục toàn thời gian. Thông thường, trẻ phải được đi học từ 5 đến 16 tuổi. Chỉ có một số ít trường hợp được phép nghỉ học một ngày.

Trẻ phải đến trường mỗi ngày khi trường mở cửa, trừ khi gặp một số vấn đề như bị ốm, hoặc đã xin phép trước và được nhà trường cho phép vì lý do đặc biệt. Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc đi học, cả trường và chính quyền địa phương đều có trách nhiệm giúp các phụ huynh hỗ trợ việc đi học.

Trong hầu hết các trường hợp, nếu mức độ đi học của trẻ giảm sút, nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu lý do và thảo luận về những biện pháp hỗ trợ có thể thực hiện.

Trong trường hợp trẻ gặp những rào cản trong việc học do hoàn cảnh khó khăn hay những lý do vượt quá thẩm quyền của nhà trường, cả tổ chức giáo dục và chính quyền địa phương đều có trách nhiệm giúp đỡ trẻ. Điều này bao gồm việc giúp trẻ tiếp cận sự hỗ trợ rộng rãi hơn.

Theo The Guardian