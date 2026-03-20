Học sinh lớp 6 lên kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột ở TP.HCM: Bất ngờ lý do

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin phát hiện một tờ giấy của học sinh lớp 6 có nội dung lên kế hoạch hại bạn bằng thuốc diệt chuột. Theo thông tin, tờ giấy trên là của một học sinh đang theo học tại trường THCS K. tại TP.HCM. Sự việc được phát hiện hôm 16/3 khi một học sinh trong lớp vô tình xem được tờ kế hoạch trên.

Thông tin trên khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, sững sờ, không hiểu vì sao một học sinh lớp 6 lại có thể nghĩ đến việc như vậy và mong mọi chuyện sớm được làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân trí , lãnh đạo Trường THCS K. cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin và tổ chức buổi làm việc trực tiếp với phụ huynh và học sinh vào sáng ngày 19/3.

Theo tường trình của học sinh, bản kế hoạch này được em viết từ giữa học kỳ 1 năm học 2025-2026 chứ không phải mới viết. Về nguồn cơn xuất hiện tờ kế hoạch trên, đại diện nhà trường thông tin, em học sinh này rất thích đọc truyện tranh trinh thám Conan nên đã viết lại những hành vi dựa theo tình tiết trong truyện. Sau khi viết xong, học sinh bỏ vào hộc bàn và quên đi, cũng không có ý định thực hiện.

Học sinh này cũng thừa nhận viết ra do những bức xúc tâm lý nhất thời tại thời điểm đó, chứ không có hành động thực tế nào để thực hiện kế hoạch trên.

Lãnh đạo nhà trường thông tin thêm, gia đình đã đưa học sinh đi thăm khám tại một phòng khám tâm lý nhi tư nhân và được biết đây là biểu hiện của triệu chứng và dấu hiệu về trạng thái cảm xúc buồn nhất thời. Để có thể hiểu và hỗ trợ trẻ tốt hơn trong việc điều chỉnh cảm xúc - hành vi, gia đình được bác sĩ căn dặn quan tâm, kết nối, nói chuyện động viên trẻ nhiều để bé có cơ hội bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.

Nhà trường cũng đã thông tin về tình hình khám sức khỏe của em này với các phụ huynh có con học cùng lớp. Nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ sự lo lắng khi thấy những tình tiết trong bản kế hoạch được mô tả rất chi tiết, gắn liền với các mối quan hệ thực tế trong lớp chứ không hoàn toàn là hư cấu theo truyện.

Trước mắt, học sinh viết bản kế hoạch sẽ tạm nghỉ học vài ngày để ổn định tâm lý. Nhà trường sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ và giám sát chặt chẽ khi em này đi học trở lại.