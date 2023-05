Học sinh không ngủ trưa, ngồi ôn bài: Giáo viên khen, cộng đồng mạng chỉ trích

Video do một giáo viên ở Hà Bắc, Trung Quốc ghi lại. Trong đó hầu hết các học sinh đang gục xuống bàn ngủ trưa, chỉ có ba hoặc năm học sinh đang lúi húi học bài.

Một vài học sinh vẫn chăm chỉ học bài khi các bạn ngủ trưa.

Đăng video lên mạng xã hội, giáo viên này còn viết: "Sau khi trở thành giáo viên, tôi phát hiện rằng có khoảng cách giữa con người với nhau từ khi còn nhỏ. Hầu hết học sinh đều ngủ trong giờ nghỉ trưa, nhưng luôn có vài học sinh vẫn chăm chú học".



Video của giáo viên này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Nhiều người cho rằng, những học sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa để học bài làm làm ảnh hưởng tới các bạn khác đang ngủ.

Trong suy nghĩ của cư dân mạng, hành vi như vậy không những không đáng khen mà thậm chí còn rất phản cảm. Nhận xét từ cư dân mạng Quảng Đông: "Tôi chỉ muốn nói rằng những người gây tiếng ồn do hành động lật sách trong giờ nghỉ trưa là vô cùng ích kỷ".

Cư dân mạng Chiết Giang tán thành: "Khi đang ngủ trưa ở trường, tôi rất ghét bạn học bên cạnh lật sách, và muốn đánh bạn ấy một trận. Tôi không nghĩ một giáo viên lại khuyến khích hành vi này".

Cư dân mạng Sơn Đông: "Là một học sinh bình thường, tôi ghét việc người khác không ngủ mà làm phiền các bạn trong lớp, nếu tôi là giáo viên, tôi sẽ trực tiếp đuổi học".

Cộng đồng mạng chỉ trích các học sinh học bài trong giờ nghỉ trưa làm ảnh hưởng tới các bạn khác trong lớp.

Tuy nhiên, một lý do nữa khiến dân mạng phản ứng dữ dội với video nói trên là do giáo viên không chỉ khuyến khích hành động này mà còn tỏ ý so sánh giữa các học sinh với nhau. Họ cho rằng giờ nghỉ trưa phải cho học sinh chợp mắt để đảm bảo hiệu quả học tập buổi chiều. Tuy nhiên, giáo viên cho rằng đây là "khoảng cách và sự khác biệt giữa các học sinh".



Có người nói cách đánh giá của giáo viên là phiến diện bởi điểm số không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá học sinh.

Nguồn: Sohu