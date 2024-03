Học sinh dậy từ 6h tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2024 tại Bách khoa: Hơn 300 gian hàng và hơn thế nữa!

Tư vấn hướng nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các bạn trẻ xác định nghề nghiệp phù hợp với sở thích, khả năng và giá trị của họ. Qua quá trình tư vấn, người được tư vấn có thể hiểu rõ hơn về bản thân, thị trường lao động và các cơ hội nghề nghiệp, từ đó đưa ra quyết định nghề nghiệp phù hợp. Ngoài ra, tư vấn hướng nghiệp cũng giúp giảm thiểu nguy cơ chọn lựa nghề nghiệp sai lầm.

Sáng nay (17/3), Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đã chính thức diễn ra tại sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ sáng sớm, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đổ về Bách khoa để tham gia chương trình này. Sân trường Đại học Bách khoa vì thế cũng "chật ních" người tham gia.

Toàn cảnh Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024

Sân trường Bách khoa "chật ních" người tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm nay có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong ban tư vấn như: PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), TS Lê Mỹ Phong - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc trung tâm khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí hơn 280 gian tư vấn của hơn 100 trường đại học, cao đẳng cùng các đơn vị giáo dục để giúp phụ huynh và học sinh có cái nhìn tổng quan về kỳ thi năm nay.

Các bạn học sinh tham gia hoạt động tư vấn ngành nghề

Tại mỗi gian tư vấn còn bố trí nhiều trò chơi để học sinh có thể tham gia

Tùng An là học sinh lớp 12 tại Vĩnh Phúc. Từ 6h sáng, An cùng bạn bè của mình đã bắt xe lên Hà Nội để tham gia vào Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024. Năm nay, nguyện vọng 1 của Tùng An là vào trường Học viện Tài chính ngành Tài chính doanh nghiệp. Tại gian tư vấn của Học viện Tài chính, An được thầy cô giải đáp thắc mắc về phân phối chương trình học của ngành, cơ hội việc làm trong tương lai...

"Nhờ hoạt động này mà em có cái nhìn rõ nét hơn về lựa chọn ngành nghề. Được các thầy cô, anh chị giải đáp về ngành nghề mà bản thân yêu thích, em cảm thấy nhiều động lực hơn. Em sẽ cố gắng để thi đỗ vào trường", An nói.

Nhiều bạn được phụ huynh "tháp tùng" đến ngày hội

Các bạn học sinh nghỉ ngơi sau tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024

Đặc biệt, tại ngày hội có rất nhiều hoạt động thú vị. Chẳng hạn, với những học sinh quan tâm đến cách thức thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực có cơ hội tìm hiểu kỹ và tham gia thi thử. Ngoài hoạt động tư vấn chung về tuyển sinh, tư vấn chuyên sâu ở các lĩnh vực đào tạo, đơn vị đăng cai tổ chức là Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có các tour tham quan giảng đường, thư viện trong khuôn khổ ngày hôi và cho phép học sinh tham quan, trải nghiệm với sản phẩm STEM.